美國森林野火：是氣候變化還是管理問題

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 美國西岸的森林野火燒燬許多家園

美國西岸的加州、俄勒岡州和華盛頓州發生的森林野火造成大面積破壞，總統特朗普多次批評這幾個州的森林管理方式是造成野火原因。

特朗普說：「這是森林管理的問題，記住這一點，很簡單，森林管理。」

山林野火真的是森林管理出了問題所造成的嗎？

誰負責管理森林？

事實上，在加州、俄勒岡州和華盛頓州，大部分的森林不是州政府的責任，州政府的森林地只有很小的一部分。

圖片版權 Reuters Image caption 加州今年頻傳森林大火

以加州為例，州長辦公室的資料顯示，3300萬英畝的森林有58%屬於聯邦政府所有，州政府僅僅只有3%，其餘的屬於私人的個人或企業擁有，或是美國原住民族團體擁有。

俄勒岡州情況也類似，大部分的森林地屬於聯邦政府或私人擁有，而不屬於州政府。

華盛頓州也只有12%的森林地屬於州政府，43%屬於聯邦政府，36%由私人擁有。

由聯邦政府持有的森林地當然是由聯邦政府單位管理，包括美國森林管理局，土地管理局和國家公園管理處等單位負責維護聯邦政府擁有的森林地。

森林管理有問題嗎？

特朗普兩年前曾經批評過加州森林管理，他當時說芬蘭的森林地經常有人管理耙除枯枝落葉死木以防山林野火。

但是芬蘭和加州兩者氣候不同，植皮不同，土地利用方式也不同，無法進行直接對比。

不過專家相信，加州和美國其他地方的土地管理和森林地管理存在一些問題。

加州大學森林火災專家斯蒂芬斯（Scott Stephens）指出，因為乾旱和樹木病害等原因，加州多處森林有大量的死木殘留，這些死木成為森林野火的隱患。

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 俄勒岡州一輛被燒燬的廂型車

美國森林管理局近年來試圖在部分森林地「人為控制」燃燒死木，但是投入的資源不夠，時間上也來不及預防重大火災。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）表示，州政府已經在採取行動計劃性燃燒部分林地以降低野火發生的機會，但整體來說森林野火是氣候變化的問題，而不是森林管理的問題。

氣候變化是原因嗎？

夏季乾燥溫暖的氣候導致植皮枯死成為可燃物，另外，冬季時間縮短，降雨和降雪機會也變少。

數據顯示，歷史上造成最大破壞的森林野火都發生在過去最近的10年之間。

今年，美國西岸氣候乾燥，風勢偏強，造成加州頻傳大型森林野火。

斯旺西大學的野火專家杜爾（Stefan Doerr）表示，乾燥炎熱天氣加上強風，是最近發生的森林野火的主要原因。

他說，就算森林地管理當局進行人工計劃性的燃燒林地，也無法確知有什麼效果。

「極端的氣候因素才是這些森林野火的最主要原因。」

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還有什麼其他原因？

一個重要的問題是有越來越多的人搬離都市地區，遷移到更為接近森林的地區居住。

所謂的森林-城鎮交界地區，就是指無人居住的荒地與人類開發的土地之間的過渡區。

這些被荒野包圍的土地和社區存在山火的風險。

2018年美國所做的調查顯示，估計有三分之一的人居住在這塊地區。

這可能造成幾個問題：