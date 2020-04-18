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新冠病毒去年底開始從動物身上傳染給人類。到目前為止，全球已經有超過200萬確診病例。

雖然其中有許多患者已經痊癒，但有跡象顯示，有些患者可能需要很長時間才能徹底恢復正常。

感染新冠後到底需要多長時間身體才能恢復，取決於許多因素。首先要看你病情有多重。其次，還要考慮到年齡、性別以及是否有其它健康問題等，因為如果一個人本身就有基礎病，那就會增加病重的風險。

此外，還要看你所接受的治療方式，越是侵入性治療，時間越長，身體需要恢復的時間就越長。

圖片版權 Getty Images Image caption 症狀嚴重程度也會影響康復所需時間

如果只是輕症會怎樣？

大多數感染新冠病毒的患者會出現發燒和咳嗽這些主要症狀。但可能也會伴有全身疼痛、疲倦、嗓子疼和頭疼等症狀。

起初一般是乾咳，但有些人最終可能會咳出痰，痰中帶有被病毒殺死的肺部細胞。

如果是這樣的症狀，只需要臥牀休息，多喝水並服用撲熱息痛鎮痛藥就可以了。

輕症患者應該好得很快。通常不到一個星期就能退燒，但咳嗽可能還會持續一段時間。

根據世界衛生組織WHO對中國數據的一項研究，平均兩個星期可以康復。

如果病症更嚴重呢？

有些人會出現更嚴重的症狀。它通常會在發病後的7到10天左右加重。

而且，這一轉變會突然發生。這時會出現呼吸困難，肺部開始發炎。

這是因為人體免疫系統試圖抗擊病毒，但有時免疫系統會做出過激反應，因此會導致身體其它部位受損。

有些人會為此需要住院吸氧治療。

英國家庭醫生賈維斯解釋說，如果出現氣短則需要很長時間才能慢慢改善。這是因為你身體需要從損傷和炎症中恢復過來。這一過程可能會長達兩到八周的時間。

即使這樣，可能還會有很長一段時間身體仍然感到疲倦乏力。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國為新冠患者提供康復服務

重症監護對康復有何影響？

據世衛組織估計，每20個患者中就有一人需要進重症監護室進行治療，包括麻醉後使用呼吸機。

無論是什麼病，只要進重症監護治療都需要很長一段時間的調養才能恢復。

從重症監護病房出來後，病人還需要在普通病房觀察一段時間才能出院回家。

重症監護方面的專家皮塔德表示，通常這類病人需要12至18個月才能徹底恢復正常。

此外，長期住院躺在病牀上會導致肌肉流失。病人會非常虛弱，肌肉恢復也需要時間。有些人甚至還需要理療，幫助他們重新「學走」。

不僅如此，經歷過重症監護治療的病人還有出現精神和心理問題的可能性。

威爾士卡迪夫的重症監護理療師圖奧斯解釋說，病毒後疲勞綜合症對新冠病人恢復後期產生巨大影響。

來自中國和意大利的報告顯示，許多重症好轉的病人會有全身虛弱現象，包括只要稍微用一點勁就會出現氣短。同時，還伴有持續咳嗽以及呼吸問題。另外也需要大量睡眠。

圖奧斯表示，有些病人需要很長一段時間才能恢復，很可能是好幾個月、甚至更長。

當然也不能一概而論。 有些人雖然在重症監護病房接受過治療，但相對時間較短；另外一些人需要呼吸機治療長達數周，恢復起來自然就不一樣。

圖片版權 Getty Images Image caption 摩洛哥，治癒的新冠患者出院時的場景

新冠病毒對健康會產生長期影響嗎？

我們不敢肯定新冠病毒是否會有長遠影響，因為我們缺乏這方面的數據。但我們可以參考其他情況。

有些病人會在生病過程中患上急性呼吸窘迫綜合症（Acute respiratory distress syndrome，Ards)，也就是說在與新冠病魔做鬥爭的過程中他們的免疫系統反應過猛，給肺造成損傷。

圖奧斯說，這方面的數據顯示，即使5年後，人們仍然會有持續的身體和心理不適。

華威醫學院的基爾醫生說，人們還需要心理支持來幫助他們恢復健康。他說，可以想象當病人出現呼吸困難，醫生需要用呼吸機對他們實施搶救的場景。

醫生會告訴病人，「我們要給你上呼吸機了。我們會給你實施麻醉讓你睡去。你想跟家人說再見嗎？」

一些重症患者後來出現創傷後應激障礙（PTSD）也就不奇怪了，它將給許多人帶來嚴重的心理創傷。

即使一些輕症病人也會有長遠健康問題的可能性，例如，疲勞症。

會不會二次感染？

目前，很難有凖確數字得知有多少人已經病癒。但根據美國霍普金斯大學的報告，截止到4月15日，全球共有大約50萬人康復。

但各國對此統計方法各異，有些國家並沒有發表治癒病例的數字。同時一些輕症患者也沒有被算在之內。

根據數學模型估計，大約99-99.5%的感染者已經康復。

圍繞免疫力能持續多久的問題有許多說法，但卻沒有什麼證據。

如果患者能成功擊退新冠病毒而康復，他們肯定建立起了某種免疫力。但之前有報告說，有的病人病癒後又二次感染。這可能是因為檢測不準確，以為病毒消失了。

而免疫力對我們了解人們是否會二次感染以及任何疫苗的有效性問題都至關重要。