SpaceX載人龍飛船上兩宇航員進入國際空間站

你的器材不支持播放多媒體材料 前排的班肯（左）與赫利（右）正式加入了國際空間站的團隊（英文視頻）

美國太空人道格·赫利（Doug Hurley）與鮑勃·班肯（Bob Behnken）已經成功完成與國際空間站（ISS）的對接，並進入了空間站內。

他們的飛船——由私人企業SpaceX提供和運營的載人龍（Crew Dragon）——與空間站的船首部分對接，此時這個在太空軌道運行的巨型實驗室正位於中國上空422公里的位置。

在等候完成洩漏、壓力與溫度測試後，兩名太空人離開載人龍船艙，加入了原本已經身在國際空間站內的其他俄羅斯和美國太空人行列。

赫利與班肯是在周六（5月30日）從美國佛羅里達州升空。

他們所完成的是自九年前美國太空總署（NASA）的航天飛機退役之後，首次從美國本土升空的太空任務。

此次任務也標誌著一個新時代的開始：太空總署從此將會向商業機構購買太空運輸服務，它將不再擁有和運營美國來往國際空間站的運載工具。

這一任務將會完全由SpaceX這樣的公司來承擔。這家總部位於加州霍桑（Hawthorne）市的公司由科技界億萬富豪伊隆·馬斯克（Elon Musk）領導。

載人龍與國際空間站的對接成功，是在格林尼治標凖時間周日的14時16分確認的，這時距離飛船借助SpaceX提供的獵鷹（Falcon）火箭於肯尼迪航天中心（Kennedy Space Center）升空過去了19個小時。

對接是全自動完成的程序；赫利與班肯並不需要人手介入——不過他們在靠近空間站的過程當中進行了一些人手操作。

你的器材不支持播放多媒體材料 SpaceX：商業機構首次載人航天任務的關注點

載人龍與國際空間站之間的門在格林尼治標凖時間17時02分打開。赫利與班肯在失重狀態中飄入空間站時，迎接他們的是同為太空總署宇航員的ISS指揮官克里斯·卡西迪（Chris Cassidy）和俄羅斯宇航員安納托利·伊萬尼辛（Anatoly Ivanishin）和伊萬·瓦格納（Ivan Vagner）。

「我們很高興來到這裏，之後克里斯會指揮我們工作。希望我們能夠融入，不會把很多事情搞砸，」道格一邊說，一邊處理著額頭上剛弄出的瘀傷。

鮑勃·班肯說，他們兩人休息得很好，已經凖備好迎接之後的任務。

你的器材不支持播放多媒體材料 這是九年來美國太空人第一次從本土升空。

「我們大概是（睡了）7個多小時，」他與與得州休斯敦控制中心進行的無線電通話中說，「第一晚總是有點難度的，但是載人龍是一艘精緻的飛船，我們有很好的空氣流通，所以我們度過了很好的一晚，能夠再次進入近地軌道，真是很興奮。」

美國太空總署署長吉姆·布裏登斯廷（Jim Bridenstine）對兩名太空人出色地完成任務表示了祝賀：「全世界都看到了這次任務，而我們對於你們為國家做的一切，以及事實上對世界的啟發，是非常、非常地驕傲。」

圖片版權 NASA Image caption 赫利（遠端）與班肯在與空間站對接期間雙手沒有進行任何操作。

你的器材不支持播放多媒體材料 "加油，NASA；加油，SpaceX。祝鮑勃和道格一路順利" （英文）

SpaceX的載人龍飛船在去年做了第一次演示飛行，不過當時只是搭載了人體模型。這一次出擊則是第一次載人升空。

赫利和班肯在此次任務當中的工作是測試船上所有的系統，並向工程師給出反饋。

SpaceX與太空總署需要一次乾淨俐落的航天示範，以讓它們能夠進入這個價值26億美元（21億英鎊）的合約項目下一個階段。項目將會包含搭載六名太空人上太空，第一次這樣的任務可能將在八月底進行。

赫利與班肯抵達國際空間站，意味著他們將得到放在空間站上的星條旗。那面旗是由2011年最後一次航天飛機任務的成員放置在空間站的。

亞特蘭蒂斯號（The Atlantis）航天飛機的機組人員將國旗留在那裏，作為對後來者的激勵。那面旗還在1981年第一次航天飛機升空任務中上過太空，現在它將被帶回地球，並交給下一個超越地球軌道的任務成員

較早前，赫利與班肯沿用一個歷史悠久的美國太空船名字來命名他們的載人龍飛船，將它稱作「奮進號（Endeavour）」。這一方面是為了慶祝太空總署與這個商業伙伴開創的新階段，另一方面也是對過去「奮進號」航天飛機對美國太空探索的貢獻。赫利與班肯在2000年代後期均參與過航天飛機任務。

赫利與班肯會在國際空間站上停留多久，目前尚未確定，不過有可能會長達四個月。

在這段時間裏，他們將會成為目前國際空間站「遠征隊63號」（Expedition 63）的成員，參與空間站上的日常科學與維護工作。

克里斯·卡西迪開玩笑說，因為他們的新成員是在星期天到達，於是他們躲開一般在周六進行的清潔雜務。「我們下一個周末會跟進，」這名指揮官說。

圖片版權 NASA Image caption 班肯（遠端）與赫利都曾在奮進號航天飛機上執行過太空任務。