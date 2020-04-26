哈勃太空望遠鏡30周歲紀念 - 給自己的生日禮物

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哈勃天文萬望遠鏡（Hubble）30年前的4月25日誕生。

作為天文望遠鏡家族的老前輩，哈勃的生日可以算重要日子。它給自己的慶生禮物是發回一組璀璨的星圖，再次證明：寶刀不老。

這是我們所處的銀河系附近一處星雲，離地球大約16.3萬光年。

體積較大的那團叫NGC 2014，較小的那團叫 NGC 2020。不過，天文學家更願意把這張圖稱為「宇宙珊瑚礁」，因為長得像。

你的器材不支持播放多媒體材料 Antonella Nota: "It's called the people's telescope because it brought the Universe to the people"

從1990年升空，進入繞地球周轉軌道到現在，哈勃經歷了數次大大小小的維修和升級更新，它為地球人提供的宇宙星際圖片一直在刷新人類的宇宙觀。

即使已經30周歲，哈勃還不准備退休。

美國宇航局（NASA）和歐洲太空署（ESA）共同管理運營哈勃所在的天文台。雙方都表示哈勃將繼續工作。

2019年，依據哈勃提供的圖片發表的論文將近1000篇。

圖片版權 NASA/ESA Image caption 哈勃25周歲的生日禮物：發回一個叫做 Westerlund 2 的星團圖片

哈勃的健康狀況當然時刻在工程師們的密切關注之下。 它是由若干系統組成的，目前關鍵的二個成像儀和二個光譜儀都在全力工作。

2009年，宇航員曾前往哈勃，為它更換了六個陀螺儀。其中三個後來停擺，但NASA說另外三個運作正常。

陀螺儀根據感測和維持方向，有導航、定位功能。

科學家們相信2020年哈勃完全可以繼續工作。

它的繼任，詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST）預定2021年發射升空。不過，說是繼任，實際上不是接替，而更像是取長補短，攜手共進。

哈勃和JWST很可能時不時會共同執行觀測任務，為地球傳來更完整、更全面的圖像。

哈勃的貢獻毋庸置疑，說它是「發現機」也實至名歸。它開始服役前，我們不知道宇宙的年齡究竟是100億年還是200億年。

是哈勃的星圖幫助天文學家縮小了研究範圍，提高了計算的精確度，所以現在教科書上寫著，宇宙的年齡是138億年。

宇宙在不斷擴張，而且速度在不斷加快，這個發現曾獲諾貝爾獎，而哈勃就在其中扮演了關鍵角色 - 提供了星系中存在黑洞的證據。

圖片版權 NASA/ESA Image caption 為了拍到這樣的超深空星圖，哈勃必須連日盯著同一片天際

哈勃上天前，科學家們對太陽系外的行星一無所知，而現在哈勃在研究這些行星的環境和特徵。

而且，即便是今天，哈勃超深空能力仍無與倫比 — 它可以一連幾天盯著同一片天空，捕捉遙遠的、微弱的星系。

也許只有JWST才具備更深遠的探索能力。

圖片版權 NASA/ESA Image caption 哈勃經典作品之一： 面紗星雲，是恆星爆炸後碎片形成的星雲

1990年4月25日，發現號航天飛機把哈勃太空望遠鏡送到地球上方612公里處的運行軌道。凱瑟琳·薩利文（Kathryn Sullivan）是飛船上的宇航員之一。

哈勃對人類科學進步的貢獻毋庸置疑， 更令她感概和意外的是哈勃在大眾文化中的地位。現在人們已經對它耳熟能詳。

一個原因是互聯網的普及，她說，使得哈勃的作品可以非常便捷地展示在人們眼前。

圖片版權 NASA Image caption JWST 使用的光波比哈勃更長

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