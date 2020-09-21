TikTok上的吸引力法則：用戶用「顯化」實現願望可行嗎

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「你會發財的，你喜歡的人今晚會給你發信息，你的前任永遠不會比你過得更好。」

這是一位抖音用戶在3月發的帖子。時至今日，這條帖子仍能收到評論，已經有超過25.9萬個點讚了。

在這個視頻中，用戶是在進行「顯化」（manifestation），即給自己設定一個目標，想象它已經實現，或把它寫在日記裏。

例如，如果你想成為一名流行歌手，你會想象自己在英國溫布利體育館唱歌，或者你會寫下「我是一位著名的流行歌手」，而不是簡單想想「有一天我想成為一名流行歌手」。

此方法來自19世紀美國的新思維運動，這個運動強調精神治療和形而上學。

吸引力法則是指，積極或消極的想法可以給一個人的生活帶來積極或消極的現實，這是「顯化」的核心，信徒們認為他們可以通過正確的步驟將願望變成現實。近年來，因為書籍《秘密》2006年出版，這個理論有了一批新的讀者。

抖音上有關「顯化」的標籤#Manifesting已經有了3.34億的瀏覽量，而#manifestation的瀏覽量達到了驚人的43億。

在新冠病毒大封鎖時期，英國和美國對它的興趣激增。8月，在谷歌上搜索它的人數比新冠疫情前增加了400%。

「我的『為您推薦』的頁面上都是這樣的帖子，有點可怕，」一女孩6月評論說。

當你用這些標籤搜索時，大多是視頻都在教人們如何進行顯化，或聲稱他們為自己顯化到了什麼。

人們在生活中想要顯化的東西千差萬別。有一個女孩稱她顯化了手機支架，另一個說她得到了光潔的皮膚。然而，很多內容都是關於財富和愛情：如何賺錢，如何讓那個男孩或女孩注意到你。

一些人聲稱這是基於科學，但很多人會揭穿這點。還有人會將這個與瑜伽中的「意圖設定」（intention setting）聯繫在一起，甚至稱與基督教、猶太教或穆斯林的禱告概念有關。

「我顯化了考試成績」

很多抖音內容創造者看到了這些顯化視頻的吸引力，並在其中獲得了數千次瀏覽量。

阿拉尼斯（Alanis）今年19歲，住在倫敦。她的一則教授初學者顯化的視頻已經有超過33萬瀏覽量。阿拉尼斯去年在Instagram上第一次了解顯化，但在大封鎖期間看了《秘密》之後去試驗了。《秘密》的紀錄片和書籍通過軼事宣傳了顯化的效用，但提供的事實很少。

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阿拉尼斯認為，這個方式對她很有幫助。「我成功地顯化了某些考試成績、抖音粉絲、與某些品牌的合作、約會和特定的短信，」她說。

但我為什麼她將這些歸功於顯化，而不是巧合或她自身的努力，她說，結果太凖確了。她稱，她一周內得到了1萬名粉絲，是因為她顯化了這個特定的粉絲數量。

沒有證據證明顯化有效，但作為一種精神形式，證據不是重點。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 抖音上有關"顯化"的標籤#Manifesting已經有了3.34億的瀏覽量

「積極思考是好事，但如果變成妄想就不好了」

《正向轉變》（The Positive Shift）一書的作者、心理學家凱瑟琳·桑德森（Catherine Sanderson）說，顯化（manifesting）是一種技巧，真正體現了心理學家所說的心態的力量。心態重要嗎? 絶對的。

但桑德森也認為，這種技巧有缺點。「如果它導致人們不再做一些促進健康的事情，比如'我不需要戴口罩，因為我已確信『我不會被感染』，或者『我不需要存錢買車，因為我已經計劃好要買一輛了』，那麼也會有負面影響。」

「一些積極的思考對身體和精神都是好事，但如果越線變成妄想就不好了，」她說。

桑德森說，就健康方面的內容而言，有一些顯化視頻確實關注減肥，但也有一些視頻似乎並沒有特別促進健康。

對一些人來說，顯化顯然沒有給他們帶來渴望的東西。科學研究可能會揭示它的有效性，以及為何它似乎對特定的使用者不起作用。

加布裏埃爾·厄廷根（Gabriele Oettingen）是一位學者和心理學家，她的職業生涯都在研究積極思考。她在研究中發現，積極思考能帶來短期的好處，但從長遠來看卻是有害的。

在她觀察的一項減肥計劃的研究中，「人們對自己成功的想象或夢想越積極，他們做得就越不好，這意味他們減的體重就越少。」

「想象是我們表達需求的方式」

西蒙今年28歲，住在英國薩里郡。對他來說，在與心理健康做了很多年鬥爭後，「顯化」使他找到了治療之外的康復方式。

他製作關於顯化和吸引力法則的視頻，並試圖將自己塑造成一個數碼創作人。他認為，顯化幫助他與最喜歡的倫敦YouTube網絡紅人見面並且一起工作。

圖像來源，TikTok 圖像加註文字， 西蒙

隨著顯化的傳播速度越來越快，越來越多像Simon這樣的內容創作者可能會製作關於它的視頻，人們對顯化和吸引力法則的興趣不容忽視。

加布裏埃爾稱，我們需要認真對待這些積極的白日夢和想象。她認為，人們無法消除積極思考，因為「想象是我們表達需求的方式」，這些需求是我們缺少的東西。

這些尋找愛情、金錢和幸福的抖音用戶，通過展示他們想要顯化的東西，也展示了他們生活中可能缺失的東西。