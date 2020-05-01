圖片版權 SEAN ELIAS - OXFORD VACCINE TRIAL Image caption 這項研究工作從今年1月啟動。

製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）總裁蘇博科（Pascal Soriot）日前表示，一種新冠肺炎疫苗或許在今年年底前可以供有限使用。

相關疫苗正在由牛津大學團隊開發。如果證明有效，阿斯利康同意對其進行製造並配發。

蘇博科稱，目前各界對擊敗新冠病毒的疫苗的需求「迫切」。上周歐洲首例疫苗人體試驗在牛津進行。

他表示，牛津大學團隊過去的紀錄非常好，技術先進，而阿斯利康在六月或七月前便可知道他們的願景是否有機會實現。

為此阿斯利康正在與牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）疫苗研發團隊合作，相關測試數據最早在六月中旬可以出爐。

Image caption 阿斯利康總裁蘇博科表示，新冠肺炎疫苗或許在今年年底前可以供有限使用。

他們計劃在2020年第四季度交付疫苗於快速審批，以便在今年年底前供有限使用。

蘇博科表示：「我們希望，通過多方合作，我們可以加速推進疫苗的全球化，以抗擊這個病毒，保護人們免受這一代人所經歷的最致命的大流行的傷害。」

牛津大學醫學皇家教授（Regius Professor of Medicine）約翰·貝爾爵士（Sir John Bell）對英國廣播公司第四台《今日》節目表示，阿斯利康的同意很重要，因為這可以幫助「我們認識是否可以在英國和全球範圍內製造並配發這個疫苗」。

貝爾爵士稱，挑戰在於，疫苗得到監管機構批准後，可以「不必重新回到起點，而是聚焦如何批量生產」。

如果牛津大學團隊的研發成果有效，他們將與阿斯利康一起爭取在年底前具備數千萬劑的生產能力。

「我們在英國的疫苗生產能力達不到需要的水平，我們會與阿斯利康合作使生產能力顯著提高，」貝爾稱。

英國商務大臣阿洛克·夏爾馬（Alok Sharma）表示，阿斯利康與牛津大學的共識是推動任何製造過程的「重要一步」。

「這還將確保，如果牛津大學詹納研究所研發的疫苗有效，這個疫苗將盡早可供使用，保護成千上萬人，」他補充道。

在阿斯利康宣佈這一決定後，該公司的股價上漲近3%。