為父之道：男人當爸爸後身體和大腦有何變化

當女性懷孕時身體會出現一系列很明顯的生理變化，但是你知道男人要當爸爸的時候身體也會出現變化嗎？

剛剛當上爸爸的湯姆表示，他唯一注意到的生理變化就是自己的體重增加了很多，這和許多其他男性的經驗類似。

體重增加並不是唯一變化，著有《父親的生活》（The Life of Dad）一書的作者安娜·馬辛（Anna Machin）表示，不論是男是女，為了成為爸爸或媽媽身體都會做好凖備。

「以前我們總是認為只有女人會在懷孕和生孩子的過程中經歷生理變化，但其實男人也會有類似的生理變化。」

男人無法懷孕，產子或哺乳，所以男人要當爸爸時發生的生理變化並不容易察覺。安娜表示，當爸爸的男人主要在兩方面出現變化：荷爾蒙的改變和大腦的改變。

Image caption 馬克和寶寶阿爾伯特

荷爾蒙變化

主要的荷爾蒙變化是男性荷爾蒙睾酮的減少，安娜表示，睾酮在尋找伴侶的時候發揮作用，提高慾望和競爭力。

但是當男人當了爸爸後，體內睾酮分泌減少，讓男人凖備好扮演新的角色。

「睾酮少的男人對他們的孩子感受更靈敏，讓男人變得更有耐心，提高他們照顧孩子的慾望。如果讓一群男人聽嬰兒的哭聲，睾酮高的男人很快就會覺得煩躁，睾酮含量低的男人會感到擔憂。」

最近剛當上爸爸的馬克就是這樣，「以前我的外甥在哭的時候我很受不了，現在我的寶寶哭的時候我的感覺完全不一樣，想要立刻去看看怎麼回事。」

高量的睾酮會阻擋催產素和多巴胺的正面效應，催產素和多巴胺對親子關係的結合有幫助，在擁抱孩子，和孩子互動的時候心裏會有愉悅的感覺。「當了爸爸之後睾酮減少，催產素和多巴胺會發揮更大的作用，讓你喜歡和孩子在一起玩耍逗樂。」

湯姆就經常體驗到這個感覺，「小寶寶發出笑聲的時候，沒有什麼比得過那個感覺。」

睾酮能保護情緒低落，所以睾酮減少，加上新手爸爸可能有的沮喪感，或是伴侶出現產後憂鬱症，那麼男人也可能會同時出現憂鬱症。

Image caption 湯姆和6個月大的歐提斯

大腦變化

除了荷爾蒙的變化外，男人當爸爸的時候大腦也會發生變化。

安娜說，「這些變化會讓他做父親更加稱職，例如大腦專注計劃和解決問題的區域增加活動，那些提供培養照顧和躲避危險的區域也增加活動了。」

湯姆表示，他在當了爸爸之後更加小心了，「你總是處在一種警戒狀態下，如果我和寶寶一起出門，走在路上我就會隨時注意車輛，會不會突然衝上人行道撞到我們。」

除了隨時警惕危險之外，當爸爸也讓男人更敏感，再看到別的寶寶也會產生移情作用。

安娜說，「許多爸爸都跟我說，『我受不了看到其他孩子不幸的新聞，我很容易感動流淚。』」

不要小看自己

安娜希望，搞懂當爸爸之後男人身體產生的變化，能讓男人對於擔任父親角色更具自信心。

「我經常聽到當爸爸的會說，孩子的媽最了不起，因為她懷了孩子，把孩子生下來，還給孩子哺乳，所以她直覺性會知道該怎麼做，而男人則需要全新學習。」

「這麼說是不對的，為人父母，不論男人女人都一樣，在生理上都會為新生命的降臨做好凖備。」

安娜要對當爸爸的人說，「不要小看自己，你也有當爸爸的直覺，你只需要相信自己的能力，不要把自己當作助手角色，而是和媽媽一樣重要的另一半。」