中國智博會：虛擬與現實中勾勒未來智能生活
儘管全球正面臨新冠疫情所帶來的罕見衝擊，但很多人對人類走出大流行病後的未來生活仍抱有美好期待，並相信科技可以助力這一切。
AI、5G、機器人、物聯網……周二（9月15日）在中國西南部城市重慶開幕的中國國際智能產業博覽會上，智能化產業再一次為大眾勾勒出未來生活的模樣。
新技術、新產品及前沿科技在生活和生產中的應用，似乎讓曾經科幻電影中的許多設想觸手可及。BBC中文用圖文結合的形式帶你快速一覽亮點。
在智博會上，自動駕駛技術是外界最受關注的熱點。
未來，對司機的考驗或許不是繞彎、倒車，而是如何更好地利用智能出行「神器」。展會上的汽車駕駛艙仿真自動駕駛的感覺，模擬出未來智慧交通的超級體驗。
只需簡單的口令或按鈕操作，你就能通過自動駕駛的方式，穿梭於街頭巷尾。
在會場外的一場自動駕駛汽車挑戰賽上，不同的自動駕駛汽車開始了真刀真槍的較量。在緊急情況下的自動制動性能成為考核的關鍵指標。
另一個受到關注的熱點是工業互聯網，它是工業系統與互聯網的結合。
通過工業互聯網，生產中的各個環節將被融合與連接起來，自動化與智能化的生產方式將進一步降低成本。
與以個人用戶為主的消費互聯網有所不同，工業互聯網以物為主，還需實現人、機、物的全面互聯。這對網絡延時、精確性、可靠性等都有較強的要求。
5G帶來的低延時，讓曾經很多難以實現的遠程化成為可能。例如，專家可以在千里之外通過增強實鏡來進行設備維護和故障處理。
一些新興科技也在智博會上初露頭角。
除了這些展示的前沿科技，這場在特殊時期召開的博覽會本身的形式也為人們提供了用科技克服困難的信心。
由於一些嘉賓因疫情無法前來參會，他們通過全息投影的方式在會場發表演講。
此次智博會於9月15日至9月17日進行，有300多家科技企業參加。由於疫情，除了線下的部分實體展館，大部分展覽在線上通過虛擬建模技術向公眾展示。