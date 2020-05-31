SpaceX：商業機構首次成功完成載人航天任務

伊隆·馬斯克（Elon Musk）的公司SpaceX周六（5月30日）成功發射它的太空船載人龍（Crew Dragon），並首次載人上天。
因天氣原因，SpaceX原定於2020年5月27日的發射計劃需要推遲進行。
此次與美國太空總署（NASA）的合作將是第一次由私人企業載人上太空。載人龍從佛羅里達州升空，亦將標誌著九年來第一次有太空人從美國本土升空。
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伊隆·馬斯克（Elon Musk）的公司SpaceX周六（5月30日）成功發射它的太空船載人龍（Crew Dragon），並首次載人上天。
因天氣原因，SpaceX原定於2020年5月27日的發射計劃需要推遲進行。
此次與美國太空總署（NASA）的合作將是第一次由私人企業載人上太空。載人龍從佛羅里達州升空，亦將標誌著九年來第一次有太空人從美國本土升空。