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儘管全球正面臨新冠疫情所帶來的罕見衝擊，但很多人對人類走出大流行病後的未來生活仍抱有美好期待，並相信科技可以助力這一切。

AI、5G、機器人、物聯網……周二（9月15日）在中國西南部城市重慶開幕的中國國際智能產業博覽會上，智能化產業再一次為大眾勾勒出未來生活的模樣。

新技術、新產品及前沿科技在生活和生產中的應用，似乎讓曾經科幻電影中的許多設想觸手可及。BBC中文用圖文結合的形式帶你快速一覽亮點。

圖片版權 XINHUA Image caption 此次智博會於9月15日至17日在重慶舉行。

在智博會上，自動駕駛技術是外界最受關注的熱點。

未來，對司機的考驗或許不是繞彎、倒車，而是如何更好地利用智能出行「神器」。展會上的汽車駕駛艙仿真自動駕駛的感覺，模擬出未來智慧交通的超級體驗。

只需簡單的口令或按鈕操作，你就能通過自動駕駛的方式，穿梭於街頭巷尾。

Image caption 一名工作人員現場演示模擬無人駕駛。這款機器嵌入的語音識別功能將可以使乘客通過講話確定目的地。

Image caption 參觀者可以通過VR感受未來智慧出行的感覺。

在會場外的一場自動駕駛汽車挑戰賽上，不同的自動駕駛汽車開始了真刀真槍的較量。在緊急情況下的自動制動性能成為考核的關鍵指標。

Image caption 自動駕駛面臨的重要難點在於對障礙物的識別與行為預測。

另一個受到關注的熱點是工業互聯網，它是工業系統與互聯網的結合。

通過工業互聯網，生產中的各個環節將被融合與連接起來，自動化與智能化的生產方式將進一步降低成本。

與以個人用戶為主的消費互聯網有所不同，工業互聯網以物為主，還需實現人、機、物的全面互聯。這對網絡延時、精確性、可靠性等都有較強的要求。

Image caption 個性化定制平台正在呈現冰箱模型和洗衣機模型的混線定制生產過程。它可以使用戶參與產品的設計、製造和交付全過程。

Image caption 自動化汽車組裝縮略模型。

5G帶來的低延時，讓曾經很多難以實現的遠程化成為可能。例如，專家可以在千里之外通過增強實鏡來進行設備維護和故障處理。

Image caption 專家可以通過5G和增強現實，在千里之外指導現場人員進行設備維護和故障處理。

一些新興科技也在智博會上初露頭角。

圖片版權 Xinhua Image caption 工作人員在智博會上展示"石墨烯柔性透明鍵盤"。石墨烯是一種由碳原子構成的單層片狀結構新型二維納米材料。

Image caption 通過人工智能，系統將掃描和生成特定姿勢的人體模型，供顧客看到自己的虛擬試衣效果，並快速進行個性化定制服裝。

Image caption 在AI診療室，人們可以通過智能體態評估技術分析自己的健康。患者還將得到一份智能診斷報告，實時掌握健康狀況。在醫療資源不足的地區，這樣的診療室將有助於當地人對自己的健康做出基礎判斷。

圖片版權 XINHUA Image caption 工作人員正在展示智能熱致調光玻璃。它可以根據環境溫度和太陽輻射強度變化自動調節狀態，以進行遮陽和隔熱。當外部熱度較高時，它將轉變為霧化狀態，將直射光轉化為散射光。

除了這些展示的前沿科技，這場在特殊時期召開的博覽會本身的形式也為人們提供了用科技克服困難的信心。

由於一些嘉賓因疫情無法前來參會，他們通過全息投影的方式在會場發表演講。

Image caption 2010年因石墨烯的研究獲得諾貝爾物理學獎的康斯坦丁·諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）通過全息投影的方式發表演講。

此次智博會於9月15日至9月17日進行，有300多家科技企業參加。由於疫情，除了線下的部分實體展館，大部分展覽在線上通過虛擬建模技術向公眾展示。