圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織建議讓新冠病毒患者每天俯臥數小時。

新冠病例繼續在全球上升，人們見到了新冠病人在醫院接受治療時的各種畫面。

但如果仔細觀察，你可能會注意到那些在重症監護病室接受呼吸機治療的患者往往都俯臥在病牀上。

這是什麼原因呢？

其實，俯臥（ phroning)並不是什麼新出現的治療方法，它是一種沿用已久對呼吸道疾病患者大有好處的姿勢。

這種姿勢可以幫助患者增加肺部的氧氣吸入量。

當然，這種技術也存在風險。

增加氧氣量

圖片版權 Getty Images Image caption 幫助病人俯臥需要幾個訓練有素的醫務人員協調進行。

Prone 這個詞來自拉丁文 prunes, 意思是往前傾。重症患者通常肺部發炎有積液，影響呼吸。讓病人俯臥則有助於他們排出肺積液。

美國約翰霍普金斯大學的肺病和重症監護專家加裏亞薩圖斯（Panagis Galiatsatos）說，許多新冠患者肺部缺氧，缺氧可能對肺功能造成傷害。

因此，俯臥最近被越來越多地用於治療新冠重症患者。

加裏亞薩圖斯表示，即使給患者吸氧，有時仍然不夠。所以，醫生往往讓患者臉朝下俯臥，有助於患者的肺擴張，增加氧氣量。

他還解釋說，肺部最重的部分是靠近人體背部的地方，如果仰臥則很難吸進足夠的空氣。

但俯臥可以增加氧氣量，同時又可以促進肺部不同部分的功能。

加裏亞薩圖斯說，可以看到俯臥給許多病人帶來明顯改善。

世界衛生組織（WHO) 在3月份也建議，讓那些由於感染新冠患上急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）的患者每天俯臥12至16個小時。

圖片版權 Getty Images Image caption 呼吸系統疾病患者得益於俯臥姿勢

世衛組織說，這一技術也可以用在兒童身上，但需要由訓練有素並有其他專長的專家來操作，以確保安全。

美國胸腔學會對武漢金銀譚醫院12名患有急性呼吸窘迫綜合症患者的一項研究發現，跟俯臥患者相比，那些未被要求俯臥的患者肺擴張能力更差。

風險和困難

雖然這種俯臥技術看上去簡單，但也有潛在風險。

因為給病人翻身，讓他們轉換成俯臥姿勢往往需要好幾位有經驗的醫護人員一起合作。

加裏亞薩圖斯說，通常要有四、五個人一起協調行動。但在人手不足，新冠住院患者猛增的情況下這樣做並不容易。

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠病毒造成嚴重呼吸系統疾病

加裏亞薩圖斯說，約翰霍普金斯醫院成立了一個團隊，專門幫助重症監護病房的病人翻身，以應對大批新冠患者的需求。

而且，改變重症患者的臥姿也可能會帶來一系列的問題。

比如，加裏亞薩圖斯說，他們最擔心那些肥胖症患者。同時，對胸部受傷以及插管的患者也必須非常小心。

此外，這種技術還可能增加心臟病發作的風險，有時還可能導致呼吸道阻塞。

廣泛運用

人們最初是在1970年代中期注意到病人俯臥的好處。

但專家說，直到1986年這一姿勢才被全世界的醫院廣泛採納。

加蒂諾尼（Luciano Gattinoni）是最早領導這項技術研究的醫生之一，他在患者身上成功地做過試驗。

加蒂諾尼目前是意大利米蘭國立大學的名譽教授。他也是麻醉和急救學方面的專家。

他對BBC表示，俯臥早期曾因為醫學界的保守思潮而受到許多人的反對，但是現在已經廣為接受。

加蒂諾尼介紹說，俯臥的好處不僅僅可以為肺部加氧，而且當病人臉朝下時，肺部承受的身體壓力也得以紓緩。

加蒂諾尼解釋說，想象一下，用上了呼吸機的肺部，就好像不斷受到外力的捶擊，當然是受力越均勻傷害越小。

法國2000年所作的一項試驗發現，俯臥不但提高患者肺部的氧合能力，而且增加了存活機會。

加蒂諾尼表示，在新冠疫情奪走無數人性命並且沒有任何靈丹妙藥的情況下，我們至少暫時可以利用這一療法最大限度的改進病人的生存機率。