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一種叫地塞米松（dexamethasone）的消炎藥被看作是救治2019冠狀病毒病（COVID-19）重症病人的一大突破。

英國一項測試顯示，這種藥物可能挽救患者的性命——是首次有藥物在全世界範圍內有這樣的效果。該藥已獲准在英國國民保健署（NHS）立即使用。

這是什麼藥？

地塞米松是一種類固醇——此類藥物通過模仿複製人體製造的消炎荷爾蒙來消除炎症。

它是如何起作用的呢？

這種藥物的藥理作用是抑制人體的免疫系統。

感染冠狀病毒後，人體會在試圖抵抗病毒時產生炎症。

有時候免疫系統會過度反應，而可能會致命的正是這種反應——本來是要攻擊病毒的身體反應，結果卻攻擊身體自身的細胞。

地塞米松則能平息這種過度反應。

它只適用於那些已經入院且需要供氧或者使用呼吸機的病人——即病情最重的那些。

這種藥物對於症狀較輕微的人並不適用，在輕症病人身上抑制免疫系統對治療並無幫助。

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它的效果如何？

進行這項測試的科學家說，在使用呼吸機的病人當中，每三個病情垂危的病例中可能有一個能免於死亡。

對於需要供氧的病人當中，這個比例則是每五個中有一個。

對於無需接受呼吸系統支援的病人來說，這種藥並無顯著效果。

這是什麼測試？

這是牛津大學進行的「2019冠狀病毒病療法隨機評估（Randomised Evaluation of Covid-19 therapy）」測試項目所得的測試成果。

它是測試用於治療其他疾病的現有藥物是否也對治療2019冠狀病毒有效。

大藥有2100名病人在為期10天的測試當中，每天服用6毫克的地塞米松。

他們的康復進度被用來與沒有使用額外藥物的4300多名隨機病例進行比較。

科學家們希望，地塞米松最終可能成為一套藥物組合的一部分，共同作用之下進一步降低死亡率。

它現在被推薦給成人使用，其中不包括懷孕者或者餵哺母乳者。

這種藥常見嗎？

地塞米松是一種現存的低成本藥物，原本已經有大量供應。

英國政府表示，在預計到測試結果良好時，已經儲存了足夠治療20萬人的存量。

在英國，這種藥的費用是每天5.4英鎊，療程可長達10天。

它最初於1957年被首次研製，在1960年代初期在英國可供使用。

由於已經存在很長時間，這種藥物已經沒有專利權。

這意味著很多不同的公司能夠生產它，而且在全世界各地廣泛供應。

這對於發展中國家而言尤其是一個好消息，世界衛生組織（WHO）亦對測試結果表示歡迎。

英國衛生與社會保健部（The Department of Health and Social Care）表示，已經將這種藥物列入政府的平行出口清單，禁止企業購入供英國本土病人使用的藥物，再以更高價格向另一國銷售。

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它還被用於治療哪些疾病？

這種藥物能夠幫助治療多種能引發炎症或身體水腫的疾病，以及免疫系統過度反應的疾病——例如，可導致呼吸道和肺部炎症的嚴重哮喘、嚴重過敏或者造成劇痛的關節炎。

地塞米松對於類風濕關節炎或者紅斑狼瘡等自體免疫性疾病亦有作用——這些情況均屬於免疫系統錯誤攻擊身體。

有沒有副作用

地塞米松在治療其他疾病時的普遍副作用包括焦慮、睡眠困難、體重增加以及體液瀦留等。

較罕見的副作用則有眼部不適、視野模糊以及出血等。

不過，新型冠狀病毒病人只需要使用相當小的藥量，因此副作用應該有限。

英格蘭首席醫務官表示，「在這一批人口樣本中使用這個藥量的地塞米松時沒有發現嚴重的身體損害。」

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