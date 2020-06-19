蜜蜂王國解密：你以為是蜂王閨密私語 真相很殘酷

圖片版權 Science Photo Library Image caption 工蜂按年齡分工，集體決策，集體行動

自以為了解蜜蜂王國奧秘的人，會讓你聆聽蜂巢裏的「嘎嘎嘎」，有時是「嘟嘟嘟」的聲音，然後告訴你，那是凖備破繭而出的蜂王，蜜蜂王國至尊女王，在開會交談，八卦，聯絡感情。

不對。科學家借助高科技手段「竊聽」蜂巢，解開了蜂王的聲音密碼，發現以前誤會了。

其實，蜜蜂王國宮廷內的真相很殘酷。

你的器材不支持播放多媒體材料 聽聽蜂巢裏的「嘎嘎嘎」和「嘟嘟嘟」。（英語視頻）

組織嚴密

蜜蜂之神奇不在於它們會釀蜂蜜，而在於蜂群內部分工嚴格明確，其高度社會化令人嘆為觀止，甚至有學者認為一個蜂群應該被視為一個超級生物個體。

蜂王：一個蜂群的首領，永遠是雌蜂，生育力極強。畢生使命：產卵繁殖；一生的主食：蜂王漿；一生可以跟許多雄蜂交尾，但交配一次殺死一個。她的壽命一般是3到5年，最長8到9年。她分泌的「蜂王物質」是維持蜂群秩序的法寶。工蜂簇擁在她的周圍，時刻伺候著。

工蜂 ：蜂群的主體，骨幹，都是青壯年雄蜂，負責一片蜂巢的所有日常勞務，包括但不限於維護和打掃蜂巢，伺候蜂王吃喝，採集和釀蜜。他們的壽命在30-60天。

：蜂群的主體，骨幹，都是青壯年雄蜂，負責一片蜂巢的所有日常勞務，包括但不限於維護和打掃蜂巢，伺候蜂王吃喝，採集和釀蜜。他們的壽命在30-60天。 雄蜂：除了吃喝，畢生使命：跟處女峰王交尾，完事後自行離群，悄悄離世。平時他們不採蜜，不打掃，不做雜活，像是好吃懶做的浪蕩公子。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 平時在花叢中飛來飛去的是壯年工蜂

你死我活

按照蜜蜂界的自然法則，工蜂要用蜂蠟把未來的蜂王封在特殊的巢穴裏，給這些未來蜂群的至尊女王餵蜂王漿。

蜂王成熟羽化前，會發出「嘟嘟」聲，那意思是通知工蜂，她凖備登場，它們需要確保其他還沒有成熟的候選蜂王繼續被困在各自的巢穴裏。

因為兩個蜂王同時出世的話，結果就是一場血腥廝殺，你死我活，或者同歸於盡。

諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University ）的班希克博士（Martin Bencsik）帶領研究小組的同事「竊聽」蜂巢，還動用了高度靈敏的振動探測儀。

他說，以前人們以為尚未孵出的蜂王在相互交談，有可能是相互試探虛實，比高低強弱。

但最新「竊聽」結果證明這種解讀是錯誤的。

Image caption 看到蜂王了嗎？就是與眾不同的那個？

蜂王指令

「嘟嘟嘟」，他們發現，是蜂王在蜂巢裏徘徊時發出的聲音，是在向工蜂宣告自己的降臨和存在。

「嘎嘎嘎」是那些已經成熟但仍被困在繭蛹裏的蜂王發出的聲音。

這不是未來的蜜蜂女王之間在交談，而是新蜂王跟即將臣服於她的工蜂之間的對話，班希克說。

工蜂數量龐大，成千上萬，但它們每次只從巢穴中釋放一個蜂王。

他解釋說，工蜂們聽到「嘟嘟嘟」的聲音後，會把那些「嘎嘎嘎」的雌蜂繼續禁錮在巢穴裏。

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當嘟嘟嘟的聲音停止後，它們就知道新蜂王已經率眾離去，飛往別處去建新巢了。這就是分群了。

此時此刻，這個蜂群的工蜂才會放出另一個蜂王。

「一切都是集體決定；工蜂們集體決定自己要不要新的蜂王，」班希克博士說。

他希望養蜂人知道這個密碼後，能避免干預蜂群的自然運行機制，對工蜂的群體決議不橫加干涉。另外，這個密碼也有助於養蜂人事先知道蜂場什麼時候將分群，早做凖備。