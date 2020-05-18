你的器材不支持播放多媒體材料 新冠疫情給全球醫護人員帶來挑戰

新冠疫情從亞洲開始逐漸在全球蔓延之際，世界聚焦感染人數、死亡人數、經濟影響、疫苗和藥物研發、居家隔離的日常。隨著越來越多國家度過了第一波疫情高峰，疫情本身和防控措施造成的隱形創傷開始顯露。

一個最新數據提供了新的佐證：英國從3月下旬開始全民居家隔離以來，50多萬人完成了非盈利組織「零自殺聯盟」（ZSA）提供的自殺干預網課；截至2020年5月18日，ZSA官網全球訪客人數超過100萬。

ZSA目前有1300多個機構和個人盟員，包括國家醫療系統NHS，慈善組織、企業和個人，2017年成立，部分資金來自英國衛生部；聯盟的宗旨是設法防止更多人自殺，主要活動是免費培訓，提高對自殺徵兆的認識，以及防範和干預技能。

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主要殺手

2016年， 全球80萬人自殺。

英國國家統計局數據顯示，2018年，英國自殺人數超過6500，其中男性佔四分之三。自2012年以來，英國10-24歲女性自殺案例明顯增多。

2003年薩斯（SARS，嚴重急性呼吸系統綜合症）疫情期間，65歲以上的自殺事件增加了30%。

《柳葉刀精神病學》（The Lancet Psychiatry）期刊4月號發表論文，呼籲專業機構和公眾關注新冠疫情對心理健康的短期和中長期影響。

格拉斯哥大學羅里·奧康內爾教授（Prof Rory O'Connor）說：「 更多的社交隔離、孤獨、對健康的焦慮、壓力以及經濟下行，這一切構成了傷害人們心理健康和幸福感的完美風暴。」

直接的風險是焦慮症和憂鬱症患者大量增多，更多人陷入與心理問題相聯的酗酒、賭博和使用毒品等惡性循環，而焦慮、抑鬱導致的自殘、自殺問題很可能加劇。

不少慈善組織開始擔心，需要幫助的人激增，現有人力物力難以應對。

圖片版權 Twitter Image caption 零自殺聯盟（ZSA）提供免費網課，傳授防範和干預自殺的基本技能。這個非盈利公益組織2017年創辦，部分資金來自英國衛生部

讓他/她開口

ZSA的網課有兩個版本，20分鐘和10分鐘，傳授的技能包括如何幫助有自殺念頭的人回心轉意，幫助他們面對外界和他人的曲解、誤解和指責，鼓勵開誠佈公的交談。

聯盟負責人、創始人之一喬伊·拉夫蒂（Joe Lafferty）說，新冠疫情對精神和心理健康的影響嚴重程度只有到疫情完全結束後才可能全面評估，但這種影響的存在是確確實實的。

如果懷疑身邊熟人親友有自殺傾向，或情緒嚴重低落，你知道該怎麼跟他/她交談嗎？怎麼問？如何引導？

ZSA在線培訓入門課著重談話技巧。

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談話技巧

設法讓對方的思想意識重新回到現實世界的日常中來

提問時用簡單、事實性的問題，盡量避免談自己

交談過程中留些許沉默的時間，讓對方思考

對於對方的想法、感受和情緒不做任何價值評判

相信自己的直覺，如果發現自己說錯了話，也不要驚慌失措

不要打斷對方的話，但應該在適當的時候確認自己聽懂了對方要表達的意思

請求救援

設法讓對方離開危險

課程告訴你，通過交談可以發現自殺傾向的最強烈信號：感到自己一無是處，徹底就是個廢物，是身邊所有人的負擔。

另外，有自殺傾向的人可能只是有這個念頭，或者已經有過傷害自己的舉動，或者有了具體的計劃。如果在交談中能點破這一層，可能有助於對方明確自己的思緒，在此基礎上尋求專業幫助，以期走出精神困擾。

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長遠影響

隨著歐美開始謹慎放鬆隔離措施，新冠疫情帶來的長期心理和精神健康問題引起更多關注。

英國醫療、護理專業人士組織NHS CLN周一（5月18日）發表的一篇文章指出，根據以往疫病大流行的經驗教訓，可以預見「在抗擊新冠疫情一線的醫護人員中，出現心理健康問題的病例顯著增加」。

文章說，新冠疫情對國家醫療保健系統的NHS醫護人員和公眾的精神和心理健康衝擊將是「破壞性的」。

本周是英國一年一度的「心理健康周」，今年的主題是「善」（kindness），善心、善意、善舉，對需要的人提供精神和實際的幫助，也包括善待自己。

在新冠疫情背景下，「心理健康周」尤顯其必要。

英國醫學科學院（Academy of Medical Sciences）2020年3月底委托進行了兩項網上調查，勾勒出當前公眾心理健康狀況的素描，最突出的一點是兩項調查的4000名受訪對象普遍承認焦慮程度和心理壓力很大。

焦慮來自對疫情、服務短缺、隔離造成的孤獨感等現狀。

圖片版權 Getty Images Image caption 一線醫護人員出現精神或心理健康問題的風險增大

調查報告還指出，全球抗疫防疫措施將「無可避免地增加失業率、經濟不穩以及貧窮，從而對心理健康造成嚴重影響」。

哪些人群最易受影響？

該論文列出了有八類人，對於全球大流行的體驗可能與一般公眾不一樣：

兒童、年輕人以及他們的家庭（學校關停、家庭暴力、沒有學校免費午餐等）

老年人和有潛在健康問題的人（隔離、孤獨、喪親等）

已有心理健康問題的人士（支援服務受影響，舊病復發等）

前線醫護人員（害怕被傳染，工作壓力）

學習上有困難的人（時間表以及支援方式改變）

低收入人士（工作和財政不穩定）

囚犯、無家可歸者及難民（社交隔離）

社會整體可能在衛生問題上經歷更多的不公平，比如更多人要使用慈善機構派發的食物等