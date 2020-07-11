TikTok爭議：亞馬遜稱要求員工刪除TikTok是不是「一場誤會」

圖片版權 Getty Images Image caption TikTok非常受到西方年輕人的歡迎

美國亞馬遜公司表示，通知員工從手機上刪除TikTok軟件的電子郵件是一場誤會。

周五（7月10日）早些時候，亞馬遜員工收到內部郵件，要求員工從任何能夠讀取公司郵件的行動裝置上刪除TikTok，並表示這是出於「安全風險」考慮。

TikTok是北京字節跳動旗下的抖音海外版，非常受到西方年輕人的歡迎，但也有許多人擔心TikTok軟件有安全疑慮，恐怕會洩露用戶資料。

TikTok表示不能理解亞馬遜在擔心什麼。

發送錯誤

亞馬遜一名發言人對BBC表示，員工收到的郵件是發送錯誤的，亞馬遜公司目前關於TikTok的政策沒有改變。

不過早些時候，亞馬遜員工收到公司郵件要求刪除TikTok軟件。

被媒體曝光的亞馬遜郵件說，「出於安全風險，能讀取亞馬遜郵件的移動裝置不允許安裝TikTok。如果你的裝置上有TikTok，你必須在7月10日之前刪除，否則你將無法在該裝置上繼續收發亞馬遜郵件。」

圖片版權 Getty Images Image caption TikTok是北京字節跳動旗下的抖音海外版

BBC商務記者瑪麗-安·盧森（Mary-Ann Russon）分析：

短視頻分享軟件TikTok是下載量最高移動軟件之一，在新冠病毒疫情封鎖期間其受歡迎程度有增無減。

但由於其中國背景，一些國家政府對TikTok持保留態度，美國國務卿蓬佩奧表示，美國正考慮禁止這個中國的社交媒體軟件。

蓬佩奧甚至表示，TikTok用戶的私人資料有可能會「落到中國共產黨的手上」。

TikTok的母公司是中國的北京字節跳動，該公司不厭其煩地解釋TikTok的首席執行官其實是美國人。

該公司也曾經多次公開表示，過去從來沒有，以後也絶對不會將用戶資料和中國當局分享。

TikTok還宣佈停止在香港的營運，想借此顯示他們和中國政府保持距離。

許多TikTok的用戶在個人的移動裝置上安裝TikTok，但同時也用同一個裝置接收和發送工作郵件。

移動裝置的網絡安全漏洞事件層出不窮，或許亞馬遜也開始擔心TikTok軟件是否有可能被用來滲透移動裝置。

圖片版權 Getty Images Image caption TikTok已經在印度被禁

數據隱私憂慮

TikTok表示，在亞馬遜要求員工刪除TikTok的內部郵件曝光之前，他們沒有收到亞馬遜的任何通知。

「我們無法理解他們在擔心什麼，我們歡迎進行能夠消除他們任何疑慮的對話，讓他們的團隊繼續參與我們的社交活動。」

TikTok在全球爆發新冠病毒疫情封鎖期間，受歡迎程度進一步增加。根據市場研究公司Sensor Tower的資料，2020年前3月TikTok的下載次數高達3.15億。

美國國務卿蓬佩奧和澳大利亞國會議員最近都表示需要對TikTok的數據和隱私政策更加謹慎，因為其總部設在中國。

蓬佩奧已經禁止國務院員工下載TikTok，並表示TikTok可能會在美國被禁。