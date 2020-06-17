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一種便宜且存量巨大的藥物被證實能夠幫助降低感染新型冠狀病毒的重症病人死亡率。

英國專家表示，含有小劑量類固醇的藥物地塞米松（dexamethasone）成為這場抗疫之戰當中的一個重大突破。

世界多國正在就現有治療方式對新型冠病毒的有效性進行一次大規模試驗，這種藥物即是其中的一部分。

它能夠將使用呼吸機的病人死亡風險降低三分之一；對於需要氧氣機的病人來說，它能將死亡率降低五分之一。

研究者稱，假如在疫情全球大流行之初就使用這種藥物治療在英國的病人，可能就會挽救多達5000條生命。

而且，它對於有大量2019冠狀病毒病人的較貧窮國家來說，可能是一個巨大的利好。

英國政府有20萬次療程的此種藥物庫存，並且表示國民醫療保健計劃（NHS）將會向病人提供地塞米松。

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）表示，這是一個值得慶祝的事情，「一個傑出的英國科學成就」，並說：「我們已經採取步驟確保我們即使有第二波高峰的情況下仍然有足夠的供應。」

英格蘭首席醫務官克里斯·惠蒂教授（Prof Chris Whitty）說，這將在全世界範圍內挽救很多生命。

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每20名新型冠狀病毒病人當中有19人可在不入院的情況下康復。

在入院的病人當中，大部分亦會康復，不過有一部分可能需要氧氣機或者呼吸機。

而地塞米松能夠挽救的似乎就是這些高危病人。

這種藥物已經被用於降低一系列其他情況造成的炎症，包括關節炎、哮喘以及一些皮膚病。

而且，它似乎能幫助阻止當身體免疫系統對抗冠狀病毒時過度反應而可能造成的身體傷害。

這種過度反應就是「細胞素風暴」（cytokine storm），嚴重可致命。

在這次由一個牛津大學團隊領導的測試當中，有約2000名住院病人使用了地塞米松，他們被用來與另外4000名沒有使用這種藥物的病人比較。

對於要使用呼吸機的病人來說，這種藥物將死亡風險從40%降低至28%。

對於需要吸氧的病人來說，它將死亡風險從25%降至20%。

調查主管彼得·霍爾比教授（Prof Peter Horby）說：「這是至目前為止唯一顯示出能降低死亡率的藥物——而且是大大地降低。這是一次重大的突破。」

領頭的研究人員馬丁·蘭德萊教授（Prof Martin Landray）說，相關的發現顯示，每八名使用呼吸機的病人和每20至25名需要吸氧的病人當中分別都有一人可免於死亡。

「這是清楚明白的一個好處，」他說。

「這種治療是長達10天地使用地塞米松，大約每個病人5英鎊。」

「所以實質上，是用35英鎊挽救一條生命。」

「這是一種全球都能找得到的藥。」

蘭德萊教授說，在適當的時候，醫院應該從現在開始就給病人提供這種藥，事不宜遲。

不過，人們不應該自己出去買回家吃。

地塞米松似乎對於輕微症狀、不需要機械幫助呼吸的新冠感染者沒有幫助。

自三月起開始運行的「The Recovery Trail」測試還研究了瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），但它之後被放棄，因為有人擔心它有增加死亡率和心臟問題的風險。

另一方面，抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）似乎能縮短新冠病人康復時間，已經由國民保健署批准供應。

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分析

BBC衛生事務記者弗格斯·沃爾什（Fergus Walsh）

第一種被證實能降低2019冠狀病毒病（COVID-19）的藥物並非什麼新的貴價藥，而是一種像薯條一樣便宜的舊類固醇。

這是一件值得慶祝的事，因為這意味著全世界的病人可能會馬上因此受惠。

也正因為此，這次測試當中的前線研究成果很快被公布出來——因為這當中對於全球來說意義非常重大。

地塞米松是自1960年代初就開始用於治療一系列疾病，比如類風濕關節炎和哮喘。

在需要使用呼吸機的新冠病人當中，有半數活不成，所以能將這個風險降低三分之一，有著巨大的作用。

這種藥物在重症監護當中是通過靜脈注射使用，對於病情稍輕的病人則是吃藥片。

目前為止，除此之外僅有被證明對新冠病人有好處的藥物是瑞德西韋，它一直是被用於治療埃博拉病毒（Ebola，伊波拉）。

它已經顯示出能將新冠病毒症狀的時長從15天減少到11天。

但是，尚沒有足夠有力的證據表明它能降低死亡率。

與地塞米松不同的是，瑞德西韋是一種新藥，供應量有限，而且具體價格尚未公布。

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