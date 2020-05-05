環境：北極罕見最大臭氧洞終於得到修復
科學家們說，北極最大的一個臭氧洞一個月後終於修復了。
3月末，哥白尼大氣監測服務（CAMS）的科學家們在北極上空大氣層發現了一個「前所未有」的巨大臭氧洞。
很快，這一臭氧洞就演變成北半球最大的一個臭氧洞。
它的面積相當於格陵蘭島，橫跨極地冰川的表面。
但是到了4月23日，哥白尼大氣監測服務通過推特發表了該臭氧洞消失的好消息。
臭氧層的重要性
臭氧層之所以重要，是因為它可以保護地球免遭來自於太陽的有害紫外線等。
地球上的大多數臭氧都儲存在高空大氣層，即平流層中。
平流層在陸地上空10至40公里之間的高度上，平流層中的臭氧層是抵禦紫外線輻射最有效的屏障之一。
如果這一保護層出現破洞，就會影響冰川的融化速度，同時也會給所有生物體免疫系統帶來更大壓力，並增加人類患皮膚癌和白內障的風險。
哥白尼大氣監測服務的科學家說，雖然過去北極也曾出現過小型臭氧洞，但這次才是真正意義上的大型臭氧洞。
臭氧洞是如何形成，又怎樣隨後消失的呢？
哥白尼大氣監測服務組織說，它是北極地區異常天氣狀況的結果。
當強風連續幾周夾雜著強冷空氣在冰雪覆蓋的北極盤旋時，會產生所謂的「極地渦旋」。
極地漩渦不斷自轉並產生足夠的衝擊力，就會在平流層的臭氧層中撕開一個口子，繼而形成臭氧洞。
雖然，目前北極臭氧洞已經修復。但科學家表示如果氣象條件發生變化，還可能再出現臭氧洞。
這種氣象變化跟當前的新冠疫情是否有關係呢？
哥白尼大氣監測服務組織在推特上解釋說，它實際上與新冠疫情所採取的大規模封城措施沒有關係。主要還是由極地漩渦造成的，特別是在寒冷的冬春季節。
但該組織的科學家進一步解釋說， 臭氧洞是臭氧越來越少這一更大問題的表層症狀。臭氧洞會因局部地區年度週期氣象環境的變化而變化，並不是長久性癒合。
但是，科學家表示臭氧層的恢復還是有希望的，只不過癒合的速度很慢。
南極臭氧洞
雖然北極臭氧洞很罕見，但南極臭氧洞過去35年來一直存在。
南極的臭氧洞每年的大小都有所不同，但恐怕不會在一時半會得到永久性修復。
但自從1996年禁止使用CFC氯氟烴以來，已經開始緩慢恢復。
氯氟烴是用於製造噴霧劑、泡沫、溶劑和制冷劑的化學物質。
根據世界氣象組織（WMO）的數據，自2000年以來，南極的臭氧洞正在以每10年約1％至3％的速度縮小。
但世界氣象組織預計至少要到2050年，南極臭氧洞才能得到徹底修復。