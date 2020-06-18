美國建議海底電纜繞過香港 中美在港角力延續

圖片版權 Getty Images Image caption 美國司法部發出的新聞稿指出，如果容許這條新電纜經過香港，將可能讓北京當局截取流經電纜的資料，損害美國國家安全。

美國司法部正式向聯邦通訊管理局建議，要求谷歌和臉書不可以啟動即將建成的一條跨太平洋海底電纜連接香港的部份，改為經過菲律賓和台灣連接亞洲其他地區。

谷歌和臉書原本計劃把這條連接美國的電纜接駁到香港，之後再連接亞洲其他地區。美國司法部周三（6月17日）發出的新聞稿指出，如果容許這條新電纜經過香港，將可能讓北京當局截取流經電纜的資料，損害美國國家安全。

分析普遍認為，這與中國和美國近期的角力有關。北京當局早前計劃繞過香港立法會在當地實施香港《國家安全法》，美國隨即宣佈將討論目前給予香港在貿易上特別待遇的做法。

圖片版權 Getty Images Image caption 北京當局計劃實行香港《國安法》，引起當地居討論，多國也同時表示關注。

美國司法部說了什麼？

這條電纜目前已經建成，包括連接香港的部份，但司法部的新聞稿認為啟動連接香港的部份有數個令當局擔憂的問題。

新聞稿指出，中國當局不斷嘗試取得「數以百萬美國人」的個人資料，而且指出北京當局近期「削弱香港自治權的行動」， 可能會讓中國情報人員公開地在香港執行任務。

谷歌和臉書鋪設海底電纜的其中一家合伙公司是中國網絡公司「鵬博士」，新聞稿指出美國司法部擔心「鵬博士」公司與中國情報部門的關係，也關注它在中國相關情報法規的規定下，可能需要與中國當局合作。

香港媒體早前引述「鵬博士」的公司網站和文件，發現該公司董事長楊學平是一名前深圳官員，公司旗下一家附屬機構與中國各地地方政府機構有不同合作項目，包括為北京警方建立一個光纖監控網絡。

圖片版權 Getty Images Image caption 電纜建成後，預計能處理每秒120太比特（Tbps）的數據，等同同時處理八千萬個高清的視頻會議。

這條電纜有多重要？

谷歌和臉書早在四年前開始興建這條海底電纜，全長約12,800公里。它的流量十分龐大，谷歌形容它可以讓香港和美國的使用者之間同時進行8000萬個高清視像會議。

這條電纜早前在建造過程期間就已經引發爭議，美國《華爾街日報》去年8月就引述消息指出，美國司法部可能會反對谷歌和臉書等公司把這條電纜連接到香港。

專家認為，沒有這條電纜，香港的互聯網使用者仍然可以使用Gmail、臉書等美國網站，只是速度會比使用這條電纜傳輸會慢一些。

但當地媒體引述香港無線科技商會執行委員李勁華指出，日後不排除美國或其他地區的網絡服務供應商處理連接香港項目時，會參考美國司法部裁決暫緩甚或擱置計劃。