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面對國際上不斷高漲的呼籲，要求就新型冠狀病毒來源展開獨立調查，中國駐英公使陳雯對BBC表示，這些要求是有「政治動機」，會分散中國應對疫情的注意力。

病毒被認為去年年底最先在武漢市的一個野生動物市場（海鮮市場）顯現的。國際上普遍認為，新冠病毒溯源及傳播方面的資訊有助各國應對病毒疫情，但科學家普遍認為病毒不是實驗室製造的。

同時，一份歐盟報告指控中國在危機中散播假資訊。歐盟對外事務部指，俄羅斯以及在某種程度上也包括中國，正有「針對性向歐盟及鄰國發動「陰謀論信息攻勢「。美國總統特朗普多次抨擊中國處理疫情不力，密蘇里州就疫情損失起訴中國政府。

中國反對什麼？

從疫情開始後，外界便多次呼籲中國應該容許國際調查員到武漢當地研究疫情是如何爆發。周四（4月23日），澳洲總理莫理森說，該國正計劃在下個月舉行的世界衛生組織年度大會針對病毒起源提出獨立調查。世衛大會是世界衛生組織的最高決策機關，澳洲是大會的執行委員。世界衛生大會已計劃回應相關呼籲，討論衛生緊急事態中該學到的教訓。

但陳雯對BBC表示，中國不會同意這樣的調查。她說，「獨立調查是有政治動機。」 「我們正努力對抗病毒，集結所有力量去對抗病毒，為什麼要討論調查事宜呢？這不旦會轉移注意力，也分散了資源。」

「這是懷有政治動機的倡議，我相信沒人會同意……這對任何人都沒有利益。」陳雯說，目前有關病毒來源有很多謠言，但這些假資訊很危險，是與新冠病毒一樣、甚至更危險的政治病毒。

圖片版權 Getty Images Image caption 多地實施嚴格抗疫措施，街上人煙稀少。

歐盟對於抗衡中國感到「緊張」

BBC安全事務記者戈登‧科雷拉（Gordon Corera）

歐洲政府對於在敏感時期是否該與中國發生外交爭執一直很警覺。象其他英國官員一樣，一名要求匿名的官員對BBC說，因為雙邊關係很微妙，每逢與中國正面交鋒都會有一種「緊張感」。

多個國家依賴北京提供應對危機的重要器材，以及希望保持資訊流通順暢，以便能夠了解這次疫情，預防下一次爆發； 專家認為，這讓他們在處事方式上小心翼翼。

前駐華外交官、現任重家聯合研究所高級研究員帕頓（Charles Parton）說，「在措辭上和交手時我們都要有所顧忌，因為我們有更重要的事情要處理。」

對比之下，面臨選舉年的美國在中國問題上處理方式更加高度政治化，不同人士都呼籲要對北京強硬，並施壓調查病毒來源。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國被指在抗疫中有隱瞞行為，導致疫情在全球擴散。

歐盟報告寫了什麼？

報告寫道，「雖然可能會對公共衛生帶來潛在巨大影響，但包括俄羅斯－以及在某種程度上包括中國等多國及其政府支持的力量，正持續針對性地向歐盟及鄰國發佈陰謀論信息以及假資訊。」

報告聲稱，中國官員及官方媒體試圖在瓦解針對疫情的指責，打壓在講述病毒來源時提及武漢，一些官方控制的社交媒體平台正散播這樣一個說法，指疫情與去年一個訪問當地的美軍代表團有關。

報告作者引用與中國政府有關聯的推特上賬號上的報道稱，有很多證據表示，中國政府在社交媒體上有隱蔽的宣傳攻勢。

報告特別提到俄羅斯做為散播假資訊的推手，稱親政府力量和官媒一唱一和，持續以行動消弱歐盟及其危機應對機制，在新冠病毒溯源及其對公共健康影響方面刻意製造混亂。