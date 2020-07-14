圖片版權 Getty Images Image caption 世衛官員表示，期望疫苗在短期內研製完成是「不現實的」。

世界衛生組織（WHO）警告，如果各國政府不能作出決定性的行動，新型冠狀病毒全球大流行疫情將會「越來越差」。

世衛總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示有「太多國家走錯了方向」。

他表示，在病例上升的地方，已證明有效的措施沒有被實施或者遵守。

美洲目前處在全球大流行疫情的中心。美國的確診病例仍在上升，而美國總統特朗普的口徑與衛生專家存在分歧。

美國是目前疫情最嚴重的國家，據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，已經有逾330萬宗確診，超過13.5萬人死亡。

隨著美國南部多個州持續爆發，全美新病例屢創單日新高。

原本已經解封的加州在周一（7月13日）宣佈再度實施全面限制令，立即停止餐廳、酒吧、娛樂場所及博物館等等所有室內活動。

這個人口四千萬的州份在過去兩星期內確診數字上升了20%，州長紐森（Gavin Newsom）表示疫情「不會在短期內結束」。

外界預計其他州份將會跟隨加州，再度實施封鎖令。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 原本已經解封的加州在周一（7月13日）宣佈再度實施全面限制令，立即停止餐廳、酒吧、娛樂場所及博物館等等所有室內活動。

「領導人傳達混亂訊息」

周一在日內瓦的一場簡報會上，譚德塞表示，「領導人傳達的混亂訊息」正在損害公眾對控制大流行疫情措施的信任。

「這種病毒仍然是頭號公敵，但是很多政府和民眾的行為並沒有反映出這一點，」他說。

譚德塞表示，像保持社交距離、洗手以及在適當的場合戴口罩這樣的措施需要認真對待，警告「可見的將來都回不到舊有的正常狀況」。

「如果基本措施不遵守，這場全球大流行疫情就只會走向一個方向，」譚德塞說，「它將會越來越差，越來越差。」

世衛應急衛生計劃執行主任邁克·瑞安（Dr Mike Ryan）表示，在美洲，一些封鎖令的放鬆和部分區域的重開導致了疫情「嚴重擴散」。

拉丁美洲已經確認了有超過14.5萬與新冠病毒有關的死亡，不過由於檢測不充分，外界認為實際數字還要更高。

有一半死亡病例出現在巴西。巴西總統博爾索納羅（Jair Boldsonaro）反對採取控制病毒散播的措施。

瑞安表示，大規模封鎖將會對經濟造成嚴重影響，但是各地封鎖一些特定區域可能對防止病毒擴散來說是必要的。

他敦促政府實施清晰而「有力」的對策，並且表示：「市民必須要理解，而且必須要讓他們能夠輕易遵守的。」

圖片版權 AFP Image caption 世衛總幹事譚德塞表示有「太多國家走錯了方向」。

疫苗與免疫力是未知數

瑞安說，「我們需要學會與這種病毒共存，」他並警告說，期望病毒能夠被根除，或者有效的疫苗將會在幾個月內凖備好的想法，都是「不現實的」。

他表示，從新冠病毒康復之後是否就有免疫力，或者免疫力能持續多長時間，目前均尚未知道。

倫敦國王學院（King's College London）科學家周一發表的另一項研究顯示，對病毒的免疫可能是短期的。

該學院的科學家研究了96名個人，來了解人體如何自然地通過製造抗體來對抗這種病毒，以及在康復之後的數周至數月內，這種抗體會持續多長時間。

然而，雖然幾乎所有參加者均擁有可檢測得到的抗體，能夠令病毒失效或者停止運作，但是在研究進行的三個月裏，抗體的效用會出現下降。

在世衛的簡報會上，衛生專家還表示，有證據顯示，10歲以下的兒童受2019冠狀病毒病（COVID-19）的影響只是非常輕微，而10歲以上兒童則似乎會出現和年輕成年人相似程度的症狀。

兒童對這種病毒的傳播程度似乎較低，但是到底是何種程度，目前仍未知。