科學家稱,在中國發現了一種可能會導致大流行的新型流感病毒。

他們在一份報告中表示,這個最新發現的流感病毒攜帶者是豬,但能感染人類。

這些研究者擔心,該流感病毒可能會進一步變異,變成更容易在人際傳播的病毒,導致全球性大爆發。他們說,儘管這不是一個迫在眉睫的問題,但該流感病毒被檢測出高度適應人體的「所有特徵」,需要密切監測。

由於是新型病毒,人們可能對其沒有免疫力。

這一消息在台灣引發關注。台灣官方6月30日召開臨時記者會回應媒體,但政府尚未採取針對措施。台灣衛生福利部防疫醫師鄒宗珮稱,這份報告來自中國例行性豬隻流感監測結果分析,與去年在世界大流行的非洲豬瘟的病毒完全不同。

該報告6月29日發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,簡稱 PNAS),署名者大多為華人,其中包括來自中國農業大學的學者。投稿時間為去年的12月9日。文章還呼籲應迅速採取措施控制豬中的病毒,並對養豬業的相關人員進行嚴密的監管。

大流行威脅

全球正忙於應對新型冠狀病毒大流行,但這個新的流感病毒仍是專家們關注的主要威脅之一。

上一次全球流感大流行是在2009年,始於墨西哥的豬流感爆發,其致死率沒有最初擔心的那麼嚴重,主要原因是許多老年人對此病毒具有一定的免疫力,也可能是因為該流感病毒與已經傳播數年的其他流感病毒相似。目前已有對應的疫苗確保人們受到保護。

中國是全球最大的生豬養殖國與豬肉消費國,豬肉產量佔全球總量近一半。

科學家這次在中國發現的新流感病毒株與2009年的豬流感相似,但有一些新變化。

目前為止,此病毒尚未構成很大威脅。但是,正研究該病毒的英國諾丁漢大學教授張建宙(Chang King-chow )及同事認為,仍需關注此問題。

這個新型豬流感病毒被稱為「G4 EA H1N1」,可以在人類呼吸道內的細胞中生長和繁殖。

研究團隊發現,最近感染的證據始於中國屠宰場和養豬業人士。

現有的流感疫苗似乎無法抑止新病毒,但疫苗仍可以根據需要進行調整。

張建宙告訴BBC稱:「目前,我們注意力被分散至新冠病毒上,這無疑是正確作法。但我們絶不能忽視潛在危險的新病毒。」

他表示,儘管現在這個新病毒不是立即的問題,但我們無法忽略它。

英國劍橋大學獸醫學系系主任詹姆斯·伍德(James Wood)教授解釋,此事提醒眾人,我們一直面臨新的病原體,和人類接觸更多牲畜的危險,這可能是嚴重的病毒大流行的來源。」

台灣再次「聞豬色變」

BBC中文 呂嘉鴻

台灣衛生福利部防疫醫師鄒宗珮稱,科研團隊的報告來自中國例行性豬隻流感監測結果分析,與去年在世界大流行的非洲豬瘟的病毒完全不同。

科研團隊發表在國際期刊的新型豬流感病毒研究報告,在台灣引起各大媒體廣泛報道。台灣官方6月30日也召開臨時記者會回應媒體,但政府尚未採取針對措施。台灣衛生福利部防疫醫師鄒宗珮向台媒解釋,研究報告來自中國例行性豬隻流感監測結果分析,與去年在世界大流行的非洲豬瘟的病毒完全不同。

她又說明,經由飛沫、近距離接觸豬能傳染病毒給人,因此建議豬隻養殖人員穿戴「合適防護裝備」,但她同時強調,研究論文中分析的「G4 EA H1N1」新病毒傳染地區僅在中國數省,而且豬肉充分煮熟就不會傳染病毒給人類。

台灣對於豬流感或豬瘟格外敏感及謹慎,原因由來已久。

1997年,口蹄疫(foot-and-mouth disease,FMD)在全台灣爆發,上千萬頭豬隻被撲殺,豬肉產品在市場滯銷,也無法順利出口外銷,重創台灣畜產業,包含飼料業,食品加工業,以及許多基層豬農都因為疫情血本無歸。

直到20多年後,台灣2020年才從口蹄疫疫區除名。

去年肆虐的非洲豬瘟比起口蹄疫更難處理。雖然歐盟設立的防疫機構表示,非洲豬瘟主要通過病豬與健康豬之間相互感染,人類不會感染非洲豬瘟。但慘痛的歷史教訓使台灣政府對所有豬瘟十分小心。

台灣曾是全球最大豬肉輸出地,主要外銷到日本,全盛時期曾一年賺進500億新台幣(約120億人民幣)。但是1997年口蹄疫爆發,台灣生鮮豬肉從此無法踏進日本國門。

台灣對於與豬相關的流感或病毒採取了全民戒備的措施。2018年底開始,台灣已禁止入境旅客攜帶豬、牛、羊、雞等生肉以及加工品。