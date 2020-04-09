圖片版權 Getty Images Image caption 抗瘧疾藥物對新冠肺炎的療效多大？

隨著新冠疫情在全球大爆發，各國政府都在積極尋找能夠治療新冠肺炎的藥物，而兩種原本用於治療瘧疾的藥物需求激增。

雖然世界衛生組織（WHO）已經表示，沒有確切證據顯示氯喹及其衍生產品羥氯喹（Chloroquine, hydroxychloroquine）對新冠有效，但人們對這類藥物的關注程度不減。

那麼，目前有什麼證據證明它們有效呢？有哪些國家在使用它們？

圖片版權 Reuters Image caption 羥氯喹該用就用，猶豫什麼？美國總統特朗普鼓勵大家用這種藥。

我們對這些藥物了解多少？

美國總統特朗普最近經常在白宮新冠疫情發佈會上提到羥氯喹，並鼓勵人們服用。

巴西總統博爾索納羅在一個視頻中也聲稱羥氯喹有效，但這個視頻隨後被臉書以誤導違規為由撤下。

氯喹藥片長期以來一直被用來治療瘧疾，它可以退燒消炎，因此，人們希望它可以幫助抑制新冠病毒。

BBC健康事務記者詹姆斯·蓋勒格說，實驗室研究顯示氯喹似乎能阻斷新冠病毒，同時也有一些醫生表示它似乎對治療新冠有幫助。

然而，目前的試驗尚無足夠證據證明它可以有效治療新冠病毒患者。

它還有嚴重副作用的風險，包括對腎臟和肝臟的損傷。

英國牛津大學的格柏納吉（Gbinigie）表示，還需要展開更大規模、高質量的隨機臨牀試驗，才能更好地評估其有效性。

目前，包括美國、英國、西班牙和中國在內的幾個國家正在對其展開20多項臨牀試驗。

其中，美國的臨牀試驗除了氯喹和羥氯喹，還有抗生素類藥物阿奇霉素的療效，以及這幾種藥一起使用的效果。

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哪些國家批准使用？

美國食品藥品監督管理局（FDA）批准了對數量有限的新冠住院病例的「緊急用藥」許可。

這並不意味著FDA認為這些藥物肯定有效。這只意味著在一些特定情況下醫院可以要求獲得並使用政府藥庫中的這類藥品來治療新冠病人。

目前， 美國政府表示，他們庫存中有德國一家製藥公司捐贈的3千萬劑的羥氯喹。

其他國家也在不同程度上使用這些抗瘧疾藥物來治療新冠病人。

法國授權醫生可以為新冠病人用這類藥，但法國醫療監管機構對藥物的副作用提出警告。

印度衛生部門建議對醫護人員，以及與新冠確診病例有接觸的家庭使用羥氯喹作為預防措施，但必須有醫生處方。

不過，印度政府研究機構發出警告，禁止濫用這種抗瘧藥，並強調這是「實驗性」的，僅適用於緊急情況。

中東的幾個國家已經授權使用抗瘧疾藥，或正在對此開展實驗。這些國家包括巴林、摩洛哥、阿爾及利亞和突尼斯。

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氯喹供應夠不夠？

正如前面所說，氯喹以及衍生產品一直以來被用於治療瘧疾，特別是在發展中國家的許多藥房裏都可以買得到。

但實際上，隨著瘧疾的抗藥性不斷增強，其療效正在下降。

約旦已經禁止藥房出售羥氯喹以防止人們囤積。

同樣，科威特衛生部決定私營藥房的所有抗瘧疾藥物下架，只限於醫院和醫療中心出售。

肯尼亞只允許氯喹作為處方藥。

印度是此類藥物的主要生產國，印度已經開始禁止這類藥物的出口。

特朗普親自向印度總理莫迪求情，要求能夠得到此藥。據報，印度正在考慮美國的要求。

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可能有哪些安全隱患？

由於其有效性下降，尼日利亞在2005年已經禁止該藥作為抗瘧疾的一線藥物，但許多家庭仍然經常使用含氯喹的片劑來治療瘧疾。

今年2月，有關中國使用氯喹治療新冠患者的研究新聞出來後在尼日利亞最大城市拉各斯引發熱議，人們隨後開始儲備氯喹。

隨著特朗普提到用抗瘧疾藥治療新冠之後，加速了該藥的銷售。商店和藥房裏的抗瘧疾藥很快售完告罄。

但尼日利亞疾病控制中心告訴人們停止服用此藥。他們說，世衛組織並沒有批准用氯喹治療新冠。

拉各斯州的官員們說，已經有一些人由於服用氯喹過量而中毒。

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