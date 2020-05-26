圖片版權 Getty Images Image caption President Trump has talked before about using these drugs for Covid-19

以抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）作為新型狀病毒治療藥物的測試，被世界衛生組織（WHO）以安全理由叫停。

世衛在周一（5月25日）表示，在幾個國家進行的測試已經「暫時」停止。

近日一項醫學研究顯示，該藥物可能會令2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者的死亡風險增加。

美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示，他正在服用該藥物，來防止感染新型冠狀病毒。

美國總統曾不顧醫生建議多次推薦這種用於治療瘧疾的藥物，而且公共衛生官員也曾警告藥物可能引發心臟問題。

上周，醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）刊登的一篇研究論文指，羥氯喹對治療新型冠狀病毒病人沒有好處，而服用此藥物甚至可能會導致患者的死亡率增加。

羥氯喹對於治療瘧疾以及像狼瘡或者關節炎等疾病是安全的，但是沒有臨牀實驗證明使用它能被用於治療2019冠狀病毒疾病。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究人員稱，新型冠狀病毒患者不應該在臨牀測試之外使用羥氯喹。

世界衛生組織正在對多種可能幫助治療新冠病毒疾病的藥物進行臨牀測試。有報道指個別個人自行使用藥物而導致身體受到嚴重傷害，世衛曾對此表示憂慮。

周一，世衛官員表示，由於安全性不確定，將會停止對羥氯喹進行測試。

《柳葉刀》的研究涉及9.6萬名新型冠狀病毒病人，近1.5萬人是服用了羥氯喹或者近似的氯喹（Chloroquine），部分患者單獨使用該藥物，另一些則是與抗生素共用。

該研究稱，這些病人比測試群組中的其他新型冠狀病毒病人更有可能在住院期間死亡，或引發心率併發症。

測試群組中幾種情形的的死亡率分別為：使用羥氯喹18%；使用氯喹16.4%；對照組9%。將羥氯喹或氯喹與抗生素共用的人死亡率甚至更高。

研究人員警告，羥氯喹不應該在臨牀測試之外使用。

政客推薦，專家警告

特朗普最近是在四月的白宮簡報會上推薦該藥物，稱它可能對治療和預防新冠病毒有效：「你有什麼可損失的？吃吧。」

巴西總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）則曾在一段臉書（Facebook）視頻中聲稱羥氯喹「在所有地方都有在用」，臉書隨後以違反假消息指引為由而撤下該視頻。

美國藥物及食品管理局（FDA）允許在特定情況下使用該藥物，不過同時已經警告其可能引發的副作用。

世衛就羥氯喹作出的警告，與美國前衛生官員裏克·布萊特博士（Dr Rick Bright）的意見一致。

布萊特此前是美國政府疫苗研發專家團隊的一員，但四月被免職。他表示，特朗普令該藥物成為焦點，是「極度分散了聯邦政府科學家們的注意力」。

不過，國家元首為該藥物背書之後，全球多地對羥氯喹的需求大增。

特朗普在三月底就該藥物作出相關評論後，美國報告羥氯喹和氯喹的開出處方數量增急劇增加。

未證實有效

長久以來，含有氯喹的藥片會被用於令瘧疾患者退燒和消炎，有人希望它對於新型冠狀病毒也有效。

歐洲、非洲、亞洲和南美均對羥氯喹和氯喹進行測試，作為測試研究的一部分，部分容易與病毒有接觸的前線醫護會服用這種藥物來作為預防措施。

其他測試則針對該藥物是否對2019冠狀病毒病有效。

在美國，對羥氯喹和氯喹的測試當中還會加入一些抗生素藥物。

不過至目前為止，沒有充分的臨牀證據表示藥物對於預防或治療新型冠狀病毒有作用。

此外，這些藥物還可能帶來腎臟和肝臟的損傷。