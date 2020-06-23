圖片版權 Getty Images Image caption 美國也有植樹造林計劃。美國總統特朗普在白宮種樹紀念地球日。

美國兩項最新環保科研結果稱，大規模植樹造林如果實施不當，不但不能保護環境，反而會帶來更多害處。研究項目中包括有中國北部沙漠地帶植樹工程。

在這兩項研究中，其中一項得出結論稱，植樹造林的經濟刺激措施如果執行不當，不但不能增加生物多樣性，而且在減少碳排放量方面作用也很有限；另外一項研究發現，新森林的碳吸能力可能被高估了。

兩項研究想傳達的一個重要信息是：要想解決氣候變化問題，不是簡單的植樹造林就萬事大吉。

BBC環境事務記者馬特·馬格拉斯（Matt McGrath）說，過去幾年人們一直把植樹造林作為緩解氣候變化的有效手段，因為它成本低、影響大，因此得到廣泛應用。

先前的一些研究表明，樹木具有吸收和儲存碳的巨大潛力。所以，許多國家都將植樹造林作為應對氣候變化的關鍵措施之一。

多年前，一項旨在恢復森林的全球性計劃波昂挑戰（Bonn Challenge）就提出到2020年將恢復和重建1.5億公頃遭砍伐的森林和退化土地；到2030年則完成3.5億公頃的森林復蘇。那為什麼又說植樹造林不好呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 埃塞俄比亞兒童在種樹。

適得其反的效果

到目前為止，全球已經有大約40個國家批准了波昂挑戰計劃。

然而，科學家敦促人們不要急於盲目植樹造林。他們指出，迄今為止所作出的波昂挑戰承諾中，近80％新森林只不過是單一樹種的種植或是特定產品，例如果樹或橡膠樹，不符合生物多樣化的標凖。

主導這項調查的科學家認真研究了政府給私有土地所有者植樹的經濟鼓勵措施。以智利為例，智利政府從1974年至2012年頒布了一項法令來補貼植樹造林成本，種植者可以得到75%的補償。這項造林政策被廣泛視為具有全球影響力。

本來植樹計劃不應該包括原有的森林，但由於執法不嚴加上預算限制，導致一些土地所有者只是用更有經濟效益的新樹種取代了原始森林。其結果，可想而知。

研究發現，補貼計劃確實擴大了森林面積，然而卻減少了原始森林的規模。

作者指出，由於智利原生森林具有豐富的生物多樣性並能存儲大量碳，因此該補貼計劃創造的新森林不但加速了生物多樣性的喪失，而且還未能增加碳儲存。

研究聯合作者，美國斯坦福大學的蘭賓（Eric Lambin）教授表示，如果植樹造林的政策設計不當或執行不力，不僅浪費公共資金，其結果還會導致排放更多的碳，並喪失生物多樣性。

「其結果卻適得其反，」他說。

圖片版權 ROBERT HEILMAYR Image caption 智利新種植的松樹林

中國沙漠植樹

另外一項研究則主要看新森林到底能夠從大氣中吸收多少碳。許多科學家通常都是用一種固定比例來計算樹木可以從空氣中所吸收的碳量。

研究人員認為這一比例應取決於當地條件，因此考察了中國北部的戈壁沙漠。為對付氣候變化以及減少來自戈壁沙漠的揚塵天氣，中國政府在靠近戈壁沙漠地區大面積植樹造林。

研究人員查看了當地新增林地的大量土壤樣本後發現，在碳貧瘠的土壤中，種植新樹木確實增加了土壤有機碳的密度。但如果土壤已經飽含碳，新森林反而會降低有機碳的密度。

作者說，這表明之前那種關於通過植樹造林解決碳吸收量的假設可能被高估了。

美國科羅拉多州立大學的主要研究作者陳安平（音譯）博士表示，希望人們能夠明白植樹造林並不是那麼簡單。

他解釋說，綠化涉及許多技術細節以及不同部分之間的平衡，單靠植樹造林並不能解決我們所有的氣候問題。

這兩項研究論文發表在《自然－可持續發展》（Nature Sustainability)雜誌上。