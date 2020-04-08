大多數感染新型冠狀病毒的患者在症狀出現大約一周左右就會恢復，不需要醫療照顧。

但是有些患者需要住院接受治療，例如英國首相鮑里斯·約翰遜。

現年55歲的約翰遜因為新冠症狀持續不退而住進倫敦聖托馬斯醫院接受治療，後來病情惡化又進入了加護病房。

約翰遜在加護病房接受氧氣供應，但能夠自主呼吸，目前尚不需要使用呼吸機幫助呼吸。

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高危人群

感染新冠病毒之後，有些人屬於高危人群，更容易出現其他嚴重的併發症。

高危人群包括70歲以上的人，不論他們本身是否患有其他疾病，還有任何年紀，但本身患有其他疾病的人。

在英國，一共有超過150萬人屬於高危人群，這些人萬一感染新冠病毒，需要醫院治療的風險最高。

曾經接受化學治療的癌症病人也算是高危人群，高危人群被告知待在家裏不要外出一面感染病毒。

但是有跡象顯示，50多歲和60多歲的男性感染新冠病毒後出現併發症的機率似乎也比其他年齡段的人群高很多，但50和60多歲的男性目前並未列入高危人群。

男性更危險

為什麼上了年紀的男性危險更大，科學家還沒有確定答案。

英國醫院加護病房的數據顯示，感染新冠病毒病情嚴重的患者平均是60歲，大部分是男性，其中很多人本身有其他的疾病，例如心臟病或肥胖症。

在3月27日之前一周內，在英格蘭和威爾士地區，感染新冠病毒死亡的647人當中，有44人年齡介於45至65歲之間，約佔整體的7%。

不論男性或女性，年齡越大死亡率也越大，但不論什麼年齡段，男性死亡率都超過女性。

可能原因包括患有心臟病、糖尿病和慢性肺病的男性本來就比女性多，抽煙的男性也比女性多，這些都是影響因素。

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真正死因

每一年英國平均有60萬人死亡，年紀大的人和本身患有疾病的人屬於死亡高危人群，這和感染新型冠狀病毒死亡的高危人群一樣。

劍橋大學的斯皮格爾哈特教授表示，統計數據顯示，80歲以上的人口有近10%的人將在明年死亡，如果感染新型冠狀病毒，這些人的死亡率也是一樣。

他表示，感染新冠病毒死亡的人，很多人本來身體就不好，也可能會在短時間之內死亡。

差別在於，沒有感染新冠病毒死亡的人可能會在一年當中的任何時候死亡，而現在新冠病毒導致很多人在很短的時間內死亡，讓醫療系統不堪負荷。

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健康生活

面臨新型冠狀病毒疫情，年齡大不是唯一的危險因素，維持一個健康的生活方式才是最重要的保命之道。

不論任何年齡和性別的人，都要維持固定鍛煉的習慣，攝取均衡營養的飲食，不抽煙不酗酒，作息正常。

除了健康生活方式之外，在病毒疫情來襲之際，切實做好個人衛生，咳嗽或打噴嚏時要用衛生紙捂住口鼻，隨即將衛生紙丟棄，勤洗手不摸眼口鼻，做好社交隔離避免不必要的外出。