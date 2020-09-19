北極之最：格陵蘭史帕特冰川大片冰舌脫落 後果多嚴重

圖像加註文字， 格陵蘭史帕特冰川斷裂

衛星圖片顯示，北極目前的最大冰架、位於格陵蘭島東北部的79N冰川斷裂，約110平方公里的冰舌脫離，碎成許多冰山在水面漂浮。

這是繼南極「末日冰川」（思韋茨冰川）融化速度驚人秘密曝光之後傳出的又一極地冰川噩耗。

更令人心悸的是，最新研究證實南北兩極冰川消融是兩股力量共同作用的結果 — 地面氣溫升高和海洋水溫升高。

科學家說，地球南北兩極古老冰川的融化，是地球變暖、氣候變化的最新例證。

冰川融化帶來的主要問題是地球淡水短缺，因為大部分淡水以極地冰的形式儲存在南北兩極，融化後冰水流入海洋，加速淡水流失。

其他影響還包括海洋極端氣候更頻繁、海洋生態系統受干擾和破壞，南極冰川凍土層中的有毒物質釋放，加劇氣候變化惡果。

圖像來源，Copernicus Data/ESA/Sentinel-2B 圖像加註文字， 史帕特冰川，包括南北兩極的其他一些冰川，都受到上下兩面夾擊

什麼情況？

格陵蘭島和南極冰川融化是導致全球海平面上升的最主要因素之一。

科學家對北冰洋僅存的最大冰川邊緣的部分冰舌研究發現，79N冰川下方不斷被暖流衝刷融化。這個發現2020年2月發表在《自然地球科學》期刊上。這就像南極洲「末日冰川」一樣，底部被暖水淘刷。

冰舌是指冰川外沿探入海水的條狀冰，大約80公里長。一股來自大西洋暖流的海水，約1.6公里寬，不斷湧向79N冰川，就像熱水衝在冰塊上一樣。受到上下夾擊，冰川加速融化。這項研究的負責人是德國海洋學家賈寧·沙弗爾。

在發現水下暖流之前，人們普遍認為極地冰融化的罪魁禍首是地球表面溫度上升導致全球變暖。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國太空總署（NASA）衛星圖片顯示地球兩極冰川大量流失

2019年12月《自然》雜誌發表的研究報告指出，現在格陵蘭島冰川融化速度是1992年的7倍；過去20年全球海平面上升的25% 源自這裏。

丹麥氣象研究所數據顯示。2019年夏天北極遭遇空前高溫，7月份格陵蘭冰蓋損失了1970億噸冰，大約可以灌滿8000萬個奧運會游泳池。

2019年，海洋溫度也破歷史最高紀錄，比1981-2010年間平均溫度高0.075攝氏度。

2018-19年間，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發表了三份關於氣候變化的研究報告，分別關注氣溫上升及其對世界的影響、氣候變化將如何影響地球上的耕地，以及地球變暖對海洋和冰凍地區的影響。

其中關於海洋和極地冰蓋冰川的報告被認為最令人擔憂。

IPCC第二工作組聯合主席Debra Roberts教授稱眼下正在發生的是「持久而空前的變化」。

圖像來源，Getty Images

空前、持久的變化

簡而言之，IPCC的研究發現海水正在變暖，覆蓋極地大陸和海洋的冰層正在以驚人速度融化，而這個動態對地球上幾乎所有的生物都有無可避免的影響。

科學家們「幾乎可以肯定」，自1970年以來，全球海洋一直在持續升溫；過去的幾十年中，海水吸收了人類活動產生的多餘熱量的90％以上。

更令人心悸的是，自1993年以來，海洋吸收熱量的速度翻了一番。

IPCC認為，海平面上升的原因除了水體熱膨脹，一個新的、更主要的原因是地球南北兩極冰層的融化。

由於地球變暖，2007年至2016年之間南極融化的冰量是10年前的三倍。北極格陵蘭同期的冰量減少也增加了一倍。

IPCC認為這個趨勢將貫穿整個21世紀，未來還將持續下去。

極地如此，熱帶和溫帶高山冰川也將不斷加速融化，進入22世紀時，這些冰川的冰80%將不復存在。

圖像加註文字， 冰川斷裂、冰舌脫落後就成了海面上的浮冰

變化的主要表現

海平面上升

如此巨量的冰融化成水，注入海洋，推動全球海平面上升；未來幾十年持續上升。

IPCC2019年報告稱，最壞估計，到2100年，全球平均海平面可能會升高1.1米。鑒於報告發表之後又有更多關於南極冰川融化的發現，因此估計海平面上升幅度可能會增加10厘米。

海洋水溫升高和高寒地帶變暖的影響將遍及世界各地，無論是紐約、上海、倫敦之類大都市，還是湄公河之類熱帶農業三角洲，都無可倖免。

海水溫度升高，會導致熱帶氣旋、海洋颶風等重大自然災害更頻繁發生，破壞力更大。預計到2050年，現在百年一遇的極端災害將以每年一次的頻率發生。

下個世紀，一些島國將不復存在或無法居住，沿海國家的海岸線將必須重繪，內陸地區洪災將更加兇猛，破壞力將增加兩、三個數量級。

冰川融化還會改變水力發電的基礎，因為江河的水量發生不可逆轉的變化。

「即使您生活在世界的內陸地區，海洋和冰凍圈的巨大變化所帶來的氣候系統變化也會影響您的生活方式和可持續發展機會。」

圖像來源，Science Photo Library

海洋生態系統持久改變

當二氧化碳溶解在水中時，會形成碳酸。因此，溶解在我們海洋中的二氧化碳越多，水的酸性就越強。

由於二氧化碳含量的增加，海洋酸化正在威脅著珊瑚，90%的珊瑚將無可避免地消失。

海洋溫度升高，魚類和其他海洋生物的生存環境變化，魚類種群會遷移，直接影響到漁業。

同時，碳排放導致海洋動植物含汞和其他有機污染物增多，海鮮的安全將受到威脅。

圖像來源，Steffen Olsen 圖像加註文字， 氣候科學家史泰汶·奧爾森（Steffen Olsen）2019年在格陵蘭島目睹融化的冰原

常年凍土不再永久

地球上大量的碳儲存在世界上永久性的冰凍地區，例如西伯利亞和加拿大北部。

如果碳排放繼續增加，大約70％的近地表永久凍土將融化。到2100年，可能出現「數百億噸」二氧化碳和甲烷隨著凍土融化而釋放到大氣中。

這必將重挫人類在未來幾個世紀中控制全球變暖的努力。

從長遠來看，即使短期內大幅度減少碳排放量，某些長期、深遠的變化仍難以逆轉，比如南北兩極冰蓋的縮減和不穩定性爆發，在今後幾個世紀內海平面將因此上升幾米。

但是，還有希望。

IPCC的研究顯示，即使地球變暖對人類未來生計的挑戰無可避免，但如果到2030年將碳排放減少45%，那麼至少最脆弱群體受到的衝擊能夠加以控制，

南極「末日冰川」的秘密：

有"末日冰川"之稱的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）正在以驚人的速度融化，提高海平面，令人擔憂更令人困惑。

現在，英美科學家宣佈他們找到了答案。圖解如下，點擊鏈接閲讀全文：