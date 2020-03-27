圖片版權 Dyson Image caption 戴森公司設計的呼吸機原型

在世界各國抗擊新冠疫情過程中，醫療系統是否備有足夠的呼吸機決定了無數重症患者的生死。

意大利一名72歲牧師感染新冠後把呼吸機讓給別人，等於放棄自己生存的希望，最後因呼吸衰竭而死；西班牙醫院呼吸機不夠，醫生面臨在老人和年輕人之間做令人心碎的選擇。

確實，不幸感染了新冠病毒並出現了呼吸困難，最重要的是能及時得到醫治和使用適當的輔助呼吸。

對那些重症患者而言，呼吸機就是他們的生命線，關係到他們的生死存亡。

因此，在抗擊疫情過程中，凖備好足夠的呼吸機至關重要。英國政府已經購置了大量呼吸機，以應付可能到來的疫情高峰。

那麼，到底什麼是呼吸機？它怎麼使用？

Image caption 史密斯公司出產的 ParaPac 呼吸機的設計充分考慮到運輸方便問題

呼吸機原理

簡單來說，當肺部衰竭無法呼吸時，則由呼吸機來頂替人自身的呼吸過程。

這可以讓患者得以抵抗感染，最終康復。

世界衛生組織（WHO）說80%的新冠肺炎患者症狀輕微，不需要住院治療，但每六個人中會有一人出現重症和呼吸困難。

如果到了這一步，就表明病毒對肺部造成了損傷。

這時，人體免疫系統察覺到了病毒入侵，開始啟動對病毒的圍剿。

在這一過程中，人體的血管會擴張，以便更多免疫細胞進入血液。

但同時，它也會讓液體進入肺部，導致呼吸困難，引起內體氧含量下降。

圖片版權 Intersurgical Image caption 輸氧面罩可減少疾病傳染風險

有創和無創呼吸機

為了緩解病人呼吸困難，醫生就會用呼吸機將氧氣注入患者肺部。

呼吸機還配有加濕器，加濕器可以調整呼吸機向病人輸送氧氣中的濕度和溫度，以保持和患者的體溫一致。

與此同時，醫生還會給使用呼吸機的患者用藥，放鬆呼吸道肌肉，來配合呼吸機的使用。

症狀輕微的患者不必使用這種有創呼吸機。

醫生可以為他們使用面罩、鼻罩和口罩這種無創呼吸機來輔助呼吸。

還有一種整個罩住頭部的面罩式給氧裝備，它的好處是能減少呼吸中飛沫傳染病毒的機會。

這些都是無創呼吸機，因為不需要插管子。

重症監護病房中使用的通常是有創呼吸機，以確保病人身體中的血氧能夠保持正常水平。

圖片版權 Getty Images Image caption 臨牀輔助呼吸儀器的操作需要經過專門培訓

極富挑戰

英國重症監護協會的專家拉哈博士對BBC表示，大多數新冠肺炎患者不需要使用有創機械呼吸機，可以在家治療，或是使用輔助吸氧就可以了。

拉哈表示，儘管使用呼吸機存在風險，例如，不知道誰有可能會出現長期影響。但有時呼吸機是「將氧氣送入患者體內的唯一方法」。

此外，還要確保有足夠的熟練人手來管理這些到時需要的所有輔助呼吸設備。

拉哈解釋說，這是因為呼吸機的操作十分複雜，操作不當會導致患者受傷。

拉哈表示， 操作呼吸機技術上極富挑戰性。 雖然醫護人員有經驗，也可以讓麻醉師們幫忙，但在給新冠病患使用呼吸機時有所不同。

這是因為醫生們平時更習慣於為相對比較健康的人進行手術室凖備工作，而新冠重症監護的病人更脆弱。

英國國民保健系統NHS目前共有8000多台呼吸機，但英國政府相信在疫情高峰時可能會需要多達3萬台。

英國政府目前已經向戴森公司（Dyson）訂購了1萬台新款呼吸機。

另外，政府還可能從史密斯集團再訂購5千台便攜式呼吸器。

英國另一家科技公司Gtech也設計了一個呼吸機原型，它可以無需電源提供所需全部供氧。

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