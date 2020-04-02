圖片版權 Getty Images Image caption 紫外線的對人皮膚有害，這已經是常識

阿諾德（Dan Arnold）不敢置信的笑著說：「這樣子人會被烤焦的。」

阿諾德工作的紫外線科技（UV Light Technology）公司向醫院、製藥公司和食物生產商供應紫外線消毒設備。他最近接到許多各式各樣的詢問電話，很多人都想知道能不能用紫外線殺死病毒，要怎樣做才保險。

有人問說，能不能將紫外線消毒設備放在超市門口，這樣人們只要站在燈光下面幾秒鐘就能消毒。

互聯網上也廣泛流傳紫外線消毒皮膚、衣服或其他物品的說法。據報泰國有一所學校還設置了紫外線燈光照射的隧道，學生進學校前必須先穿越隧道消毒。

那麼紫外線是保護我們免受感染的好辦法嗎？社交媒體流傳強烈陽光也能殺死病毒，是真的嗎？

簡單來說，答案是否定的，我們來看看為什麼。

圖片版權 Getty Images Image caption 紫外線A和紫外線B都會對人體造成傷害，但紫外線C傷害最大

三種紫外線

日光含有三種紫外線，第一種是紫外線A（UVA），照射到地球表面上的紫外線大部分屬於這一類，它能穿透我們的皮膚，造成皮膚老化，表面出現皺紋和斑點。

第二種是紫外線B（UVB），會破壞皮膚的DNA，導致曬傷，還可能會引發皮膚癌。但最近的研究顯示，紫外線A也有可能導致癌變。在皮膚上擦防曬乳能起到阻擋紫外線A和紫外線B的作用。

第三種就是紫外線C（UVC），紫外線C的波長更短，更危險，能夠殺死人體和病毒分子的基因物質。但幸運的是我們不會被紫外線C照射到，因為地球有臭氧層把紫外線C阻隔在外。

但人類從1878年以後就找到辦法製造用來殺菌的紫外線C，從此醫院、飛機、工廠等許多地方每天都在用紫外線C進行消毒。飲用水消毒過程中也照射紫外線C，確保殺死那些對氯等化學物質有抵抗性的寄生蟲。

紫外線C對新型冠狀病毒會產生何種作用目前還沒有進行任何研究，但過去的研究顯示紫外線C能用來對付其他種類的冠狀病毒，例如薩斯病毒。紫外線C的輻射會破壞病毒分子的基因物質，致使它無法繼續增生。

這麼一來，紫外線C就成為抗疫英雄，在中國，整輛巴士照射在詭異的藍色光線之中，醫院也用紫外線照射地板消毒，銀行也用紫外線照射錢幣消毒。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國上海一輛巴士照射紫外線消毒

紫外線的危險

但照射紫外線C有一定程度的危險。

阿諾德說，"紫外線C非常危險，人體不能暴露在紫外線C之下。"

"照紫外線B要好幾個小時才會曬傷，但紫外線C只要數秒鐘就能造成傷害。如果眼睛暴露到紫外線C……你知道肉眼直視太陽的刺痛感嗎？紫外線C的威力是10倍以上。"

使用紫外線C需要專門器材和訓練，世界衛生組織已經發出嚴峻警告，千萬不要使用紫外線C來消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。

最近，科學家發現一種新的紫外線C——遠紫外線C（Far-UVC），能殺死病毒和細菌，但對人體卻沒有那麼危險。遠紫外線C波長比一般紫外線C更短，但實驗顯示它並不會破壞人體皮膚細胞的DNA（對此仍需要進行更多研究）。

另一方面，遠紫外線C的殺菌消毒能力也比較弱，因為光線無法照到過於微小的一些細菌和病毒。有研究發現遠紫外線C防止老鼠傷口感染超級細菌MRSA，也有研究顯示遠紫外線C殺死懸浮於空氣中的流感病毒。

但是目前科學家只是將人體細胞放在培養皿上進行研究，而不是直接讓人體照射遠紫外線C。在現在的新型冠狀病毒疫情下，遠紫外線C的作用恐怕不大。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西的科學家發現，焚燒作物時煙霧遮蔽陽光，流感病例增加

曬太陽殺菌？

那麼，直接曝曬在太陽之下能消毒嗎？

簡單來說是有可能，但實際上很難做到。

一些 發展中國家已經使用陽光來消毒水，WHO也建議這麼做。將水倒進一個乾淨的透明杯子裏，放到太陽底下曬六個小時，紫外線A和水溶氧互相作用產生不穩定的過氧化氫，過氧化氫能破壞病原體。

照射陽光也能消毒物體表面，但問題是我們不知道需要照射多久時間。以薩斯病毒為例，照射陽光15分鐘對病毒的傳染性不起任何作用。

那一般的流感病毒呢？巴西的科學家經過分析後發現，焚燒作物時陽光被濃煙遮蔽，這個時候流感病例增加。但科學家認為是空氣中的流感病毒沒有被陽光照射到，而不是物體表面的病毒。

沒有人確切知道曬多久的太陽能把新冠病毒殺死，除了時間之外還有其他變數，例如在哪裏曬太陽，什麼季節，什麼時間曬的太陽。因此曬太陽消毒並不是可靠的辦法。

而且曬太陽會破壞人體皮膚，增加皮膚癌的機率。一旦病毒進入體內，再多的紫外線也沒有用。

訪問 BBC Future 閲讀 英文原文。

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