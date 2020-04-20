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疫苗遙遙無期，新藥沒有出爐，英國開始凖備嘗試用「血漿療法」--用康復者血漿來治療新冠肺炎。

醫學史上，「血漿療法」有過先例，這一次美國也早有行動，疫情爆發後不久就展開大規模的研究和試驗，大約有1500多所醫院參與。

中國疫情嚴重期間，中國國家衛健委發佈的第六版診療方案也增加了「康復者血漿治療」，建議適用於病情進展較快、重型和危重型患者。此後，有關康復者獻血的報道頻頻在中國媒體曝光。

現在，英國全國醫保體系NHS的血液和移植部門(NHSBT）也開始呼籲新冠康復者獻血，以便他們能評估用血漿治療新冠Covid-19的可能性。

研究人員希望，康復者血漿中的抗體將會幫助其他新冠患者對抗病毒。

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「嚴格審批過程」

感染新冠病毒，人體免疫系統會通過產生抗體做出反應來攻擊病毒。隨著時間推移，身體中就會產生足夠抗體。而這種抗體可以在人體血漿（plasma)中找得到。

NHSBT在聲明中表示，他們計劃先將此作為治療新冠的嘗試性療法。

如果獲得全面批准，將試驗使用康復者血漿輸血方法，看是否能改善新冠病人的康復速度以及存活機率。

NHSBT的聲明說，所有臨牀試驗都必須遵守嚴格的審批過程，以保護患者並確保取得良好的療效。

NHSBT表示，他們正在與政府及有關部門緊密合作，希望能盡快得到批准。

除NHSBT外，英國其他一些科研團體也在著手研究用血漿治療新冠病人的可能性。比如，卡迪夫的威爾士大學醫院本周宣佈希望開始試驗。

「應該盡快行動」

此外，英國醫學科學院（the Academy of Medical Sciences ）院長兼國王醫療科學合作伙伴聯盟（King's Health Partners）執行董事萊柯勒教授（Sir Robert Lechler）也希望開展這方面的小規模試驗。

國王醫療科學合作伙伴聯盟是包括倫敦國王學院和倫敦其他三所主要醫院的聯盟。

萊柯勒教授希望能用這種辦法治療重病患者。萊柯勒教授表示希望NHSBT的全國性試驗能盡快啟動。

萊柯勒教授認為英國在這方面的行動已經滯後。

他表示，將來我們會對此次疫情的多方面進行反思，其中包括在使用血漿治療方面。 那時候我們會說，為什麼我們當初沒有更快地這麼做呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 感染新冠病毒，大多數人只會出現輕症

美國捷足先登

新冠疫情爆發以來，血漿治療也正在世界其他地方試用。美國行動非常迅速。

美國在疫情爆發後的三個星期就組織了全國性的試驗項目。到目前為止已經有大約600名新冠患者接受了血漿抗體治療。

領導該項目的美國梅奧診所醫學中心（the Mayo Clinic）的喬伊納教授表示，第一周試驗後沒有出現重大的安全擔憂。同時似乎也沒有引起太多意想不到的副作用。

喬伊納教授還表示，也有一些人說，該方法可以有改善病人血氧水平等益處。這些消息顯然令人振奮，但還需要嚴格的評估。

喬伊納教授承認，目前人們對血漿還缺乏認識。但他表示，隨著時間的推移，將對血漿有更多了解，包括它的組成成份、抗體水平等。

同時，喬伊納教授還說，作為醫生，必須要有什麼就用什麼。

血漿治療的另外一個風險是，通過輸血可能會感染諸如艾滋病和肝炎等。因此，要特別注意。

過往醫學先例

其實，在醫學上採集康復病人的血液治病並非新方法。這種方法在100多年前西班牙大流感時就用過。

再往近期看，在埃博拉和薩斯（也稱沙士或非典）疫情時，這種治療手段也曾派上過用場。

中東呼吸綜合症Mers疫情期間，受影響嚴重的韓國也曾試用過血漿療法。

回顧過去，血漿治療為疾病防治做出過貢獻，但是，血漿中抗體濃度過低導致療效不佳等問題也曾引起關注。

它對新冠病毒到底有多大功效呢？目前為止還只限於一些小規模的研究，因此仍需要大量的研究以確定其有效性。

在美國，已經有許多康復志願者願意提供幫助。紐約血站中心的首席醫療官薩切斯對美國人踴躍獻血表示感謝。

他說，成千上萬的人前來獻血，他們已經採集到了超過1000單位的計量。

薩切斯還表示，這些人的行為令人感動。 雖然他們自己曾感染新冠。但現在他們最關心的是如何能幫助他人。

有科學家說，血漿並不是什麼靈丹妙藥。但在人們找到新冠疫苗之前，希望它能有所幫助，因為目前可供人們選擇的治療方法很有限。