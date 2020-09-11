美國太空總署尋求商業伙伴開發月球資源的三大看點

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美國國家航空暨太空總署（NASA）宣佈，將向私營公司收購來自月球的塵土、岩石等資源。

美國太空總署署長吉姆·布萊登斯坦（Jim Bridenstine）周四（9月10日）宣佈，採集月球上的材料將成為該署科技開發項目中的一部分，這一項目旨幫助宇航員為未來登月或者前往火星等其他太空領域的探索打下基礎。

布萊登斯坦在美國太空總署發表文章表示，NASA正在計劃從一家商業公司購買月球土，「太空資源是安全和可持續開發月球的關鍵」，而讓商業公司參與「阿特米斯」計劃，將「提升美國重返月球的能力」。

根據美國太空總署2019年5月公布制訂的重返月球「阿提米斯」計劃（Artemis），美國將在2024年之前讓第一個女宇航員登月。

布萊登斯坦還寫道：我們將根據從月球所掌握的知識，開始下一步更大的計劃——將太空人送上火星。

在美國宣佈重返月球計劃之前，中國在2019年1月成功發射「嫦娥四號」探測器在月球背面著陸。另外中國還計劃在今年10月發射「嫦娥五號」探測器，採集月球樣品返回地球。

在觀察人士看來，美國與中國之間在月球開發呈現競爭趨勢，大國地緣競爭進入了外層空間。

月球的開採有什麼價值？

根據對月球的地質勘測，月球上有三種主要的材料：水、氦和稀土。

氦是未來清潔、高效核能源的關鍵，而稀土作為高科技產品必不可少的材料，目前世界供應的九成來自中國。

美國太空總署署長希望商業公司拿出開採月球資源的可行性報告。他說：「我們在考慮這些可行性報告時，將要求所有行動透明、合規合法，遵守我們的國際承諾」，目的是要造福全人類。

英國《衛報》報道稱，美國太空總署的收購價格，50克至500克月球採樣大約在1.5萬至2.5萬美元。

哪些商業公司？

美國太空總署在今年5月已經公布了三家合作企業的名單，它們是世界頭號電商亞馬遜老闆貝索斯（Jeff Bezos）旗下的「藍源」（Blue Origin），因電動汽車特斯拉聞名世界的馬斯克（Elon Musk）的「SpaceX」和總部位於阿拉巴馬州的達尼提斯（Dynetics）。

另外美國太空總署的合作企業還包括專攻太空機器人的公司Astrobotic，電子公司內華達山脈（Seirra Nevada Corporation）和軍火公司洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）。

美國太空總署署長布萊登斯坦表示，將「創造全面公開的競爭機制」，合作公司也不局限在美國，款項僅用於收購月土壤，10%在達成協議時支付、10%在採樣器發射後支付，最後80%將在完成採樣後支付。

月球國際規則

圖片版權 Reuters Image caption 美國太空總署署長吉姆·布萊登斯坦表示開發月球資源將透明公開，造福全人類。

布萊登斯坦稱，美國太空總署的採購行動合法合規。那麼有關開發月球資源有哪些國際條約呢？

1966年12月，聯合國大會通過《外層空間條約》，規定外空，包括月球和其他天體，不得由國家據為己有，應有科學調查的自由。

這一條約獲得全世界絶大部分國家的簽署和批准，美國、中國、俄羅斯都是簽約國。

另外，聯合國還在1979年通過了《關於各國在月球和其他天體上活動的協定》。

這一公約規定，月球應供全體締約國專為和平目的而用，禁止在月球上使用武力，或以武力相威脅；禁止建立軍事基地、裝置，但不禁止使用為和平探索和利用月球所必要的任何裝備或設施。

不過，中國、美國、俄羅斯、英國、德國等至今都沒有簽署。該公約通過40年後的今天，世界上主要太空大國都不是締約國。

美國太空總署在2020年5月公布了有關月球開發的《阿特米斯協議》（Artemis Accords），對開採和探索月球提出規範。

美國太空署稱，當前很多國家和私營企業正在開展月球探索有關的活動，建立一套共同的原則至關重要。