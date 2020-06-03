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新冠疫情1月初在中國湖北省的武漢市爆發，1月23日武漢市宣佈「封城」。中國各地也在不同程上採取封鎖措施，疫情得以在3，4月間基本得到控制。

但是整個國家還是付出了慘痛的代價，截止到6月1日午夜，中國累計報告83022新冠確診病例，累計死亡4634。 同時，經濟也受到嚴重衝擊， 首季同期萎縮6.8%。 疫情封鎖時期，中國的空氣污染水平卻有了很大程度的好轉。然而，進入4月，隨著武漢解封，多地也大幅度放寬封鎖措施，全國陸陸續續復工複學，一些主要污染物濃度又回到往年水平，甚至略有增長。

中國生態環境部公布的數據顯示，從1月到3月，在全國337個地級及以上城市中，PM2.5、PM10等五種主要污染物濃度都出現明顯下降，2月和3月出現顯著下降。

PM2.5是霧霾天氣的元兇之一，也對人體造成很大傷害。從PM2.5數據來看，全國337個地級及以上城市1月同比下降3%，2月同比下降27.3%，3月同比下降22.0%。

二氧化氮的濃度也有明顯下降，2月同比下降28%，3月同比下降23.3%。

美國太空總署（NASA）3月曾表示，最近衛星圖片顯示，中國上空的空氣污染程度大幅度降低，而這「至少有一部分」是因為新型冠狀病毒疫情之下導致的經濟放緩。

太空總署的地圖顯示，中國上空的二氧化氮水平含量下降。這一變化正值生產者因為要配合控制冠狀病毒疫情而停工， 工廠生產活動創下破紀錄新低。

不過4月，污染物的濃度陸續回到往年持平水平。4月，PM10和二氧化氮與往年持平，PM2.5和二氧化硫濃度還有所上升，只有一氧化氮濃度仍在下降。

泰國也出現類似情況。今年1月至4月，其二氧化氮濃度也出現了明顯下降。

今年1月13日，泰國出現首宗國內感染病例，3月確診病例迅速上升。3月26日，泰國宣佈進入緊急狀態，4月3日起開始全國宵禁。近日泰國當局宣佈，7月1日取消所有防疫相關商業禁令。