社交媒體：識破假帳號的四個關鍵九點貼士

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社交媒體讓我們能夠和家人朋友保持聯繫，而且還是許多人獲取信息的一個重要渠道。

包括政府組織、教育機構、新聞媒體、政商名流、甚至是網紅和網絡影響者都在社交媒體上發佈各種信息，吸引關注和影響網絡風向和輿論。

但是你是否曾經想過，在刷手機瀏覽最新信息的同時，你關注的社交媒體帳號是真還是假？更重要的是要如何識破社交媒體假帳號？

提高警覺

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在查看手機瀏覽社交媒體內容的時候，一定要隨時提醒自己社交媒體內容的出處，來源和目的。

有些時候，你瀏覽的社交媒體帳號有可能是具有政治上的動機，目的在改變人們對某些議題的觀點，也就是所謂的「帶風向」。

也有些時候，你瀏覽的社交媒體帳號有商業上的動機，可能是要騙取你的點擊，轉鏈接到另外一個網站衝流量賺錢。

如何識別

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在瀏覽社交媒體的時候，可以簡單檢查一下這個社交媒體帳號的可信度，同樣的檢查也適用於其他網絡內容。

首先，是否有認證：在推特和Instagram上，查看帳號名稱旁邊是否有藍色小勾勾；臉書上是否有認證標籤，如果有的話就表示並非假帳號。

第二、查看用戶名稱和圖像：

查看該用戶名稱使用的頭像或標誌圖形，搜索一下該圖像是否抄襲別人或別的機構。

注意一下用戶名稱是否包含隨機數字或字母，如果出現沒有特殊意義的數字或字母，那就有可能是機器隨機生成的用戶名稱，而非真人用戶名。

再來看看用戶名稱是否有錯別字，英語拼寫錯誤，或是用農場式標題來吸引人點擊。

在點擊任何鏈接網址之前，一定要先查看網址是否有拼寫錯誤，網址是否包含許多隨機生成的數字或符號。

第三、查看用戶過去內容和追蹤數：另一個識別假帳號的簡單方法是查看該用戶過去發表的內容。

檢查看看該用戶是否長時間連續發表內容，超過一般人能力所及，如果是的話，就有可能是機器人髮表的內容。

查看該用戶的追蹤數或關注人數也是一個鑒別真假帳號的好辦法，有些網紅或網絡影響者會花錢購買追蹤數，但實際上你看到的追蹤人數沒有任何意義。

查看一個社交媒體帳號的關注和被關注人數之間的比率，如果一個用戶關注很多人，但被關注人數卻很少，兩者相差很大，那可信度就值得懷疑。

第四、查看內容或消息來源：

最後要檢查的是你正在閲讀的內容或消息的確實來源是否可信，你聽過消息來源的某個媒體或機構嗎？該機構本身是否持有特定立場？

查看內容發表的時間，你正在看的內容是一年前的文章/錄像，還是一天前的文章/錄像，一年前描述凖確的內容未必適合今天的情況。