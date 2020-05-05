圖片版權 CAMS Image caption The rare gap in the ozone layer over the Arctic before closing up

科學家們說，北極最大的一個臭氧洞一個月後終於修復了。

3月末，哥白尼大氣監測服務（CAMS）的科學家們在北極上空大氣層發現了一個「前所未有」的巨大臭氧洞。

很快，這一臭氧洞就演變成北半球最大的一個臭氧洞。

它的面積相當於格陵蘭島，橫跨極地冰川的表面。

但是到了4月23日，哥白尼大氣監測服務通過推特發表了該臭氧洞消失的好消息。

臭氧層的重要性

圖片版權 Getty Images Image caption 臭氧層之所以重要，是因為它可以保護地球免遭來自於太陽的有害紫外線等。

臭氧層之所以重要，是因為它可以保護地球免遭來自於太陽的有害紫外線等。

地球上的大多數臭氧都儲存在高空大氣層，即平流層中。

平流層在陸地上空10至40公里之間的高度上，平流層中的臭氧層是抵禦紫外線輻射最有效的屏障之一。

如果這一保護層出現破洞，就會影響冰川的融化速度，同時也會給所有生物體免疫系統帶來更大壓力，並增加人類患皮膚癌和白內障的風險。

哥白尼大氣監測服務的科學家說，雖然過去北極也曾出現過小型臭氧洞，但這次才是真正意義上的大型臭氧洞。

臭氧洞是如何形成，又怎樣隨後消失的呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 北極臭氧洞很罕見

哥白尼大氣監測服務組織說，它是北極地區異常天氣狀況的結果。

當強風連續幾周夾雜著強冷空氣在冰雪覆蓋的北極盤旋時，會產生所謂的「極地渦旋」。

極地漩渦不斷自轉並產生足夠的衝擊力，就會在平流層的臭氧層中撕開一個口子，繼而形成臭氧洞。

雖然，目前北極臭氧洞已經修復。但科學家表示如果氣象條件發生變化，還可能再出現臭氧洞。

這種氣象變化跟當前的新冠疫情是否有關係呢？

哥白尼大氣監測服務組織在推特上解釋說，它實際上與新冠疫情所採取的大規模封城措施沒有關係。主要還是由極地漩渦造成的，特別是在寒冷的冬春季節。

但該組織的科學家進一步解釋說， 臭氧洞是臭氧越來越少這一更大問題的表層症狀。臭氧洞會因局部地區年度週期氣象環境的變化而變化，並不是長久性癒合。

但是，科學家表示臭氧層的恢復還是有希望的，只不過癒合的速度很慢。

南極臭氧洞

圖片版權 Getty Images Image caption 南極臭氧洞過去35年來一直存在。

雖然北極臭氧洞很罕見，但南極臭氧洞過去35年來一直存在。

南極的臭氧洞每年的大小都有所不同，但恐怕不會在一時半會得到永久性修復。

但自從1996年禁止使用CFC氯氟烴以來，已經開始緩慢恢復。

氯氟烴是用於製造噴霧劑、泡沫、溶劑和制冷劑的化學物質。

根據世界氣象組織（WMO）的數據，自2000年以來，南極的臭氧洞正在以每10年約1％至3％的速度縮小。

但世界氣象組織預計至少要到2050年，南極臭氧洞才能得到徹底修復。