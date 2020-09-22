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中美科技戰：中國在科技競賽上落後美國多少？
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中美科技戰：中國在科技競賽上落後美國多少？
48 分钟前
在過去的半個世紀，美國公司在科技及創新領域中領先。不過中國現在擁有世界上科技領先和有創新性的公司，包括阿里巴巴、百度和騰訊。
到底是什麼支持了中國科技的崛起？在創新領域上，與西方還有多少差距？
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