圖片版權 CLAUDIO REYES Image caption 美國哈佛大學研究顯示懸浮微粒污染嚴重的城市新冠死亡率上升。

在新冠疫情在全球仍未得到控制之際，有兩項研究顯示，嚴重的空氣污染可能會增加新冠患者死亡的風險。

世界衛生組織(WHO)的內拉博士（Dr Maria Neira)對BBC表示，那些污染嚴重的國家應該為此加強應對措施並做好凖備。這其中包括拉美、非洲以及亞洲的許多國家。

但也有一些醫學專家稱，現在就證明兩者之間的直接關係還為時過早。

內拉表示，他們將根據現有數據庫繪製一份全球污染最嚴重的城市地圖，以便其所在國主管部門在制定對應疫情策略時參考。

其中，美國的一項研究顯示甚至在大疫情爆發前數年，即使當地懸浮微粒污染水平稍有上升都會導致現在新冠死亡率增加15%。

圖片版權 Eduardo Munoz Alvarez Image caption 美國哈佛大學研究顯示污染較輕的城市新冠死亡率也降低。

美國哈佛大學的這份研究報告指出，新冠死亡率往往與人口高密度和PM2.5懸浮微粒高污染地區相吻合。

換句話說，人口密度和PM2.5濃度越高，新冠死亡率就越高。

空氣污染是新冠的幫兇？

之前有研究表明，PM2.5懸浮微粒對人體傷害最大。 它的直徑大約為人頭髮的三十分之一，可以導致包括呼吸道感染以及肺癌等，跟人體健康直接相關。

雖然哈佛的研究還沒有經過同行的評審，但路德維希-馬克西米利安-慕尼黑大學（簡稱慕尼黑大學）流行病教授皮特斯（Prof Annette Peters）對BBC表示，哈佛的研究結果與早期因肺炎住院和死亡的報告相符。

皮特斯表示，哈佛的研究是首批此類研究之一，它證實了他們之前的懷疑和假設：即空氣污染可能加劇新冠病情的嚴重程度。

哈佛報告作者多米尼奇教授（Prof Francesca Dominici）說，他們希望這一結果將能幫助阻止空氣質量進一步惡化，特別是在有些當局試圖在疫情期間放鬆污染管控措施之際。

圖片版權 MARCO BERTORELLO Image caption 另外一項研究也顯示，高濃度的空氣污染與意大利北部新冠死亡之間的可能聯繫。

意大利北部的倫巴第和艾米利亞-羅馬涅地區的死亡率大約為12%，但意大利其他地區的新冠死亡率則為4.5%。

這份發表在科學研究出版最大在線收藏Science Direct上的研究稱，應該把意大利北部的高污染水平視為該地區高致死率的一個輔助因素。

當然，還應該考慮到人口、年齡、不同健康體系以及預防措施差別等因素在內。

與此同時，菲律賓呼吸護理從業者協會的布高伊森表示，他們的初期數據顯示，該國幾乎所有死於新冠的人之前都有跟空氣污染有關的基礎病。

空氣污染的高致死率

世界衛生組織說，每年死於空氣污染的人數高達700萬左右。

而且，全球90%以上的人口生活在空氣污染超標的地方，大多數在貧窮國家。

根據世界銀行去年的一份報告，許多受影響地區位於南亞、中東、撒哈拉以南和北非的國家。

而根據世衛組織和聯合國的幾份報告，智利、巴西、墨西哥和秘魯的空氣污染也達到危險水平。

圖片版權 Hindustan Times Image caption 根據世界空氣質量報告，世界上空氣污染嚴重的城市很多在印度。

然而，2019年世界空氣質量報告表明，印度是城市空氣污染嚴重最集中的國家。

目前，印度記錄的新冠死亡病例為521例。印度德里一家醫院的肺科負責人卡巴拉醫生表示，如果新冠病毒傳染顯著增加，那麼那些患有跟空氣污染相關疾病的人肯定受影響最大。

印度公共衛生基金會主席雷迪教授（Prof Srinath Reddy）表示，如果說空氣污染已經對人的氣道和肺部組織造成損傷的話，那如果再遭遇新冠病毒的攻擊就可想而知了。

但印度醫學研究理事會的斯裏瓦斯塔瓦博士（Dr Rajni Kant Srivastava）表示，目前還沒有足夠的證據。他說，他們還沒有進行過任何此類研究。

圖片版權 Mario Tama Image caption 智利、巴西、墨西哥和秘魯的空氣污染也達到危險水平。

2003年在全球爆發的薩斯疫情（也稱沙士或非典）也是由另外一種冠狀病毒所引起的疾病。 當時全球有8000多人感染，導致近800人死亡。

美國加利福尼亞大學當年的一項研究顯示，那些來自空氣污染嚴重地區的人相比之下死於薩斯的可能性高出兩倍以上。