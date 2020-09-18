中國廣西「外包殺人」獲管理學獎殊榮：搞笑諾貝爾背後的故事

圖像來源，ANNALS OF IMPROBABLE RESEARCH 圖像加註文字， 2010年諾貝爾物理獎得主安德烈·海姆（左下）擔任今年搞笑諾貝爾獎頒獎人

中國廣西5名職業殺手將買兇殺人層層外包，但最後沒有一個人拿錢辦事，獲得今年的搞笑諾貝爾（Ig Nobel Prize）管理學獎。

這一奇案起因於一起地產糾紛，心懷憤恨的主使人花了200萬元人民幣買兇殺人，但「殺手一號」拿了錢之後，卻花100萬元人民幣「外包」給「殺手二號」。

接著「二號」又外包給「三號」，「三號」外包給「四號」，層層外包到最後第五位殺手的時候，酬勞也縮水到只剩下10萬元人民幣。

「殺手五號」認為這個價錢太低不值得為10萬元殺人，於是和被害人商量裝死交差，但沒想到被害人隨後報警追緝兇嫌，殺手和主使人全部被逮入獄。

先發笑再思考

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 頒獎人是2010年諾貝爾物理獎得主安德烈·海姆（Andre Geim）

搞笑諾貝爾獎由幽默科技雜誌《不可思議研究年鑒》（Annals of Improbable Research）主辦，1991年創立，今年已經是第30年。

看看搞笑諾貝爾獎的得獎名單，一開始可能令人覺得愚蠢和荒謬，但是深入鑽研之後，看到的可能不僅僅是搞笑的意味，大多數的研究都在嘗試解決真實世界的問題，而且也在學術界發表研究論文。

每年的搞笑諾貝爾獎通常在美國馬薩諸塞州劍橋市的哈佛大學桑德斯劇院舉行，頒獎儀式熱鬧而喧嘩，眾人互相丟擲紙飛機，還會安排一位小女孩在得獎人致辭太久的時候大喊「無聊」，把得獎人趕下台。

但是今年因為新冠病毒疾病疫情，頒獎儀式改由線上進行，每個獲獎團隊贏得10萬億津巴布韋元。

線上頒獎儀式還維持了其他一些傳統，包括由諾貝爾獎得主擔任頒獎人，今年的頒獎人是2010年諾貝爾物理獎得主安德烈·海姆（Andre Geim）。

有意思的是安德烈·海姆本人不但得過諾貝爾物理獎，他在2000年還以磁懸浮技術浮起一隻活青蛙而獲得搞笑諾貝爾獎。

搞笑諾貝爾獎得主

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鱷魚吸入氦氣聲音產生何種變化？

2020年搞笑諾貝爾獎其他的得主還包括利用眉毛來識別一個人的自戀傾向；蚯蚓在高頻率震動下會發生如何變化；鱷魚吸入氦氣聲音產生何種變化……

美國總統特朗普、俄羅斯總統普京、英國首相約翰遜、巴西總統博索納羅、印度總理莫迪、墨西哥總統奧夫拉多爾、白俄羅斯總統盧卡申科、土耳其總統埃爾多安、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫等世界多國領袖還共同獲得了醫學教育獎。

這是因為他們利用新冠病毒疾病為全世界上了一課：「對於生和死的問題，政客比科學家和醫生有更大的影響力。」

搞笑諾貝爾和平獎則頒給了印度和巴基斯坦政府，這兩國的外交官在半夜裏偷偷按對方電鈴，然後在有人出來開門之前跑走。

昆蟲學獎由維特（Richard Vetter）獲得，他有系統的收集證據顯示昆蟲學家都害怕蜘蛛，蜘蛛並非昆蟲。