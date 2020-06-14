寵物與人的交流：貓是否會嘲笑人類主人

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你會和你的狗聊天，和你養的倉鼠表示埋怨，也會向你的長尾小鸚鵡講述你絶不會告訴他人的秘密。而且，雖然你一方面懷疑這些行為可能毫無意義，但你內心卻暗懷希望你心愛的寵物或許真能理解你的傾述。

但是，對於人類的交流，動物到底能否理解？或能理解多少？

例如，你知道動物能夠感受快樂，但它們是否也有幽默感？你毛茸茸的寵物是否能夠懂得開玩笑？比如你把一件很重的東西砸到你的腳趾頭時，它是否會拼命忍住不要大笑？狗、貓或其他動物也會像我們人類一樣發笑嗎?

我們為什麼會笑？

圖片版權 Getty/ Peter Dazeley Image caption 笑是會傳染的，是社會性行為，是人類會說話之前就已演化出的行為。

人類會發笑的原因是一個謎。地球上的每個人，不論講什麼語言，都會發笑，我們會無意識地發出笑聲，這是從我們內心深處冒出來的，我們無法控制我們不笑出來。

笑是有感染力的，社會性的行為，人類在會說話之前已會發笑。

據悉，笑這種心理狀態的表達是為了維繫人類個體之間的關係。而另一種理論則認為，笑最初起源是一種警告聲音，用來警示陡然之變化，比如劍齒虎的突然出現。

所以，雖然我們不知道我們人類為什麼能夠笑，但我們知道我們會發笑。但是動物也會咯咯地發出笑聲嗎？如果動物不會，那原因又是什麼？

厚臉皮的猴子

圖片版權 Getty Images Image caption 黑猩猩愉悅時發出的聲音最接近人類的笑聲。

黑猩猩、大猩猩、倭黑猩猩和猩猩是與人類最接近的動物，可以理解它們在追逐玩耍或被撓癢癢的時候會發出愉悅的聲音。

這些聲音大多類似於喘氣聲，但有趣的是，與人類親緣關係最近的類人猿，如黑猩猩，其快樂時發出的叫聲最像人類的笑聲，而與人類關係最遠的類人猿，如紅毛猩猩，其快樂聲音與人類笑聲最不相似。這些聲音是在諸如撓癢癢等刺激過程中發出的。

這一現象說明，笑是早於語言演化出來。

據報道，會使用手語的著名大猩猩可可曾經把飼養員的鞋帶綁在一起，然後打出手語說「來追我」，這可能顯示了這只大猩猩有開玩笑的能力。

烏鴉啼叫

圖片版權 Getty Images Image caption 烏鴉和其他鴉科鳥類能使用工具覓食，甚至還喜歡拉扯其他動物的尾巴。

那動物世界的一個完全不同的類別，比如鳥類又如何？

當然，一些聰明的能模擬人聲的鳥類，如八哥鳥和鳳頭鸚鵡，已經發現能模仿人類的笑聲，甚至還發現有鸚鵡會作弄其他動物。

有報道稱，有一隻鸚鵡對著家裏的狗學人吹口哨，把狗弄糊塗了，而鸚鵡這樣做純粹是為了取樂。

烏鴉和其他鴉類會使用工具覓食，甚至去拉扯其他動物的尾巴。起初人們以為烏鴉是為了在偷食物時分散其他動物的注意力，但現在發現沒有食物的時候烏鴉也這樣做，說明鴉類這種鳥只是為了好玩。

因此，有可能某些鳥有幽默感，甚至會笑，但我們還不能確定是否真的如此。

野獸的幽默

圖片版權 Getty Images Image caption 海豚在打鬧玩耍時似乎會發出快樂的聲音，這表明它們的打鬧對周圍的其他物種沒有威脅。

海豚在打鬧玩耍時似乎會發出快樂的聲音，這表明它們的打鬧對周圍的其他物種沒有威脅。

已知還有一些動物也會發笑，比如老鼠，當撓老鼠的後頸等敏感部位時，老鼠會發出「唧唧喳喳」的聲音。

海豚在玩耍打鬧時似乎會發出快樂的聲音，這表明它們的打鬧對周圍其他物種沒有威脅。

而大象則經常在玩耍時大聲吼叫。要證明動物這類行為是否等於人類發出的笑聲，或只是在特定情況下的例行叫聲，幾乎是辦不到的。

寵物的愛惡

圖片版權 Getty Images Image caption 貓的喵喵叫和呼嚕聲可以有很多不同的含義。

那麼我們家裏的寵物呢？寵物會嘲笑人類主人嗎？

有證據表明，狗在自娛自樂的時候，會發出一種類似喘不過氣來的急促呼吸，有別於狗控制體溫時的普通喘息聲。而另一方面，過去人們認為因為野外生存的原因，貓沒有演化出任何情感表達的行為。

顯然，貓發出呼嚕聲可能表示很愜意，但是貓的呼嚕聲和喵喵聲也可以用來傳達許多其他的狀況。貓似乎也喜歡做各種各樣的惡作劇，但這可能只是試圖吸引主人的注意力，而不是炫耀自己幽默的一面。

因此，就科學至今的發現而言，似乎貓是不會笑的，因此你可以放心，知道你的貓不會在笑你。不過，要是貓真的能夠發笑，我們也懷疑貓會取笑主人。