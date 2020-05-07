北磁極為什麼懂得走路？科學家找出答案了

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北磁極（North Magnetic Pole）近年正從加拿大移向西伯利亞，其快速的移動需要不斷更新導航系統，包括智能電話中的地圖功能。

歐洲科學家認為，他們現在可以自信地去解釋，為什麼北磁極會「漂移」。英國利茲大學的研究團隊說，這個現象是因為地球外核邊緣，兩個磁性「斑點」之間的雙互競爭所致。

行星內部熔融材料流動的變化，改變了上述負磁通量區域的強度。

菲爾·利弗莫爾博士（Phil Livermore）解釋說：「這種流動方式的變化削弱了加拿底下的斑塊，略微增加了西伯利亞的斑塊的強度。」

圖片版權 P.Livermore Image caption 地球表面有三個極點：地理極、地磁極和北磁極。

他對BBC說：「這就是北極離開加拿大北極地區的歷史位置，並越過國際日期變更線的原因。你可以說是俄羅斯北部嬴了這場『拔河比賽』。」

地球表面有三個極點。「地理極」是地球旋轉軸與地表相交的地方；「地磁極」則是最切合傳統偶極子的位置（其位置會有少許變化）。然後就是「北磁極」或稱為「磁傾角」，這是磁力線垂直於地球表面的地方。正是這第三極一直在移動。

在1830年代，探險家詹姆斯·克拉克·羅斯（James Clark Ross）首次發現第三極，它位於加拿大的努納武特地區。

圖片版權 P.Livermore Image caption 負磁通量區域的不同，造成了這場拔河比賽。

當時，它並沒有移動很遠、很快，但在1990年代開始，它開始快速移動，衝向更高的緯度，並在2018年越過了地理極點，雙方相距只有幾百公里。

利弗莫爾博士和同事利用過去20年，測量地球磁場演變形狀的衛星數據，試圖對北極的漂移建立模型。

兩年前，當他們在華盛頓舉行的美國地球物理聯盟會議上首次提出自己的想法時，他們表示外地核中的熔融物質向西加速噴射，可能與第三極移動相關，但是這個模型當時很複雜，團隊現在修改評估方式，以適應不同的流動方式。

利弗莫爾博士說：「熔融物質噴射與其高北緯度有關，而導致極點位置改變的外地核中，那流動的改變，事實上發生在更南的位置。」

「還有一個時間問題。該次噴射加速發生在2000年代，而極加速則發生在1990年代。」

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團隊最新模型顯示，北磁極將繼續移向俄羅斯，但隨著時間會逐漸減慢，最快的速度可以是每年移走50-60公里。

利茲的科學家對BBC表示：「各人在猜測，將來北磁極是否會移動回來。」

北磁極最近在地球之顛快速移動，促使美國國家地球物理數據中心和英國地質調查局於去年發佈了世界地磁場模型的提前更新。

這模型呈現整個地球上的磁場，所有導航設備，包括現代智能手機，都有用到這個系統，以糾正一些當地指南針的錯誤。

利弗莫爾博士及其同事大量使用了歐洲航天局的Swarm衛星提供的數據。該團隊的研究成果發表在《自然地球科學》雜誌上。