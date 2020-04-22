肺炎疫情：預防新冠病毒，可否增強自身免疫力來抗疫

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1918年，維克斯薄荷藥膏（Vick's VapoRub) 廣告就事論事安撫人心的標題這樣寫道：「西班牙流感——這是什麼病，應該如何治療?」下面的文字包含了一些智慧金句，比如「保持鎮靜」、「請服瀉藥」等。噢，當然,還告誡要多搽點維克斯薄荷藥膏。

1918年的西班牙大流感是人類有歷史記載以來死亡人數最高的一次大瘟疫，全球感染者多達5億人（佔當時全世界人口的四分之一），死亡達數千萬人。

但隨著瘟疫的蔓延，發災難財的機會也來了，吹得天花亂墜的江湖郎中紛紛出動。維克斯薄荷藥膏不得不與各種千奇百怪的神藥激烈競爭，包括米勒抗菌蛇油、貝爾博士松焦油蜂蜜、謝尼克風茄藥丸、瓊斯博士止痛油、希爾鼠李溴化奎寧片，以及A. Wulfing & Co著名的薄荷含片等。這些號稱有神奇療效的藥物廣告經常伴隨著越來越令人驚恐的瘟疫頭條新聞出現在報紙上。

快速切換到百年後的2020年，情況依然如此。儘管有一個多世紀以來的科學進步，人類面對新冠狀病毒的大流行的能力已與百年前的西班牙大流感大不相同，但此時仍有大量可疑的藥物配方和民間偏方冒了出來，而這次打的幌子是「增強」人體免疫系統。

在社交媒體上流傳的偏方中，有一個很怪異的點子是，你可以多做手淫來增加你的白血球數量。而且一如既往，形形色色的營養建議也傾巢而出。這一次，我們被鼓勵尋找富含抗氧化劑和維生素C的食物，偽科學家則兜售康普茶和益生菌等時髦產品。百年前的1918年，公眾被告知要多吃洋葱。

有消息稱，紅辣椒和綠茶抗新冠病毒比戴口罩的效果還好，這個說法很大膽，但很難令人相信，因為有些口罩能將你感染呼吸道病毒的風險降低五倍。

不存在所謂增強免疫力之道

不幸的是，認為藥物、流行的超級食品或健康習慣可以為增強健康免疫系統提供捷徑的想法無非是神話而已。事實上，「增強」免疫系統的概念沒有任何科學意義。

耶魯大學的免疫學家岩崎彰子（Akiko Iwasaki）說：「人體免疫系統由三個不同的防線組成。皮膚、呼吸道和粘膜這些器官為第一道防線，對感染形成隔離屏障。但是一旦病原體突破了這道防線，就必須依賴人體的『先天』免疫反應。」先天免疫反應由化學物質和細胞組成，任何異物入侵人體即迅速發出警告，並開始擊退入侵物。

圖片版權 Reuters Image caption 1918年的西班牙大流感讓吹得天花亂墜的江湖郎中有機可乘，大賣假藥，甚至有害的藥。

她說，「當先天免疫也無法消滅入侵病原體時，人體就會啟動適應性免疫系統，」即產生稱為抗體的細胞和蛋白質，但需要幾天或幾周的時間才能產生。重要的是，適應性免疫系統（亦稱後天免疫系統）只能針對特定的病原體。「例如，針對新冠狀病毒的T細胞不會對流感病毒或細菌病原體產生反應。」

大多數病原體感染最終會觸發適應性免疫。此外還有一種技術方法可以戰勝病原體感染，那就是接種疫苗。向人體接種活的或死的微生物，或微生物的一部分，即可幫助人體免疫系統識別真正的入侵病原體。

所謂「增強」一個人的免疫系統，大意就是要使人體先天或適應性免疫系統的反應更活躍，或更強有力。

實際上，您不希望這樣做。

以感冒為例。一旦患上，你會周身疼痛、發燒、腦暈、不停流鼻涕，還有很多痰。實際上，這些症狀多數不是由病原體本身引起的。相反，是由你自己的身體有意觸發的，這是人體先天免疫反應的一部分。

因為粘液（鼻涕和痰）可以幫助人體排出病原體，發燒使你的身體進入令人不適的熱狀態讓病原體難以複製，疼痛和全身不適是病原體入侵後炎症反應物質通過靜脈的副產品，是告訴人體免疫細胞應如何反應及前往受感染部位。這些症狀也有助向大腦發出信號，告知人體需要休息和恢復。

