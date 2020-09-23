氣候變化：碳排放的貧富不均

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全球最富有的1%的人口所造成的碳排放量是全球最貧窮的50%的人口的兩倍以上。

全球最富有的1%的人口所造成的碳排放量是全球最貧窮的50%人口的兩倍以上。

這個發現是基於慈善組織樂施會（Oxfam）和斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）的研究。

這也就是說，如果將全球人口從最富有到最貧窮的依序排列，位於最頂端的1%的人所造成的碳排放量，竟然超過排在後半段另一半人口的兩倍以上。

這個研究顯示，和全球最貧窮的31億人口相比，1%的頂尖富豪製造更多的碳污染，對氣候變化造成更大的影響。

最富有的1%人口

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 報告作者認為應該向超級豪華遊艇和私人噴射飛機加徵稅額

研究比較了1990年到2015年之間進入地球大氣層的碳排放量。結果發現，在這段期間內，有超過一半--52%的地球碳排放量--是全球最富有的10%的人口、大約6.3億人所造成的。

在上述25年間內，全球碳排放量增加了60%，但是全球最富有的1%人口的碳增長量是全球最貧窮的另一半人口的三倍。

佔全球人口只有1%的頂尖富豪，其碳排放量是全球碳排放量的15%，而在富有到貧窮排列順序的後半段的50%的地球人口，其碳排放總量只佔全球碳排放量的7%。

報告顯示，以全球人口和財富計算，年收入超過3.5萬美元（2.7萬英鎊）者屬於全球最富有的10%人口，年收入超過10萬美元（7.8萬英鎊）者屬於全球最富有的1%人口。

雖然新冠病毒疫情使得全球碳排放量有所減少，但窮人和富人之間的碳排放差距仍然非常大。

富人享受窮人受害

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 二氧化碳究竟如何使地球變暖

樂施會氣候政策負責人、研究報告作者戈爾（Tim Gore）表示，「人口佔少數的富裕階層過度消費，助長了氣候危機，但為此付出代價的卻是貧窮人口和未來的下一代。」

他表示，世界各國決策者要採取行動保護窮人和弱勢群體，因為他們是最不應該為氣候變化危機負擔責任的人。

他認為，必須採取措施降低富人所造成的碳排放量，包括向私人噴射機和超級豪華遊艇加徵額外稅額。