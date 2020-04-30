圖片版權 Getty Images Image caption 只要採取了足夠的防護措施，還是可以為逝者舉行體面的喪葬儀式

新型冠狀病毒疫情席捲全球造成許多人不幸病故，最讓死者家屬難過的是許多人沒辦法見到親人的最後一面，甚至連喪葬儀式都不能參加。

這是因為人們擔心死者遺體內仍然有病毒存活，接觸者可能會從屍體上感染新冠病毒。

新型冠狀病毒疾病死者的遺體究竟會不會傳播病毒？為新冠病毒疾病死者舉行喪葬儀式是否安全？新冠病毒疾病死者的遺體應該土葬還是火葬？

圖片版權 Reuters Image caption 新冠病逝者屍體內仍攜帶病毒，安葬過程中周圍的人仍需注意自身防護

死者遺體會傳染病毒嗎？

根據世界衛生組織表示，只要採取必要的預防措施，沒有理由擔心新冠病毒疾病會通過死者遺體傳播。

新冠病毒主要通過人體飛沫傳染，例如我們在說話時，或者打噴嚏和咳嗽時噴出的飛沫傳染。

但是，病毒在某些物體表面最久能存活好幾天。

世衛組織美洲分部（Pan-American Health Organization）一名發言人阿杜-克羅（William Adu-Krow）本月早些時候表示："到目前為止，沒有證據顯示死者遺體會傳染病毒給活人。"

圖片版權 EPA Image caption 2020年4月，疑似新冠病逝者在伊斯坦布爾下葬。世界衛生組織說，無論如何都應該給予逝者相應的尊重

患者死後，體內病毒也隨之而死？

但是這位專家補充說，這並不代表你可以親吻逝去的親人，人們還是必須採取必要的預防措施。

世衛今年3月發出的建議說，除了出血性疾病（例如埃博拉和青猴病）和霍亂之外，死者遺體通常是不具傳染性的。

"流行性感冒等傳染病的患者肺部具有傳染性，但只有在遺體解剖的時候處理不當才具有傳染性，否則屍體是不會傳染疾病的。"

但是死於急性呼吸道疾病的患者遺體內，肺部和其他器官仍然有活的病毒，解剖遺體的時候病毒有機會散播出來。

因此新冠病毒疾病死者的家屬必須確保由專業人員處理死者的喪葬後事，例如殯葬服務人員。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織建議在安葬新冠病逝者時，抬棺材的人應該穿防護服，並及時洗手

能為死者舉行喪禮嗎？

在某些地方，死於新冠病毒疾病的患者人數過多，喪葬業者甚至無暇應付，而且為了維持安全社交距離，一些國家禁止為新冠病毒疾病死者舉行喪禮，就算能為死者舉行喪禮，參加的人也極為有限。

世衛組織表示，只要是遵守某些限制規定，死者的親友也可以瞻仰遺體。

"親友們不能觸摸或親吻遺體，瞻仰遺體後必須用肥皂和水徹底洗手，親友之間也必須保持至少1米的安全距離。"

出現呼吸道疾病症狀的人不應該參加，或至少應該佩戴口罩避免傳染，兒童，60歲以上的人，以及免疫系統有缺陷的人也應該避免參加。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界很多地方在新冠疫情爆發後都先後對安葬儀式下了禁令或實行嚴格的限制措施

土葬還是火葬？

世衛組織說土葬和火葬都可以。

"得了傳染病死亡的人要用火葬，這是一個普遍的迷思而非事實。火葬是基於不同的文化而做出的選擇，而且所需資源較容易取得。"

處理遺體的人必須要戴手套，手套用完後要丟棄，還要用水和肥皂徹底洗手。

世衛組織補充說，沒有必要將遺體倉促下葬或火化。死者的遺物也不一定要焚化，但如果要保留就必須戴手套用70%的酒精仔細消毒。死者的衣服必須用高溫（60−90°C）的水加洗衣劑洗滌。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西瑪瑙斯市的新闢公墓

維護尊嚴

世衛組織表示，在處理死者後事的時候，應該要維護死者的尊嚴，他們的文化和信仰傳統，並且要尊重他們的親屬。

但是在新型冠狀病毒疫情的肆虐之下，很多情況死者的後事都是草草了事。

厄瓜多爾是僅次於巴西，拉丁美洲疫情第二嚴重的國家。短短幾個禮拜時間裏死亡人數就超過一萬人。

厄瓜多爾的醫療系統無法承受短時間爆發的疫情，停屍間全部放滿遺體，沒地方放的棺材和遺體甚至被丟在路邊，"情況完全失控"。

一些醫院將死者遺體送到沒有制冷的倉庫，這些倉庫沒有合格的處理遺體的設施，遺體放置一天就開始腐敗。

就算在美國的紐約，大型機具為死者挖掘集體墳墓的畫面也非常震撼人心。

但是世衛組織表示，新冠病毒疫情的殘酷現實不應該剝奪死者的尊嚴後事和親友告別的最後機會。