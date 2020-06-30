Image caption 騎車不傷膝蓋，是一種不錯的選擇。

新冠疫情期間，世界各地健身房紛紛關門打烊，多數人居家工作、隔離，造成的一大後果就是人們每天久坐不動的時間增加。

誰都知道這種生活方式對健康不利。也許正因為如此，很多地方選擇跑步和騎車的人多了。這也是為什麼疫情期間人們對自行車需求量猛增的原因，特別是在英國。

騎車鍛煉優勢

專家介紹說，騎車可改善全身機能，特別是下半身；可以加強包括大腿後側肌群和小腿等的肌肉力量。

另外，與跑步相比，自行車鍛煉對膝關節的衝擊力小，不容易損傷。

曾贏得2016年里約熱內盧殘奧會金牌的英國殘障自行車選手法奇（Lora Fachie）表示，騎自行車是一種很好的心血管鍛煉方式。不但可以幫你燃燒卡路里，對心肺有益，還可以增強肌肉力量，關健是對關節更友善。

圖片版權 SW PIX Image caption 法奇是英國殘障自行車選手，曾獲得過殘奧會冠軍。

此外，自行車運動還可以鍛煉人的核心肌群，包括腹部和背部的肌肉。增強核心肌群力量可以讓你更好地支撐脊柱，增加穩定性和平衡性。也會使騎車時感到更舒適。

英國全民保健系統NHS也鼓勵人們常騎自行車，以減少患心臟病、二型糖尿病以及中風等慢性疾病的風險。

以中等速度為例，騎一個小時自行車可以燃燒大約500卡路里，要比走一個小時路消耗更多卡路里，有助於減肥。

自行車還能讓人以車代步縮短交通距離，既環保又省力。

特別是在當前疫情仍未緩解的背景下，騎車還能有助避開公共交通，在鍛煉身體的同時又能輕鬆從甲地到乙地。

圖片版權 Thinkstock Image caption 騎車一定要注意安全，但卻是非常愉悅的運動方式。

改善精神健康

英國精神健康慈善機構Mind說，騎車的好處不僅表現在身體方面，還有助於改善精神健康。

比如，經常騎車可以改善睡眠、讓人心情更加愉快，並有助於緩解壓力、焦慮等。

像任何戶外運動一樣， 騎車可以讓你呼吸新鮮空氣，清醒頭腦，因此對身心都有益。

專業人士說，騎車不僅有益健康，還是一種非常好玩的運動，特別是在鄉下騎車，可以邊騎車邊欣賞美麗的大自然，讓人感到精神愉悅。

如果你想騎自行車鍛煉，但又有點信心不足，法奇建議可以先在僻靜的公園和角落練練。

她說，不必擔心自己騎得太慢或是走得不夠遠等，關鍵是先建立起自信。

英國專家說現在是加入騎自行車鍛煉的大好時機，但建議要注意以下幾個要點與技巧：