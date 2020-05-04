2024年人類再登月球？NASA確定三家合作科技公司

圖片版權 Blue Origin

美國國家航空太空總署（NASA）公布3家合作科技公司的名單，希望幫助他們在2020年代將太空人再次送到月球表面。

白宮希望在2024年，將下一個男性和首位女太空人（宇航員）送上月球，然後執行其他任務。

貝索斯（Jeff Bezos）的「藍源」（Blue Origin），馬斯克（Elon Musk）的「SpaceX」和總部位於阿拉巴馬州的達尼提斯（Dynetics）被選為NASA 阿提米斯（ Artemis）計劃的著陸器研究伙伴。

若2024年的計劃成功，這會將是自1972年以來，再次有太空人能在月球表面行走。

與這3家公司簽訂合約總價值為9.67億美元（7.63億英鎊），有效期為10個月。

NASA署長布萊登斯汀( Jim Bridenstine.)說：「有了這些合同，美國正在朝著讓太空人在2024年前登上月球邁出下一步，包括讓第一位女性踏上月球表面。」

「這是自阿波羅計劃以來，NASA首次為人類登陸系統提供直接資金，而且有這些公司協助阿提米斯計劃。」他補充說。

圖片版權 Dynetics Image caption 達尼提斯的登陸器構想。

拿到合約的3家公司對於如何讓宇航員在月球表面著陸有不同的構想。

由亞馬遜總裁貝索斯創辦的「藍源」正與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin），諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman）和德雷珀（Draper）三家公司合作創建著陸器。貝索斯的公司是合伙企業的主要承包商，被稱為「國家隊」。

其登陸步驟分為3個部分：首先是通過運輸工具能將太空人從較高的環月軌道帶到較低的軌道；之後是下降階段，會將他們從低環月軌道帶到月球表面；最後是上升階段，在任務結束時將機組人員送離月球表面。

NASA位於據位於阿拉巴馬州「馬歇爾太空飛行中心」的」人類著陸系統」主任沃森·摩根（Lisa Watson-Morgan）稱，達尼提斯（Dynetics）的登陸概念特點是「獨特的低空飛行機組模塊，使機組人員非常靠近登月表面以進行運輸和登陸。」

圖片版權 SpaceX Image caption SpaceX'的登陸器設計

最後，SpaceX公司的登陸艦叫做「星艦」（Starship）。它將使用該公司的超級哈維（Super Heavy）火箭進行發射。登陸艦的原型已在該公司位於德州南部的博卡茲克（Boca Chica）測試場進行測試。

未來四年耗資350億美元

NASA的「月球計劃」中的其他關鍵項目也在不斷發展。

登陸月球的太空員將乘坐「獵戶座」太空船前往月球，這是一個強大的火箭，被稱為太空發射系統（SLS）。NASA還計劃在環月軌道上建造一個小型空間站，稱為Gateway，「獵戶座」可以在那裏停靠，在登月之前，可以組裝不同的著陸器。

但是，有報道稱上個月Gateway已從2024年任務的「關鍵路徑」中刪除。不過在周四（4月30日）的記者會上，布萊恩斯汀重申了該機構對Gateway的支持。Gateway不大可能在4年內被阿提米斯（Artemis-3）任務使用，但其對於該計劃的後期階段將很重要。「我們絶對需要一個Gateway，」他說。

NASA人類探索與行動任務局副局長羅韋洛（Doug Loverro）評論：「借著這些獲選的合約，我們與行業內最優秀的伙伴開始了令人興奮的合作，以實現美國的目標。我們在未來的10個月中還有很多工作要做。 」

但是，國會內部的支持將決定此計劃的命運。而這計劃預計在未來4年將耗資350億美元。

圖片版權 ULA Image caption 用於發射登陸器的Vulcan火箭

長期計劃

在1960年代和1970年代，NASA執行了7次發射任務，以「阿波羅計劃」登陸月球。

阿波羅13號沒有降落成功，因為氧氣艙爆炸。上一次乘載人的飛行任務是阿波羅17號。後者於1972年12月探索了月球的的金牛座-利特羅山谷（Taurus-Littrow valley ）。

這次，NASA希望建立長期計劃。

「我們這次不會只是留下旗幟和腳印，然後等到50年後在回去。」布萊登斯汀去年曾表示， 「我們將持續下去，登陸器，機器人，太空漫遊者和人會留下來。」

該機構正在按照美國總統特朗普（Donald Trump）在2017年簽署的太空政策指令採取行動。該指令指示NASA將美國太空人送到月球，然後前往「其他目的地」。

月球可以被當作試驗場，以幫助人類在火星上著陸。

SpaceX在向NASA提出的計劃包括希望在月球上進行無人駕駛測試的計劃。達尼提斯則表示，它將在執行登月任務之前進行一次演示飛行，以測試其著陸系統的關鍵能力。