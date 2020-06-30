肺炎疫情：全球新冠病毒感染數字升降現況

圖片版權 Getty Images Image caption 美國的新型冠狀病例數字正在迅速增加。

隨著新型冠狀病毒疫情全球大流行在全世界的確診病例數量達到1000萬，世界衛生組織（WHO）負責人已經就新一階段的危機發出警告。

雖然很多西歐和亞洲國家已經在一定程度上控制住疫情，但是世界另一些地區的病毒現在卻出現加速擴散。

疫情令最初的100萬人受到感染用了三個月，但是在最近的100萬個病例卻只用了八天。

而據拉丁美洲一名高級官員所指，由於這些數字只反映了被檢測出呈陽性的人數，所以很可能只是「冰山一角」。

哪些地方的病例增加得快？

在美洲、南亞以及非洲的一些地方，數據圖表完全是在向一個錯誤的方向發展。

在全世界錄得最多2019冠狀病毒病（COVID-19）感染和死亡人數的美國，仍在更進一步地出現驚人的增長。在過去幾天檢測呈陽性的人數就達到了平均每天4萬人的紀錄，而且由於亞利桑那、得克薩斯和佛羅里達州的群體爆發，這個數字仍在攀升。

這並不是「第二波」的感染，而是病毒的重新出現。它常常出現在那些可能過早決定解除封鎖限制的州份。

在美國之後第二個病例達到100萬的巴西，也在經歷著危險的上升勢頭。最大的兩座城市聖保羅和里約熱內盧是受打擊最嚴重的，但是該國的很多其他地區做的檢測非常少，於是真實的數字鐵定要比現在所知的高得多。

印度也在發生類似的事情。該國最近錄得單日最高的新增病例數字——1.5萬，但是由於在一些人口最集中的地區檢測相對少，危機的真實規模無可避免地要更大一些。

為什麼會這樣？發展中國家那些資源缺乏而人口密集的社區是很容易受影響的。據世衛的COVID-2019特使大衛·納巴羅（David Nabarro）所說，新型冠狀病毒已經變成了「一種窮人病」。

當一家人都擠在只有一個房間的家裏，保持社交距離已經不可能，而且沒有自來水，日常洗手也不容易。在那些地方，人們要每天謀生，才能生存，在街上和市場裏的互動不可避免。

對於亞馬遜雨林以及其他偏遠地帶的原住民群體來說，衛生醫護設施非常有限，甚至根本沒有。

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而感染率常常高得令人擔憂：在墨西哥接受檢測的人當中，超過一半的人呈陽性。這個比例比紐約或者意大利北部那些熱點地帶最嚴重的時候還要高得多。

在預算很小的地方，前線醫護個人保護設施的短缺情況也要嚴重得多。

在厄瓜多爾，曾有一段時間由於當局無法應對狀況，屍體被遺棄在街頭；一個重點實驗室裏用於檢測冠狀病毒的化學藥品也一度用盡。

在經濟原本已經很弱的地方，實施封鎖令控制疫情有可能帶來的風險比發達國家更大。

納巴羅博士表示，要減慢病毒的蔓延仍然有機會，但是只有借助緊急國際援助才能做到。「我不喜歡傳達令人沮喪的信息，」他說，「但是我對於那些物資供應和財政支持能否到達有需要人士那裏感到擔心。」

政治角度

然而，驅使感染人數上升的因素還不止這些。很多政客出於自己的原因而選擇不接受衛生專家的建議。

坦桑尼亞總統走了大膽的一步，宣佈他的國家已經打敗了疫情。自五月初起，他已經阻止公布相關的數據，即使有跡象顯示，COVID-19仍然是一個重大威脅。

在美國，特朗普總統要麼淡化疫情，要麼就是以此指責中國和世衛，並敦促盡快重啟美國經濟。

他讚揚了得克薩斯州的共和黨州長格雷格·阿博特（Greg Abbott），說他是最早為所管轄的州解除封鎖的州長之一，而解除封鎖的舉動現在已經由於病例的上升而撤回。

甚至連美國政府自4月初起就發出的在公共地方戴口罩的官方建議，也成為了政治撕裂的一個象徵。

阿博特拒絶讓得州各市的市長堅持實施這一建議，為的是他所說的令「個體自由不受侵犯」。相比之下，作為民主黨人的加州州長則表示，「科學顯示遮蓋面部和戴口罩是有用的」。與此同時，特朗普總統拒絶戴口罩。

巴西總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也陷於同樣的爭論當中。曾經輕蔑地將冠狀病毒稱作「小感冒」的他，反覆試圖阻止官員做任何可能影響經濟的事情。在經常不戴口罩出現在公共場合之後，他現在被法庭命令必須戴口罩。

正是像這樣的態度令世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，最大的威脅不是病毒本身，而是「缺乏全球性的團結和全球性的領導力」。

哪些地方受到了控制？

作為太平洋上位置偏遠的群島，新西蘭得以輕易地進行隔離，而傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）的政府也因為有力的應對措施而受到廣泛讚揚。該國最近一度實現了24天無新增感染病例。

但這隨著有受到感染的公民從海外回國而結束，而且需要進一步的措施監控抵埗入境的人們。不過，這並沒有被看作是新西蘭成為COVID-19零疫情國家的希望破滅，相反很多專家將此看作是監控系統總體有效的證據。

與此相似的是韓國，它因為通過使用科技以及追蹤接觸者而將感染數字壓到一個極低的水平，並有連續三天無新增感染。

韓國官員現在表示，正在看到第二波的出現，主要是首都首爾的夜店群體感染，雖然數字仍然相當小。

首爾市長警告，假如新增病例連續三天高於30宗，社交距離措施就將再次實施。相比之下，英國大約每天有1000宗新增感染病例。

最驕傲的是越南。越南聲稱沒有COVID-19的死亡病例。迅速的封鎖令加上嚴格的邊境控制令感染數字較低。

接下來是什麼？一個巨大的疑問是非洲大部分國家的狀況如何。那裏很多國家病毒爆發的規模並沒有一些人擔心的那麼大。

一種觀點是缺乏大規模檢測的基礎設施模糊了真實的病毒蔓延程度。另一種觀點則是，由於人口年齡相對較小，因此感染的數量可能較低。

第三種看法則是，那裏的社區與外界的聯繫更少，因此成為全球大流行最後才觸及的地區。

在那些最成功地控制了病毒的國家當中，在試圖部分恢復正常秩序的同時，挑戰仍然艱巨。

但是對於大多數其他地方來說，就像納巴多博士的悲觀預測那樣，「感染冠狀病毒以及因此受到牽連的人會繼續增加」。

正因為如此，他和很多人都希望，在危機進一步升級之前，發展中國家能夠得到所需的幫助。