分泌粘液和疼痛是炎症的一部分，而炎症是健康免疫反應的基礎。但這個過程會讓人筋疲力竭，感覺很辛苦，所以你不會希望自己的免疫系統功能達到最高程度。大多數病毒，包括新冠病毒都會觸發人體免疫系統。如果康普茶、綠茶或市場上任何一種「增強免疫力」的配方真的有效果，也不會讓你病發時能容光煥發，而只會讓你流鼻涕不止。

但頗為諷刺的是，許多可「增強免疫力」的產品聲稱可以減少炎症。

圖片版權 Getty Images Image caption 沒有證據顯示維他命補充劑可保護你免受感染，除非你從食物中攝取的維他命不足。

再談人體免疫的另一方面，即適應性免疫系統，通常過於活躍也可能令人非常不愉快。例如，當免疫細胞反應過度，會將無害的異物（如花粉）視為有害的入侵物時，就會出現過敏反應。每次一發現異物入侵，免疫細胞也會啟動先天免疫反應，引發大量打噴嚏、眼睛發癢和全身疲勞的痛苦症狀。再說一遍，這可能不是倡導增強免疫力療法的人所希望的。

但是讓我們假定那些說可以「增強」免疫系統的人是真心誠意，並假定他們的本意是某些產品可以用一種有用的方式來改善免疫反應，而不是字面上的「增強」之意。

岩崎彰子說，「問題是，這些說法許多沒有證據支持。」那麼，這些說法的理據到底是什麼？是否真的可起到什麼作用？

如果你身體健康，除了維生素D，不需要吃任何營養補充劑。

許多復合維生素聲稱能」增強免疫力「或幫助」保持健康的免疫功能「。但是，正如BBC《未來》欄目在2016年曾做過的報道，維生素補充劑通常對已經健康的人不起作用，有些甚至是有害的。

以維生素C為例。自兩度獲得諾貝爾獎的美國科學家萊納斯·鮑林（Linus Pauling）迷信維生素C能抗普通感冒之後，抗氧化劑可增強健康就逐漸成為神話。鮑林研究維生素C數年後，開始每天攝入18000毫克的維C，大約是現今一般推薦的攝入量之300倍。

然而，幾乎沒有證據支持維生素C所擁有的抗感冒和其他呼吸道感染之強大聲譽。以不偏不倚的研究而聞名的醫學組織考科蘭（Cochrane）2013年發表的一篇綜合研究分析指出，分析發現成年人在感冒「症狀出現後開始進行的高劑量維生素C治療試驗，沒有顯示出對普通感冒症狀的持續時間或嚴重程度有始終如一的影響」。

事實上，許多專家認為維生素C市場有點像一個騙局，因為大多數發達國家的人民已經從飲食中獲得了足夠的維生素C。據說15世紀到18世紀期有200萬海員和海盜因缺乏維C患上壞血病而死亡，但現在患壞血病的數字低了很多。例如，2016年至2017年期間，英格蘭只有128人因壞血病住院治療。另一方面，高劑量的維生素C會導致腎結石。

岩崎彰子說，「除非你缺乏維生素，否則服用維生素補充劑對你的免疫系統沒有好處。」

圖片版權 Getty Images Image caption 色彩豐富的水果蔬菜含有豐富的抗氧化劑，因為抗氧化劑一般植物色素。

色彩豐富的水果蔬菜含有豐富的抗氧化劑，因為抗氧化劑一般植物色素。 (Credit: Getty Images)

在發達國家，大多數人從飲食中已能獲得足夠的各種維生素，除非他們有某些飲食限制，例如純素食者比較會缺乏某類營養。不過，也有一個例外，即維生素D。岩崎彰子解釋說，服用維生素D補充劑不是一個壞主意。

數項研究發現，攝取維生素D不足與呼吸道感染風險高有關，而且在出現呼吸道感染時症狀也較為嚴重。維D還與自身免疫性疾病如多發性硬化症的發病有關。

事實上，許多免疫細胞可以主動識別維生素D，而維生素D被認為在先天免疫和後天免疫反應中都起著重要的作用，儘管它是如何起作用至今仍然是個謎。

但重要的是，也非同尋常的是，維生素D缺乏在許多國家都很普遍，即使是富裕國家也是如此。據估計，截至2012年，全球約有10億人的維生素D攝取量不足。現在越來越多的人被要求呆在室內隔離，很容易發現因暴露於陽光下的時間減少而導致維生素D的攝取更為不足。

