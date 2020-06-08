肺炎疫情：中美「口水戰」延至疫苗研發

圖片版權 Reuters Image caption 全球幾十個不同的團隊正努力趕緊研製疫苗，部分地方已經進入臨牀階段，並在人體做測試。

中國和美國就新型冠狀病毒疫情問題再度發生爭論，美國共和黨參議員裏克‧斯科特（Rick Scott）公開指控北京試圖阻止西方國家發展疫苗，他聲稱情報機關提供了證據，但並沒有透露詳情支持他的說法。

中國駐英國大使劉曉明6月1日接受英國天空新聞台訪問，被問到「如果中國研製出有效疫苗，從重建信任的角度，中國是否願意將疫苗以盡可能低的價格與全世界分享」的問題。劉曉明回應說，「中國在疫苗研發上居於世界領先行列，我們有五隻疫苗已進入二期臨牀試驗，我們願與世界各國分享」。

劉曉明還指出，「中國同時也在與包括英國、美國在內的各國科學家開展研發合作」。

裏克‧斯科特說了什麼？

裏克‧斯科特是美國佛羅里達州的參議員，曾經在美軍工作，亦屬於美國國會的國土安全委員會。

他接受BBC訪談節目《安德魯∙馬爾訪談》（Andrew Marr Show）訪問時說，「我們要研發出疫苗，但不幸地，有證據顯示中共正試圖拖慢我們的進度。」

BBC主持人追問斯科特的說法，他繼續說，「中國不希望我們、英國和歐洲先研發出疫苗，他們決定成為美國和世上其他民主政體的敵人。」

圖片版權 Reuters Image caption 裏克‧斯科特被視為美國總統特朗普的堅定支持者。

裏克‧斯科特被視為美國總統特朗普的堅定支持者。當再被問到這個說法從何而來時，斯科特說有關證據是來自情報機構和軍方，並稱，「有些東西我不能說……我是收到一些資訊。」

他說，如果英國或美國先完成研發，一定會分享有關信息，但中國的話，則不一定。

這不是中美首次就疫苗問題發生爭論，早在5月中，美國聯邦調查局就指責中國對美國研製疫苗、治療、檢測的科研機構進行黑客活動，遭中國駐美大使館譴責為謊言。

中方說法

中國總理李克強6月4日在全球疫苗峰會視象會議上表示，中國將繼續支持世界衛生組織在統籌疫苗研發等方面發揮作用。

他強調，中國正在加緊疫苗、藥物、檢測試劑科研，重視疫苗研發國際合作，全球疫苗免疫聯盟同中國一直保持良好合作，面對疫情挑戰，中國政府願為聯盟籌資週期提供捐助。

中國駐英國大使劉曉明6月1日接受英國媒體採訪時表示：「習近平主席在世界衛生大會上莊嚴宣佈，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，特別是要實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性。」

劉曉明表示，中國願意與世界各國分享疫苗，並強調中國正與英美科學家就疫苗研發開展合作。

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中美爭拗

特朗普政府多次抨擊中國在處理疫情上的工作，特朗普多次稱新冠肺炎為「中國病毒」，並聲稱有證據證明病毒源自武漢實驗室，美國國務卿蓬佩奧亦聲稱有「大量證據」證明此說法。

北京則予以否認，包括英、美在內的「五眼」情報聯盟和世界衛生組織等也說沒有證據。科學界普遍不認同病毒是「實驗室製造」，但是否和實驗室有關，專家們各有不同惴測，但同意在中國阻止國際專家前往調查下，難以取得確切科學證據去證明或否定這一理論。

世界衛生組織也是特朗普政府攻擊的目標，特朗普形容世衛已經是中國的傀儡，並稱美國要與世衛斷絶關係。

特朗普稱，中國官員在病毒爆發初期隱瞞疫情，無法及早阻止疫情散播。

中國官方一直否認隱瞞疫情，中國國務院早前發佈了《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，稱在今年1月4日，中國疾控中心負責人和美國疾控中心負責人通電話，介紹了疫情有關情況，並同意在信息溝通和技術協作保持密切聯繫。

世衛讚揚中國的行動，稱他們減緩了病毒散播以及迅速自願分享病毒基因排序。不過美聯社引述錄音稱，世衛多名官員在疫情初期不滿中方透露太少信息，而公開稱讚北京，是希望鼓勵中方提供更多信息，擔心一旦批評北京，會被中斷資訊分享。

中國外交部多次指責特朗普政府試圖推卸自己處理疫情問題的責任，並曾有官員援引沒有佐證的說法，指病毒源自美國。

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疫苗研發進度

全球幾十個不同的團隊正努力趕緊研製疫苗，部分地方已經進入臨牀階段，並在人體做測試。

美國公司Moderna在5月中聲稱，在45人的實驗中，有八個人通過臨牀測試，在體內製造了能夠中和病毒的抗體，7月會把實驗規模擴大。

目前中國有五種新冠疫苗項目進入臨牀試驗。中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士等人組成的團隊，則5月22日在著名期刊《柳葉刀》發表研究成果，指在108名成年人接種疫苗28天後，顯示出免疫原性和人體耐受性，結果令人滿意，但陳薇強調，出現疫苗應答的能力，不代表疫苗能完全保護人類免受感染，仍然需要更多工作。

總部位於英國的阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）上周向BBC透露，公司的新冠疫苗已經投產，儘管仍然進行臨牀測試。阿斯特捷利康的老闆帕斯卡爾‧索裏奧（Pascal Soriot）說，研發疫苗並非為了賺錢，現在就開始進行生產是因為希望一有正面結果，疫苗可立即投入市場，但這個投資具備風險，一旦發現疫苗沒有效，會浪費這批疫苗。

阿斯特捷利康製藥正與英國牛津大學科學家合作研發新冠疫苗，8月會知道疫苗成效。公司和富翁比爾‧蓋茨（Bill Gate）及印度血清研究所簽署了合同，一旦疫苗有效，可生產20億支疫苗，並同意把一半疫苗提供給低中收入國家。

目前並不知道哪一種疫苗會真的具有效用，一般而言，疫苗需要花時數年才能完成研發再進行量產，但如今科學界投入了大量資源和人力去研發，一些專家估計在2021年年中，或許會有曙光，但這仍然充滿不確定性。