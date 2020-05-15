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武漢大規模展開新冠病毒檢測之際，英格蘭衛生當局批准了瑞士羅氏製藥公司（Roche）的新冠病毒血清抗體檢測試劑。

羅氏試劑的主要目的是用來查明多少人已經感染過新冠病毒。

血清抗體試劑檢測一個人是否感染過某種病毒而因此具有免疫力。英國公共衛生官員表示，獨立評估證實羅氏試劑陽性凖確率高達「百分之百」。

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爭議焦點

血清抗體檢測的可靠性一個月前在英國還倍受懷疑。

分歧焦點在於體內已有抗體的人是否會二次感染。

英國政府把抗體檢測擺在解除隔離逐步復工的全盤計劃中心位置，加劇了爭議，而更早時圍繞「群體免疫」思路的激烈爭議也加深了對血清抗體檢測的懷疑。

如果把血清抗體試劑的功能分成兩部分，一是檢測有無感染病史，二是作為解禁的依據，是否有助於化解爭議？

科研的終極目的是應用，而最容易產生分歧和爭論的也是在這個環節。新冠病毒血清抗體檢測結果被用來為政府逐步解禁的依據，是爭議焦點。

除了查明感染病史，提供感染者總數，抗體檢測還可以提供其他重要線索，比如病毒傳播的速度、範圍，以及它的殺傷力和致命程度。

迄今為止，英國接受病毒檢測的人數比例很小，還有大量無症狀感染者，人數無法估計。用血清抗體檢測勾畫出病毒在人群中傳播的整體圖景，是第一步，數據收集。

在大量數據的基礎上，就二次感染的可能性展開進一步研究更有實際意義。

血清抗體檢測的第二項功能，決策依據，屬於第二步。背後的邏輯是這樣的：如果已經感染過病毒，就可以出門，可以復工，可以恢復正常的社會生活。

這裏一個默認前提是不會第二次感染。

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問題的關鍵

這個政策依據的吸引力顯而易見，尤其是醫院、護理機構和養老院，如果那裏的醫護和勤雜人員血液裏都有抗體，就解決了人員緊缺問題。當然，這是在假設不會二次感染的前提下。

這就是問題的關鍵：有了抗體未必自動具有免疫力，更不意味著你攜帶的病毒不會傳染給別人。

世界衛生組織在這個問題上態度很明確，不贊成所謂的「免疫護照」（immunity passports）計劃，原因就是這個，沒有足夠證據表明有抗體=免疫/不傳染。

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英國國家新冠病毒檢測項目協調官牛頓（John Newton）教授4月份曾提醒公眾不要隨便購買未經批准的抗體檢測試劑，避免產生虛假安全感，進而削弱社會抗疫努力。

但他5月14日毫不含糊地表示，羅氏研發的試劑可靠，「這是一種非常積極的進展，因為具備高度特異性的抗體檢測能非常可靠地標識記住曾經感染過的病毒」。

他補充解釋說，這意味著即使抗體在多大程度上等於免疫力目前仍不清楚，但至少意味著對未來可能的感染有一定免疫力。

BBC消息來源透露，羅氏試劑是迄今為止最具潛力的一種。正在進行評估的還有其他一些試劑。

歐盟和美國都已批准羅氏試劑緊急使用授權。

羅氏公司13日宣佈，公司產能足以承擔每周向英國提供數以十萬計的試劑盒。

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還是老問題

英格蘭公共衛生當局稍早宣佈，羅氏試劑在公立測試機構通過了評估。

結果顯示，如果有感染史，檢測陽性凖確率100%。如果沒有感染史，則測試結果凖確率是99.8%。也就是說每1000名接受檢測的人，被誤診曾感染過新冠病毒的不到2人。

衛生政務次官阿加爾（Edward Argar）宣佈羅氏試劑最開始在國家醫療服務體系（NHS）和社會贍養護理機構使用，但開始日期未定。

蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭公共醫療保健當局在血清抗體檢測試劑問題上有自主決策權，但估計會向英格蘭看齊。，

但目前鼻咽拭子檢測新冠病毒仍是英國的基本檢測工具，是檢測、追蹤和控制疫情整體計劃中的核心內容。

牛津大學藥物學欽定教授約翰·貝爾勳爵（Sir John Bell）在接受BBC採訪時提到主要爭議點：是否能避免二次感染。

現在沒有確切答案，他說，「對於檢測陽性這個結果意味著什麼，我們還不完全理解」。武漢大規模展開新冠病毒檢測之際，英格蘭衛生當局批准了瑞士羅氏製藥公司（Roche）的新冠病毒血清抗體檢測試劑。