手淫也無助於提升免疫力

西方醫學過去一直認為手淫會有害於男性健康。18世紀的一位醫生聲稱，男性手淫喪失一盎司精液（28毫升）對身體的影響相當於喪失40盎司血液（1.18升）。此後數百年來，手淫被認為會造成男性從失明到神經官能症等各種健康問題。

但今天的看法卻來了個大轉變。最近的研究表明，手淫可以帶來一些令人驚訝的健康益處。例如，認為有助於男性保持精子健康，並可能降低患前列腺癌的風險。

不過，任何聲稱手淫可以提高免疫力或不會感染新冠狀病毒的說法都是誇大其詞。的確，一項研究發現，男性在性興奮和性高潮時，白血球數量會升高。然而，沒有證據表明這可以保護身體免受感染。

有一種切實可行的方法可以保護你，即遠離他人。紐約市健康與衛生局最近在Twitter上提醒其粉絲，在新冠病毒流行時，」你是你自己最安全的性伴侶「。

沒有必要儲備抗氧化劑藥片

抗氧化劑是否有助於人體健康，這個問題略微複雜。

人體發生炎症反應時，白血球會釋放出有毒的氧化物。這是一把雙刃劍，一方面，可以殺死入侵的細菌和病毒，阻止病原體在人體內複製。另一方面，氧化物也會損害人體健康細胞，導致癌症和衰老，並耗盡人體免疫系統。

為了防止氧化物對人體的傷害，人體需要抗氧化劑，以幫助控制那些難以控制的氧化物，保證我們細胞的安全。

我們可以從飲食中獲取抗氧化劑作為儲備。顏色鮮艷的水果、蔬菜和香料往往含有最多的抗氧化劑，因為抗氧化劑通常是天然植物色素，賦予胡蘿蔔、藍莓、茄子、紅甘藍、姜黃和草莓以五顏六色。

圖片版權 Getty Images Image caption 營養專家推崇康普茶，認為是防病益生的飲料。但沒有證據顯示康普茶能防止任何疾病，包括新冠狀病毒。

目前有一項臨牀試驗正在進行中，讓感染新冠病毒的患者服用抗氧化補充劑，觀察是否有助於患者的康復。

然而，這項臨牀試驗只是現在數百個尋找治療新冠病毒患者方法的試驗之一。對抗氧化劑的研究已有幾十年，但沒有一項有安慰劑對照，並經過同行評審的人體研究顯示，高劑量的抗氧化劑可以「增強」免疫系統，或治療或預防人類的病毒感染。

益生菌可能有幫助，也可能沒有

如果你相信營養專家和順勢療法的說法，康普茶絶不僅僅是一種由發酵茶製成的甜味發泡飲料。互聯網上充斥著把康普茶吹噓得神乎其神的言論，甚至還說可以治療癌症甚至艾滋病（實際不能)。

如今有些網站又建議飲康普茶來預防新冠狀病毒（實際可能不行）。

康普茶像益生菌一樣，也含有活的微生物。然而，目前還沒有研究證實康普茶是否有足夠高濃度的活微生物可以被認為是一種益生菌，而且目前也沒有證據表明康普茶可以治療或預防任何疾病。

但談到益生菌，其總體的情況則不是那麼清楚。

2015年的一項研究綜述發現，益生菌（主要存在於食品、飲料或藥片中的有益微生物）可顯著減少人們上呼吸道的感染次數，並能降低感染嚴重程度。益生菌還稍微減少了抗生素的使用，減少學生請病假。綜述作者得出這樣的結論：益生菌可能比安慰劑療法效果好。但也指出現有證據的質量很低。

重要的是，目前沒有證據表明任何一種益生菌可以保護你免受新冠狀病毒的感染。

那麼有什麼是已經證明是有效的呢？

岩崎彰子說，上述可防新冠狀病毒的種種神話大多無什麼害處，但危險的是，如你真的相信就會給你一種虛假的安全感。她說，「當人們覺得自己受到保護時，我要提出警告的一件事是，他們不應該覺得自己有權，你知道，出去狂歡派對。」

除了健康產品，你還可以採取一些方法來幫助你的免疫系統。這些方法不是什麼特別的性行為，也不是很多營養專家會在罐裝飲料中販售的東西。然而，事實已證明很有效，而且不需要花你的血汗錢。這些方法就是充足的睡眠、鍛煉身體、均衡的飲食，還有盡量不要有壓力。

如果做不到以上各點，還有一個肯定有效的方法來提高對某些病原體的免疫力，即接種疫苗。