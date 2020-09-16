俄羅斯永凍層融化 驚現冰河時期熊「完整保存」

圖片版權 NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY Image caption 這只熊在俄羅斯東北方的利亞霍夫群島（Lyakhovsky Islands）被發現，當地的永凍層融化導致熊的軀體被人發現。

俄羅斯北極地區的馴鹿遊牧人髮現了一隻冰河時期保存下來的熊。

這只熊在俄羅斯東北方的利亞霍夫群島（Lyakhovsky Islands）被發現，當地的永凍層融化導致熊的軀體被人發現。

據信這只熊生活在距今22000年至39500年以前，被發現的時候，熊的牙齒和鼻子都保存完好無損。

位於雅庫茨克（Yakutsk）的俄羅斯東北聯邦大學（North-Eastern Federal University）的研究人員將對熊進行仔細研究。

圖片版權 North-Eastern Federal University Image caption 這只熊可能是古代棕熊

這所大學以其對長毛象和其他史前動物的研究而聞名。該大學的科學家表示，這次的發現史無前例。

該大學的古生物研究學者格里戈利瓦（Lena Grigorieva）表示，這只熊是同類動物中第一個也是唯一一個完整保存下來的，體內軟組織都還保存著。

「這只熊被完整保存，體內器官原封不動，甚至連鼻子都還存在在。」

「在這之前被發現的動物都是只剩下骨頭和骷髏頭而已，這次的發現非常重要。」

圖片版權 North-Eastern Federal University Image caption 科學家將對熊的軀體進行分析，以確定其生活年代

格里戈利瓦對BBC表示，這只熊可能是棕熊的遠古祖先，現今在歐亞大陸和北美大陸都有棕熊的足跡。

俄羅斯東北大學表示，將邀請俄羅斯其他地方的科學家一起參與研究。

「我們需要進行碳射線分析，以確定這只熊的確實生活年代。」

這只熊的軀體在大利亞霍夫島（Bolshoy Lyakhovsky Island）上被馴鹿遊牧人髮現，利亞霍夫群島屬於新西伯利亞群島的最南端島群，與南面大陸隔著拉普捷夫海（Laptev Sea）。

圖片版權 North-Eastern Federal University Image caption 這只熊在俄羅斯西伯利亞的永凍層被麋鹿遊牧人髮現

此前，俄羅斯遠東的雅庫特地區發現一隻保存下來的小熊軀體，研究人員正在進行DNA測試。

最近幾年，隨著俄羅斯西伯利亞地區永凍層開始融化，不斷有保存下來的動物軀體被發現，包括長毛犀牛，長毛象，馬和狗的幼崽。

去年，西伯利亞永凍層中發現一隻狗的幼崽，據信生活在距今18000年前，軀體保存完好，牙齒和皮毛都還保存完好無損。