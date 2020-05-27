圖片版權 SpaceX Image caption 載人龍飛船將會成為第一架由私人企業送人上太空的飛船。

伊隆·馬斯克（Elon Musk）的公司SpaceX即將發射它的太空船載人龍（Crew Dragon），並首次載人上天。在這裏，我們解答關於此次任務被普遍提出的一些問題。

為什麼由私人企業來將NASA的太空人送上天？

21世紀初以來，美國太空總署（NASA）就一直有計劃找其他機構接手將太空人員運往國際空間站（ISS）的任務。在哥倫比亞號航天飛機於2003年返回地球期間發生爆炸之後，太空總署就著重研發能夠抵達月球的替代飛船。

要有足夠費用承擔這個項目，必要的一步就是在運送人員和設備前往國際空間站的任務上與私人企業合作。2014年，作為創業家的伊隆·馬斯克擁有的公司SpaceX和航天巨頭波音（Boeing）宣告成為贏家，與NASA立下載人航天合約。SpaceX首先發射它的航天飛機。載人龍飛船將於周三（5月27日）由搭載獵鷹9號火箭（Falcon 9）從佛羅里達州肯尼迪航天中心升空。

SpaceX是什麼公司?

SpaceX是一個美國公司，用獵鷹9號（Falcon 9）和重型獵鷹（Falcon Heavy）火箭提供商業和政府官方的航天發射服務。伊隆·馬斯克於2002年創立了該公司，目標是降低太空運輸的成本，令人類到火星居住成為可能。

SpaceX是第一家將推進器火箭帶返地球變成常規操作的私人企業，這樣他們就可以將火箭進行再利用而不是直接拋棄。該公司已經在定期運送貨物至國際空間站，現在計劃開始運送宇航員。馬斯克的公司還在研發建造更大的載人「星際飛船（Starship）」——這可能將開啟火星定居的第一步。

圖片版權 Spacex Image caption 載人龍飛船在此次任務中將會乘坐四名人員。

伊隆·馬斯克是誰？

出生於南非的伊隆·馬斯克將線上支付服務PayPal出售給eBay，賺得超過1.6億美元。他渴望看到人類成為真正的太空穿梭文明，這成為他創辦SpaceX背後的動力。他也參與創辦了其他一系列公司，比如電動汽車生產企業特斯拉（Tesla）。

他還構想一個叫超級高鐵（Hyperloop）的項目，這是一個讓自動分離艙在一系列管道中運行的高速運輸系統。他充滿色彩的個性和生活方式還啟發了演員小羅伯特·唐尼（Robert Downey Jr）對漫威角色托尼·斯塔克（Tony Stark）的演繹。馬斯克身上不缺少爭議：他的推特（Twitter）帖文引發過官司，也令他被迫不再擔任特斯拉公司的主席（不過他仍然擔任首席執行官）。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊隆·馬斯克啟發了演員小羅伯特·唐尼（Robert Downey Jr）對「鋼鐵俠」的演繹。

這次發射為什麼重要？

自從太空總署的航天飛機在2011年退役之後，NASA就一直在向俄羅斯支付數以千萬美元計的費用，用聯盟號（Soyuz）飛船將他們的宇航員送上太空。載人龍從佛羅里達州升空，標誌著九年來第一次有太空人從美國本土升空。這被認為是對保持美國在載人航天方面的優勢地位至關重要。這也將是第一次由私人企業載人上太空。

載人龍是什麼？

載人龍是周三將宇航員送上太空的飛船。它是此前運貨物上外太空軌道的龍系列飛船的一個演變。載人龍的設計是最多可載七人，不過太空總署這一次任務將會運載四人，餘下空間用於存放供應物資。

飛船帶有的推進器令它能夠在太空中進行移動，並且能夠在太空站停靠和進行自主連接。與此前的載人飛船設計不同的是，現在的船艙內是以觸摸式控制台取代了按鍵。

圖片版權 NASA Image caption 載人龍飛在去年進行過軌道測試，當時並沒有載人。

上太空的人是誰？

鮑勃·班肯（Bob Behnken）和道格·赫利（Doug Hurley）是太空總署的宇航員。他們在2000年被遴選出來，各自已經乘坐航天飛機上過兩次太空。他們屬於NASA太空人團隊當中最有經驗的人員，二人均受過試飛人員訓練——這是使用新太空船過程當中至關重要的一步。赫利總共在太空中逗留過28天零11小時，班肯則有29天零12小時，其中包括37小時的太空漫步時長。二人的配偶亦同為宇航員。

圖片版權 Reuters Image caption 鮑勃·班肯（左）和道格·赫利在5月20日抵達佛羅里達州，為升空任務做凖備。

太空人這次會做什麼？

載人的太空船必須經過一套程序，確保他們能夠安全地運作。此次發射是本質上就是這樣一套程序的最後一步。進入太空軌道之後，班肯和赫利將會測試載人龍的環境控制系統、顯示與控制系統以及推進器。

他們將會在靠近空間站的過程中監察自主停泊系統，並成為國際空間站的團隊成員。在空間站，他們將會繼續對載人龍進行測試，以及完成空間站的其他相關任務。到返回地球時，載人龍將會用降落傘落入大西洋。船艙和團隊將會由一艘叫領航員進發號（Go Navigator）的輪船尋回。

如果發射過程出了問題怎麼辦？

載人龍有一個內建的棄船系統，為的是在緊急情況下挽救人員的性命。假如在升空階段出現問題，比如火箭引擎熄火，載人龍就會點燃船艙引擎，將船艙和人員推離火箭。船艙之後會在降落傘的幫助下安全降落。SpaceX已經在2020年1月19日成功對飛行期間的棄船系統進行過測試。

太空服

班肯和赫利將要穿著的太空服設計看起來與此前有很大的區別。與航天飛機時代那種南瓜色的寬大太空衣和圓形頭盔不同，SpaceX的太空衣是線條緊湊的一件套白色太空服，以及用3D打印製造的平滑頭盔。每一件都是為特定的太空人量身訂做。

如果說它們看起來彷彿是出自科幻電影，很可能是因為它們的外觀設計是來自好萊塢服裝設計師何塞·費爾南德斯（Jose Fernadez）。他參加過「蝙蝠俠」、「X戰警」和「雷神（Thor）」系列電影的設計工作。不過，太空服還是必須要實用；它的設計是要在船艙內失壓和沒有空氣的情況下保住太空人的性命。

圖片版權 NASA Image caption 新的太空服很有未來感，不過同樣很講求實用性。

下一步是什麼？

如果這次的載人龍飛船示範2號（Crew Dragon Demo-2）任務成功的話，SpaceX將會繼續與國際太空站進行六次實體運作任務，這是他們與NASA的26億美元合同所要求的。波音價值42億美元的合同也有類似的協定，要用該公司的CST-100星際航線（CST-100 Starliner）飛船將人運上國際空間站。