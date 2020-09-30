廁所中的秘密：究竟是省水馬桶還是「漏水馬桶」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 省水馬桶設計大和小兩種衝水開關

許多人認為，省水馬桶能節約用水，更加經濟實惠、有助環保。誰成想，這種裝置反而可能浪費許多珍貴的水資源。

專家估計，全英國的馬桶每天漏掉大約4億公升的水，其中很多都是被省水馬桶浪費掉的。

一家水公司表示，省水馬桶不但不省水，而且因為設計上的瑕疵還會導致漏水，此外還有容易引起困惑的衝水按鈕，最終浪費了更多的水。

省水馬桶設計大和小兩種衝水開關，通常分別使用4公升和6公升的水。

「漏水馬桶」

圖像加註文字， 大部分省水馬桶使用落水閥（右）而不是傳統的虹吸式（左）

大部分設計有兩段式衝水器的省水馬桶使用的是落水閥系統，英國在2001年修改法規之後獲准使用。

但是，衛浴製造商協會（BMA）表示，和傳統的虹吸式相比，落水閥系統如果不妥善維修的話，更容易發生故障導致漏水。

主要功能是打開出水的落水閥位於馬桶水箱的底部，水箱內的沉積物和碎片容易堵塞閥門，導致漏水和注水不止。

相比之下，傳統的虹吸式設計出水裝置位於水箱底部的上方，高於出水裝置的水才會被衝出馬桶水箱，因此漏水比較罕見。

水資源浪費

水資源保護組織「Waterwise」估計，大約有5%到8%的馬桶漏水，大部分都是省水馬桶。

英國最大的水公司泰晤士水公司（Thames Water）的水效率經理塔克（Andrew Tucker）表示，隨著越來越多人們裝修浴室廁所，浪費水的問題也就越來越嚴重。

「每天不斷注水的馬桶越來越多，全部加起來浪費掉的水超過了原本應該節約下來的水量。」

每天浪費掉的4億公升的水足夠供應280萬人使用，這是英國愛丁堡、卡迪夫、貝爾法斯特、曼徹斯特、謝菲爾德、利物浦和布里斯托等城市加起來的人口。

人類對水資源的需求越來越高，也危害到地球的自然環境，導致河水枯竭斷流。

如廁困惑？

圖像加註文字， BBC主持人希普拜訪衛浴設備測試站

水公司和環保團體要求衛浴設備製造商改變設計，使用虹吸式來設計省水裝置，甚至有人要求禁用落水閥系統。

衛浴製造商協會承認落水閥系統更容易漏水，但表示不希望採取禁令。

已經有一些衛浴設備生產商在研發新的設計，但目前尚未找到一種保證不會漏水的方案。

省水馬桶的另外一個問題是，兩段式衝水按鈕也容易引起困惑。

許多人其實根本搞不清楚，究竟應該按哪一個按鈕才更節水。