圖片版權 Getty Image caption 疫苗研發有三大階：實驗室——動物——臨牀（人體），最後獲監管當局批准，然後量產、投放使用。

新冠病毒SARS-CoV-2的基因序列2020年1月公布後，全球開始疫苗研發競跑，3個月後就有百餘個研發項目逼近臨牀階段，到目前為止，有6支候選疫苗率先進入臨牀人體試驗。

從技術層面看，有走傳統路徑的，也有用基因改造和編輯技術的創新，各有所長，也有短板。

一款疫苗從研發到推廣通常需耗時數年甚至十幾年，新冠疫苗的研發速度堪稱驚人。

但找到一種有效疫苗並獲得監管當局批准得以投入使用，並不意味著大功告成，後面還有批量生產和配發等挑戰；量產的概念是疫苗劑數以千萬或億為單位計算，而生產出來的疫苗必須妥善配送到目標市場，完成接種。

每一個環節都是挑戰。

目前進入臨牀試驗的6款候選疫苗，中國3款、美國2款、英國1款。

圖片版權 Getty Image caption 中國的新冠疫苗研發走的是較傳統的路線

中國3款疫苗進入臨牀試驗：

AD5-nCoV ——重組新冠病毒（腺病毒載體）疫苗，3月19日開始I期臨牀，目前在進行的II期臨牀試驗有500人參與。

這支疫苗是港股上市公司康希諾生物股份公司（CanSino Biologics, China）和中國軍科院軍事醫學研究所的合作項目。

它屬於腺病毒載體疫苗，採用基因工程方法構建，原理是讓腺病毒攜帶新冠病毒的致病抗原進入人體細胞，從而合成針對新冠病毒的抗體。

這種技術相對成熟，曾被用來研發出埃博拉病毒疫苗。

不過也有研究發現腺病毒載體疫苗的成功率無法完全保證，因為人體免疫系統有可能把作為疫苗注射進人體的腺病毒清理出局，導致人體無法產生新冠抗體。

LV-SMENP-DC和具病原特異性的aAPC——深圳免疫基因治療研究院的兩支候選疫苗，前者是慢病毒載體修飾樹突狀細胞疫苗，後者是慢病毒載體修飾的具病原特異性的人工抗原提呈細胞。

這三個候選疫苗都基於病毒載體，是新冠疫苗研發多重技術平台中較傳統的一類。這類疫苗可提供高水平的蛋白質表達，且具有長期穩定性，並能誘導強烈的免疫反應。

國際性專業組織流行病防範創新聯盟（CEPI）在《自然綜述：藥物發現》（Nature Review Drug Discovery）期刊上撰文指出，基於重組蛋白的疫苗技術較成熟，已經有針對其他疾病的重組蛋白疫苗獲得許可。

這也意味著此類候選疫苗一旦完成臨牀試驗，幾乎可以直接開始量產。

圖片版權 Getty Images Image caption 傳統的疫苗用病毒研製，新方法用基因編輯和改造技術

美國 2支疫苗進入臨牀試驗：

mRNA-1273——美國首個候選新冠疫苗，基於mRNA(信使核糖核酸)技術，與傳統的疫苗研發路徑不同，繞過新冠病毒，直接在信使核糖核酸上做文章。

疫苗的目的是訓練人體免疫系統學會識別病毒，遇到病毒入侵時予以反擊，以此達到免疫目的。

但是，mRNA-1273不用病毒製作疫苗，注射的是實驗室裏生成的病毒遺傳密碼的一小部分，目的一樣是激發免疫系統的反應，抗擊入侵者。

這個疫苗研發項目3月16日開始臨牀試驗，距離新冠病毒基因排序公布只有3個月。研發團隊表示，臨牀試驗有45名健康的成年男女參與，6月1日結束，結果將於夏季公布。

這個項目得到美國國立衛生研究院（NIH）資助。

INO-4800——基於DNA（脫氧核糖核酸）藥物平台開發的新冠疫苗，是生物製藥公司Inovio在聖地亞哥的實驗室研發的。

據《洛杉磯時報》報道，該公司聲稱在獲得病毒基因序列後3個小時就設計出了疫苗。它的著眼點是通過質粒（一個小小的遺傳結構）直接向人體細胞注射DNA，以此生成抗體。

這家生物科技公司主要從事DNA藥物研發，新冠疫苗項目得到流行病防範創新聯盟（CEPI）和蓋茨基金會等機構的贊助。

美國這兩款率先進入臨牀試驗的新冠疫苗都沒有遵循傳統，而是另闢蹊徑，採用了基因改造和基因編輯技術。

這種技術的最大優勢是快速、便捷，只要有病毒基因序列，就能快速改造抗原。Moderna公司的mRNA-1273疫苗從新冠病毒基因序列公布到開時臨牀試驗只用了3個月，INO-4800的設計只用了3小時。

圖片版權 Getty Image caption 據估計第一支疫苗將於12或16個月後獲准量產投入使用

英國1支疫苗進入臨牀試驗

V acuna ChAdOx1——牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）聯合研發，4月23日啟動臨牀試驗，在前6名選手中最晚入局。

不過，這是歐洲首例也是迄今唯一進入臨牀試驗的選手。

它基於腺病毒載體疫苗以及新冠病毒刺突蛋白研發而成，臨牀試驗檢測抗感染有效性和安全性。臨牀III期計劃於今年秋季結束。

阿斯利康公司表示，如果研發成果證明有效，那麼這款疫苗最早今年年底可以提供有限使用，產能則爭取達到數千萬劑。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫苗順利完成臨牀試驗後，就面臨量產和配發挑戰

CEPI表示，目前還沒有一支候選疫苗能保證接種效果。

這是因為疫苗的有效程度受諸多因素影響，包括不同人種、年齡和生存環境和個體對疫苗可能有不同反應，而這些數據的積累都需要相當長的時間。

另外，國內和國際政治的博弈也是不可忽視的變量。

疫苗研發競賽正在加速，參與的主力也更多元，從實驗室到診室再到社會，最先抵達終點的未必能笑到最後。