台灣政府為何禁止使用通訊軟件Zoom

圖片版權 Zoom Image caption 哈佛大學已宣佈禁止使用Zoom。

肺炎疫情期間，雲端視訊通訊軟體意外成為熱門的科技產品。其中，遠程通信應用程序Zoom在疫情期間異軍突起，成為廣受全球在家工作者及遠程教學的熱門產品。然而，Zoom不斷被發現系統漏洞後遭致批評。台灣官方宣佈政府機構停用這款軟件。

該公司執行長袁徵（Eric Yuan）上周就產品的資訊安全性未達標凖及技術漏洞，公開向使用者道歉，並承諾改善。

昨日（4月7日），台灣官方宣佈，政府機構需禁止使用Zoom辦公，原因是者為有資訊安全疑慮，規定公務單位及各級學校立即改用其他產品教學或通訊。

台灣此舉引起各界議論。問題聚焦在Zoom的「中國背景」是否影響到台灣的資訊安全，也有人認為這只是台灣社會「逢中必反」的過度反應。

台灣宣佈禁用Zoom

新冠病毒大流行，Zoom意外受到了全球極大的歡迎，它的易用性使其被企業，個人和政府採用，但隨即對此產品的檢視也越來越多。

台灣行政院資通安全處昨日發出的公文表示，依據《資通安全管理法》，政府部門在資訊傳遞及安全防護等，都須依照相關規定處理，維護國家安全。各政府機構的系統中，不應使用有安全疑慮的產品。

台官方稱，在特殊情況下，谷歌或微軟的應用程序是可以接受的。這些公司分別運營Duo和Skype服務。

台灣教育部據此跟進，要求各級學校停止使用Zoom線上教學或開會，並建議採用Microsoft Teams、 Cisco WebEx、Google Hangouts Meet等軟體。

中國因素？

台灣教育部的決定在教育界引發議論。特別是中國因素是否影響Zoom以及在使用者的隱私及安全。

由於中國並不承認台灣的主權，以及兩地之間近年來在外交及國防上的摩擦，涉及中國的資訊安全議題在台灣一直是敏感話題。

就在上周，總部在美國加州，研發中心在中國的Zoom對其產品將使用者數據「誤經」北京而公開道歉。加拿大多倫多大學市民實驗室( Citizen Lab)最近出台的一份研究報告提及，Zoom在中國大陸有數百名員工，「這也可能使Zoom受到中國當局壓力。」

圖片版權 Kena Betancur/Getty Images Image caption Zoom創始人袁徵

台灣政府的決定引發當地學者批評。台灣推廣創新教學的知名學者，台灣大學電機系教授葉炳成，昨日（7日）在臉書發文反對台灣教育部的決定，認為倉促的禁用Zoom，讓已經學習如何操作Zoom，並凖備線上教學許久的老師心血付諸東流。他認為，師生要重新學習新的虛擬教學軟體並非易事。

葉丙成認為，政治問題才是台灣禁用Zoom的主因。

「在台灣，Zoom的資安問題，已經不是技術問題，而是政治問題……Zoom的創辦人來自中國，但他的主要資金來源還是美國的資本市場……我不覺得 Zoom 有必要亂搞去得罪他在美國的眾多金主投資人。」

台灣大學社會學系教授何明修則發文回應葉丙成表示，他有許多中國學生需要「翻牆」在Zoom上他的課，而課程有許多關於政治及言論民主的討論，若知道Zoom有北京監控追蹤用戶信息的風險，應該限制Zoom在教育界的討論。

他對使用Zoom表示擔心。「我們知道北京老大哥在監看……我為何不怕？我的學生憑什麼不要怕？」

據英國《金融時報》報道，哈佛大學，知名科技公司SpaceX，美國國家航空暨太空總署（NASA）這幾周都陸續宣佈禁止在校園及工作中使用Zoom。

但是，葉丙成也強調，絶對隱私機密的內容，根本不該在Zoom或任何視訊軟體上討論。他在今日（8日）強調他「真正在乎的是決策的過程跟品質」，也就是政府推出重大教育決策時，有沒有考慮到將老師之前的努力或者倉促下決定，而這決策過程的評估能不能公開。

不管批評或贊同，中國因素似是此次Zoom被台灣政府禁用的主要爭議。

Citizen Lab說，Zoom使用了非標凖加密，並警告說它可能不適用於擔心黑客及間諜活動的政府或企業。但是普通用戶應該無須太擔心。不過Zoom也承諾改善其安全性。

疫情期間「爆紅」的遠程通訊軟體

因為疫情，銷售意外快速成長的雲端通信軟體不只有Zoom。眾多科技公司研發的遠程通訊軟體使用者也翻倍成長。

微軟公司（Microsoft）香港區域科技長許遵發告訴BBC中文，以微軟的產品「 Microsoft Teams 」為例，自正式推出至今已三年，但該公司數據稱在3 月 11 日至 3 月 18 日期間，全球每日活躍用戶由200 萬急增至 4,400 萬。香港的用戶數目亦較去年同期上升了 3 倍。

不過許遵發強調，網路使用者亦需要對「網絡釣魚」（企圖透過電子郵件、通訊軟體來獲得個人資訊或竊取身份認證）的網路犯罪提高警覺。他說，根據統計，由2020年2月底至 3 月底，該類型的攻擊激增667%。他解釋，微軟現在採用多層防禦系統以迅速找出和攔截電郵攻擊，在惡意電郵、連結或附件到達收件箱前將其攔截。