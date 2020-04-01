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英國研究人員表示，喪失嗅覺或味覺可能是感染了新型冠狀病毒的一個症狀。

倫敦國王學院（King's College London）的一個團隊研究了利用手機程序通報自己可能感染新型冠狀病毒肺炎的40多萬人的資料，發現一定比例的人出現喪失嗅覺或味覺的症狀。

但是喪失嗅覺或味覺也是其他呼吸系統感染，例如普通感冒的症狀之一。

專家表示，發燒和咳嗽仍然是目前判斷新冠病毒最具指標性的症狀，如果出現發燒或咳嗽就必須採取措施。

如果你或者同住一起的人出現新的持續性咳嗽或發燒，醫學建議全家人居家隔離，以免散播病毒給其他人。

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新發現

國王學院的醫學研究團隊推出一個手機程序，讓人們通報自己的健康情況，研究團隊希望收集大量的數據，能幫助判斷英國的高風險地區，更好的了解新冠病毒的可能症狀。

目前他們收到超過40萬人通報的資料，出現一個或多個以下症狀：

53%的人表示他們感覺疲累無力

29%的人有持續性咳嗽

28%的人出現呼吸困難

18%的人喪失嗅覺或味覺

10.5%的人髮燒

其中有1702人通報自己已經接受新冠病毒檢測，579人確診，1123人檢測結果呈陰性。

確診患者中，有59%的人表示自己喪失嗅覺或味覺。

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重要指標？

喪失嗅覺或味覺應該成為感染新冠肺炎的重要指標嗎？

專家表示，目前還沒有足夠的證據顯示，我們應該將喪失嗅覺或味覺當成感染新冠肺炎的重要指標。

英格蘭公共衛生部門和WHO也都還沒有將喪失嗅覺或味覺列入判斷是否可能感染新冠病毒的指標。

英國耳鼻喉專科醫生組織（ENT UK）表示，感染新型冠狀病毒的患者出現嗅覺或味覺喪失的症狀並不足以為奇，但喪失嗅覺或味覺並非新冠病毒疾病特有的症狀。

國王學院的研究人員表示，喪失嗅覺或味覺或許可以作為判斷感染的輔助症狀，但一定要伴隨咳嗽和發燒同時出現才能有效判斷。

領導研究團隊的斯佩克特教授（Prof Tim Spector）表示，根據他們收集的數據來看，如果喪失嗅覺或味覺，還伴隨有咳嗽或發燒等指標性症狀一起出現，那麼感染Covid-19的機率增加三倍。

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